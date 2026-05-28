“Hay que tener mucho cuidado” al regular el mercado de crédito, señala BBVA Uruguay

—¿Qué opina del proyecto de ley de usura y restructuración de deudas que trata el Parlamento impulsado por el oficialismo?
El presidente ejecutivo de la institución señala que, junto con otros bancos privados, están “viendo qué posibilidades hay” ante la problemática del sobrendeudamiento de ciertos segmentos de la población
—¿Qué opina del proyecto de ley de usura y restructuración de deudas que trata el Parlamento impulsado por el oficialismo?
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—El tema de usura no es nuevo, ya se trató y ya se hizo una restructuración de deuda masiva. Un aspecto (con esta problemática) es la educación (financiera). Y el otro, que tiene que ver con la usura, es, al final, las tasas: reflejan ciertos costos que están dados por el riesgo de crédito, el riesgo de impago. Mi principal preocupación es que si en algún momento topeamos la tasa, esa gente que necesita financiarse de todas formas, no termine en un mercado por fuera del sistema formal. En el sistema informal no se pueden regular las tasas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo a nivel de regulación, porque puede generar un problema capaz más grande del que hay hoy. Dicho eso, es superválida la voluntad de mejorar las finanzas de los uruguayos y de ver por qué tenemos al 50% de los uruguayos en categoría 5 (con créditos incobrables). Ahí la educación termina siendo el primer punto que aparece.
—¿Y el capítulo de restructuración de deudas, que también está planteado en ese proyecto? En 2024, por iniciativa de los bancos y las financieras, hubo un plan que dio solución a unas 200.000 de cerca de 800.000 personas en default… ¿Hay posibilidad de un segundo plan voluntario?
—Todavía no lo tenemos definido, por ahora estamos viendo qué posibilidades hay.
—¿Pero es una posibilidad?
—No lo tenemos definido todavía.
—¿Lo están considerando en la Asociación de Bancos Privados?
—Estamos conversando el tema; no necesariamente si es por sí o por no, pero obviamente que el tema aparece.