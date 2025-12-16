  • Cotizaciones
    Oficina técnica del MGAP prevé crecimiento del agro este año y una caída que “impresiona” para 2026

    La Opypa presentó su Anuario 2025 y describió un contexto geopolítico global que “acentúa los riesgos para Uruguay asociados a la concentración de las exportaciones de bienes en pocos destinos y en pocos productos, de baja sofisticación”

    Ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.

    Ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    Si hay un sector de actividad con fuertes vaivenes es el agropecuario, que derivan de estar expuesto a los cambios en los precios internacionales de los productos, en los costos, al clima y a riesgos sanitarios. Esa característica se verá al pasar raya a este año que termina, cuando su valor agregado crecerá un 1% respecto al anterior, pero se contraerá un 5,9% en 2026. ¿Crisis? No, tranquilizaron las autoridades y los técnicos de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) al presentar este martes 16 esos datos.

    Las estimaciones cuantitativas para el agro fueron expuestas por la economista Ángela Cortelezzi, integrante de esa oficina técnica del Ministerio de Ganadería (MGAP), al presentar el tradicional Anuario de la Opypa, un potente insumo analítico que repasa el desempeño reciente de las principales cadenas agroindustriales, incluye algunos artículos relacionados con políticas públicas vinculadas al campo —como el riego, el género o la promoción de inversiones— y otro sobre apertura comercial escrito por la vicecanciller Valeria Csukasi junto con dos técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

    En el prólogo del documento digital, la directora de la Opypa, Verónica Durán, señala que el “actual contexto geopolítico, marcado por una alta incertidumbre y tensiones en el comercio y las cadenas globales de valor, acentúa los riesgos para Uruguay asociados a la concentración de las exportaciones de bienes en pocos destinos y en pocos productos, de baja sofisticación”.

    La jerarca menciona el cambio de gobierno y el objetivo de la nueva administración de “acelerar el crecimiento y crear y mantener trabajo de calidad” para poder “sostener e incrementar los niveles de cohesión social. Estos desafíos deberán abordarse aun con la persistencia de problemáticas estructurales, tales como la economía informal, la baja productividad en diversos sectores, un estrecho margen fiscal, desigualdades territoriales, debilidades institucionales y vulnerabilidad social”.

    A la presentación del Anuario asistieron las principales autoridades del MGAP, encabezadas por el ministro Alfredo Fratti; también participó Enrique Iglesias, quien como secretario técnico de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) jugó un papel clave en la creación de la Opypa en 1975.

    Los números del campo

    Para el promedio de 2025, la Opypa proyecta un aumento de 1% en el valor agregado agropecuario en comparación con el año anterior. Dicho aumento estaría explicado por el desempeño positivo de la silvicultura, que será compensado parcialmente por la menor actividad agrícola (en comparación con el nivel récord registrado en la zafra anterior).

    Para 2026, la oficina estima una caída de 5,9% del Producto Interno Bruto agropecuario derivada del descenso tanto de la actividad agrícola como de la ganadería. “Impresiona esta cifra del 6%” y “es llamativa”, comentó Cortelezzi, pero enseguida dio contexto: “Miren para atrás, en realidad también hay años” con fuertes oscilaciones, como el crecimiento de un 11% del 2024. ”Eso es lo que caracteriza al sector agropecuario”, por estar expuesto a factores internacionales, como los precios de las materia primas o la variabilidad del clima, subrayó.

    Embed

    Cortelezzi descartó que esa proyección para el 2026 suponga una situación de “crisis” en el agro, ya que, por ejemplo, el sector viene de tener un área de cultivos de invierno “muy importante”, “de las más grandes en la historia”, además de “buenas exportaciones”, como los cerca de US$ 1.000 millones en lácteos.

    La economista explicó que la contabilidad de la producción del agro enfrenta la dificultad estadística de tener algunos rubros cuyas zafras empiezan en un año calendario y terminan en otro, además de los diferentes “riesgos” que influyen sobre el desempeño productivo. Sobre esto último, Cortelezzi señaló la importancia de trabajar desde la política pública para mitigar o transferir esos riesgos.

