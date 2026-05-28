“Hay que tener mucho cuidado” al regular el mercado de crédito, señala BBVA Uruguay

—El tema de usura no es nuevo, ya se trató y ya se hizo una restructuración de deuda masiva. Un aspecto (con esta problemática) es la educación (financiera). Y el otro, que tiene que ver con la usura, es, al final, las tasas: reflejan ciertos costos que están dados por el riesgo de crédito, el riesgo de impago. Mi principal preocupación es que si en algún momento topeamos la tasa, esa gente que necesita financiarse de todas formas, no termine en un mercado por fuera del sistema formal. En el sistema informal no se pueden regular las tasas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo a nivel de regulación, porque puede generar un problema capaz más grande del que hay hoy. Dicho eso, es superválida la voluntad de mejorar las finanzas de los uruguayos y de ver por qué tenemos al 50% de los uruguayos en categoría 5 (con créditos incobrables). Ahí la educación termina siendo el primer punto que aparece.