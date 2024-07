Olímpicos y laboristas

Arrancaron los Juegos Olímpicos y en París estamos representados por una delegación sin futbolistas ni basquetbolistas. La comitiva uruguaya la integran atletas que practican disciplinas no muy populares y pobres en recursos, si se compara con aquellas que son deporte-espectáculo-negocio (en el caso del fútbol, de US$ 55 millones anuales y con un potencial mucho mayor, según comentó en esta nota con Búsqueda el presidente de la AUF). En contraste con estos profesionales —algunos económicamente más cómodos que otros—, ¿qué son los demás deportistas uruguayos de alto rendimiento?

Una tesina hecha en 2022 para la Licenciatura en Educación Física del Instituto Superior de Educación Física, de la Universidad de la República, tampoco aporta números pero sí una categorización interesante de los atletas de alta competencia por fuera de los deportes dominantes. Señala que, en términos generales, estos deportistas deben actuar como empresarios de si mismos y propone una nueva noción: son pseudoprofesionales o laboristas, en el sentido de que “laboran por el impulso de la dependencia de la propia vida, siendo sus esfuerzos consumidos tan rápidamente como son generados”.

Como parte del análisis acerca de las políticas publicas en apoyo al deporte de alto rendimiento durante el período 2015-2020, los autores entrevistaron a Lorena Aires, atleta en la modalidad salto alto que integraba el Programa de Vacantes Deportivas Militares, uno de los planes que otorgan becas. Testimonió que en Uruguay es muy difícil prosperar cuando no se tiene plata ni para pagarse los championes. “En los viajes no te bajan de US$ 700 un vuelo, si querés hacer una gira europea el pasaje no te baja de US$ 1.000, mas la estadía, mas la comida, mas moverte en Europa, y ademas anotarte en las competencias y pagarle a un entrenador o a alguien que te asesore para cada torneo”, agregaba. La suya parece ser una historia repetida.

Los jerarcas y dirigentes vinculados al deporte admiten que el respaldo económico que se les da a los atletas es muy modesto, incluso comparado con lo que otorgan países vecinos a sus deportistas.

El análisis académico concluye que el Estado concibe como profesional solo a los deportistas que reciben una remuneración superior a los gastos que implica el desarrollo de su disciplina, que en nuestro país son los que practican futbol o basquetbol masculino, al ser “deportes rentables y atractivos para el mercado económico y sitúan a Uruguay en el plano económico nacional e internacional”. Es la “industria del entretenimiento (deporte-espectaculo) la que le permite al deportista intercambiar su capital humano por capital económico y financiero”, pero no es el caso de los pseudoprofesionales.

En Uruguay se han hecho algunos estudios que, por ejemplo, analizan las ventajas fiscales dadas desde el Estado (que se vuelcan, en gran medida a nuestro deporte rey), pero hay mucha cancha para la investigación sobre la economía del deporte.

¿Qué dicen los programas de gobierno?

Las referencias al deporte no faltan en esta campaña electoral, sobre todo conectado con la salud y la convivencia ciudadana. En relación con los atletas federados y de alta competencia, el plan de gobierno del candidato blanco Álvaro Delgado propone “seguir incrementando el apoyo” —aludiendo, probablemente, al refuerzo presupuestal de unos $ 30 millones que tuvo la Fundación Deporte Uruguay—, mientras que las bases programáticas del Frente Amplio hablan genéricamente de “promover y apoyar a deportistas para competencias internacionales”. El presidenciable colorado, Andrés Ojeda, no alude específicamente al deporte de alto rendimiento, aunque sus trabajados músculos dejan claro su interés por la actividad física.

Con recursos siempre escasos y varias otras prioridades por delante, el presupuesto para apoyar al deporte corre con desventaja. Por lo pronto, en estos Juegos de París no queda otra que alentar a nuestros sacrificados laboristas.

