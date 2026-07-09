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    Tasas bancarias para créditos y depósitos en pesos, en baja

    El Banco Central destaca que el abaratamiento de los préstamos en moneda nacional alcanza a empresas de todos los tamaños

    Banco República.

    Banco República.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En el contexto de una reducción de las expectativas de inflación en los últimos meses, así como un crecimiento moderado de la actividad económica, los bancos locales tendieron a reducir las tasas de interés que cobran a sus clientes por darles préstamos en pesos. También bajaron la remuneración por depositar en moneda nacional.

    El Reporte del Sistema Financiero del primer trimestre, difundido la semana pasada por el Banco Central (BCU), consigna que las tasas pasivas —para depósitos— pasaron de un promedio de 6,95% en diciembre a 5,63% en marzo. Según el relevamiento que hace Búsqueda, actualmente las instituciones bancarias ofrecen —en promedio— tasas de algo menos de 5% por los plazos fijos en moneda nacional a un año.

    El informe bancocentralista remarca también la reducción de las tasas activas en pesos para las empresas, que pasaron de un promedio de 12,8% en setiembre de 2025 a 11,1% a fin de año y a 10% al cierre del primer trimestre de 2026. Agrega que el descenso fue generalizado por tamaño de firma, aunque en un “contexto de marcada volatilidad” en el caso de las micro y pequeñas.

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    Según el BCU, si bien “en la baja en las tasas activas en pesos a empresas pueden estar confluyendo otros factores, tales como el riesgo de crédito y las condiciones de liquidez en el mercado”, la reducción de la tasa de política monetaria “parece operar como un indicador del costo marginal de fondeo de los bancos”. En un mercado “competitivo como es el de crédito a empresas”, ese factor “termina explicando en buena medida los movimientos de las tasas de interés”.

    Mientras que el agro y la industria se endeudan con los bancos en más de un 90% en moneda extranjera, esa proporción baja a 75% en el comercio, a 54% en los servicios y a 48% en la construcción, conforme con el reporte. Por su lado, solo el 5% de los créditos brutos otorgados a las familias es en dólares.

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