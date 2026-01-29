Una empresa emisora incumplió pago de “honorario” a la plataforma de financiamiento colectivo Crowder

Crowder, plataforma uruguaya de financiamiento colectivo lanzada en 2024, informó a la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central ( BCU ) sobre su primer caso de incumplimiento por parte de un emisor.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En una carta fechada el lunes 26, informó como “hecho relevante” que “el emisor Produits de France S.A.S. ha incumplido con su obligación de pago respecto del contrato de marco de servicios, y demás contratos accesorios”. En función de lo dispuesto en las cláusulas de esos contratos, el Directorio de Crowder decidió convocar a una asamblea de obligacionistas.

Desde la plataforma aclararon a Búsqueda que el hecho “refiere pura y exclusivamente a un incumplimiento de Produits de France para con Crowder, no para con los inversores”. El impago corresponde al cobro anual de “un honorario por los servicios” que se realiza a “todos los emisores por igual”.

Hasta el momento, la empresa de gastronomía —que trabaja bajo sus marcas Saint Germain Boulangerie y Piazza Italia— ya realizó entre cuatro a cinco pagos de capital e intereses a los inversores y “está al día” con esas obligaciones, afirmó la fuente. A fin de este mes deberá hacer un nuevo pago.

En su último informe cuatrimestral, Produits de France S.A.S. destacó un crecimiento del 69% en las ventas del ejercicio 2025 respecto de 2024, con un total de $ 167 millones netos. No obstante, en los últimos meses hubo una “baja significativa”, que se suma a la identificación previa de “problemas de rentabilidad estructural” y un “alto servicio de deuda”.

La empresa “siempre fue reportando cómo venía”, valoraron en Crowder, por lo que el conocimiento sobre su “situación de estrés financiero” no es algo nuevo. Entienden que, de la mano de “las decisiones que tomó el management de la empresa”, el crecimiento exponencial del negocio fue “en un período de tiempo muy corto”, lo que demanda “muchísimo capital de trabajo” y dificulta “los requerimientos de caja”.

Las obligaciones negociables de Produits de France, colocadas en octubre del 2024 con el objetivo de invertir en equipamientos y expandir el negocio a nuevos locales, fueron el segundo lanzamiento en Crowder y lograron captar 5.240.000 unidades indexadas, con la participación de 361 inversores.

Nuevos productos

La última emisión de financiamiento colectivo fue Tatú, un fideicomiso financiero en pesos uruguayos pensado para el pequeño ahorrista, que permite invertir en fondos de títulos soberanos —como Letras de Regulación Monetaria y Notas del Tesoro— a un plazo de tres años.

El instrumento se habilitó en diciembre y tiene hasta marzo para alcanzar la meta de recaudación de $ 125 millones. A la fecha, lleva un 1,86% completado: “Hay que darle tiempo, porque estamos en fechas de licencia para mucha gente. Pero es un producto diferente, que por ahí lleva tiempo que la gente lo entienda, a pesar de que es superconservador”, consideró la fuente de Crowder.

Un nueva emisión de una empresa del rubro financiero y en unidades indexadas está siendo preparada para las próximas dos semanas, informó.