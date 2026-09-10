  • Cotizaciones
    viernes 11 de septiembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Uruguay presenta un nivel de “prosperidad” alto en la región, pese a la debilidad en su base económica

    Un informe de la escuela de negocios suiza IMD ubica al país como un referente regional en aspectos como “gobernanza e instituciones”, aunque puntúa bajo en inversión y desempleo juvenil, y registra además dos “puntos ciegos”

    Vista aérea de la plaza Independencia, Montevideo. &nbsp;

    Vista aérea de la plaza Independencia, Montevideo.  

    FOTO

    Nicolás Celaya /adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La competitividad es la capacidad de una economía para crear y mantener valor mediante el uso productivo de sus recursos, instituciones y capacidades; la prosperidad, en tanto, es la traducción de ese valor en mejoras duraderas de los niveles de vida, la estabilidad social y las oportunidades para toda la población. Para la escuela de negocios suiza IMD, ambas se refuerzan mutuamente: la prosperidad no llega al final de una secuencia de políticas, sino que es un elemento constitutivo de la competitividad.

    Con ese enfoque, IMD mide la prosperidad en cuatro pilares interconectados: desafíos económicos (crecimiento, inversión, productividad y estabilidad macroeconómica), gobernanza e instituciones (Estado de derecho, capacidad estatal e integridad), dinámicas de gestión (empresas, sistema financiero e innovación) y empoderamiento social (educación, salud, desigualdad e inclusión digital). Cada economía recibe una calificación en una escala de ocho niveles, de D2 (mínimo) a A1 (máximo).

    El economista jefe del Centro de Competitividad Mundial del IMD, José Caballero, presentará hoy, jueves 10, en las aulas ejecutivas de UCU Business School, el Informe de Prosperidad de IMD para América Latina y el Caribe 2026, que califica a 34 economías de la región a partir de 78 indicadores provenientes de 22 fuentes internacionales. El evento se enmarca en el acuerdo celebrado entre ambas organizaciones sobre la participación de Uruguay en el Ranking de Competitividad Mundial a partir de 2027.

    Leé además

    Lanzamiento del diálogo por la Estrategia Nacional de Desarrollo, abril de 2026. 
    Desarrollo económico

    El diagnóstico sobre el Uruguay que creció “haciendo más de lo mismo”, insumo para la Estrategia de Desarrollo

    Por Ismael Grau
    Rodrigo Arim, director de la OPP.
    Desarrollo

    Desarrollo sostenible: informe del gobierno señala que Uruguay avanza, pero con “desafíos estructurales”

    Por Redacción Búsqueda

    El diagnóstico regional en términos de prosperidad indica que tres décadas de avances en educación, salud, estabilidad macroeconómica y democracia coexisten con un estancamiento estructural: América Latina y el Caribe se encuentra entre las regiones de menor crecimiento del mundo, con una proyección cercana al 2% anual; la productividad total de los factores lleva cerca de una década en torno a cero; el Estado de derecho se deteriora de manera sostenida desde 2016, y el 10% más rico capta el 34,2% del ingreso mientras el 10% más pobre recibe apenas el 1,7%. Cerca de la mitad del empleo es informal en buena parte de la región y la inversión en investigación y desarrollo no llega al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

    Sin embargo, el panorama es fragmentado. Con Uruguay dentro del grupo, un 24% de las 34 economías alcanza el nivel A, con un desempeño equilibrado entre pilares; el 38% se ubica en B, caracterizado por avances parciales que no se sostienen; otro 21% está en el nivel C y el 18% en el nivel D. Es decir que el 77% de la región se ubica en los niveles intermedios y bajos.

    La evaluación de Uruguay

    La presentación de Caballero se concentrará en tres casos —Uruguay, Brasil y México— y muestra un panorama contraintuitivo. Uruguay obtuvo la calificación general más alta de los tres (A2) pese a tener el pilar económico más débil (C1). México, con la economía más sólida del trío (A2), y Brasil, la mayor economía, empatan en B1, con perfiles opuestos: a México lo frena la gobernanza (C1) y a Brasil, con la mejor gestión de los tres (A1), lo hunde la gobernanza (D1).

    En gobernanza e instituciones, Uruguay es el referente regional: primero en Estado de derecho, y también en el índice de democracia (8,67) y en control de la corrupción. En dinámicas de gestión registra una productividad de US$ 64.303, la tercera de la región, y es el primer exportador de servicios de tecnologías de la información y la comunicación. En empoderamiento social alcanza el nivel máximo (A1), con un índice de desarrollo humano de 0,86, el menor coeficiente de Gini de los tres casos (40) y una matriculación secundaria del 99,6%.

    Según el análisis, la debilidad está en la base económica. Uruguay tiene la inversión más baja de los tres países comparados, de 15,6% del PIB, que lo coloca en el puesto 26 entre las 34 economías regionales, y el mayor nivel de desempleo juvenil, 26,6%, lo que lo ubica en el lugar 27. Identifica además dos “puntos ciegos”: la representación femenina en el Parlamento (28,6%, por debajo de la media regional de 31,1% pese a liderar el pilar social) y el flujo de inversión directa en el exterior más bajo de la muestra (-1,04% del PIB), lo que implica menor diversificación de riesgo para las empresas uruguayas.

    A partir de ese diagnóstico se desprenden cuatro prioridades para el país: cerrar la brecha de inversión con incentivos específicos que acerquen la tasa al promedio regional; atacar el desempleo juvenil con políticas activas de mercado laboral; capitalizar la reputación institucional usando el liderazgo en Estado de derecho y control de la corrupción como activo explícito para atraer inversión extranjera de mayor calidad, en particular en software; y corregir la brecha de representación política de las mujeres.

    Como una lección común, el informe señala que la prosperidad de América Latina y el Caribe no la explican el tamaño de las economías, la geografía ni el nivel de ingreso, sino la configuración: cómo se alinean, o no, los cuatro pilares. El equilibrio supera a la excelencia en una sola dimensión; las instituciones son necesarias pero no suficientes; la capacidad de gestión es el cuello de botella más frecuente, porque muchas economías con buena gobernanza o buenos resultados sociales no logran convertirlos en productividad e innovación; y la desigualdad arraigada perpetúa equilibrios bajos.

    Para las empresas, el estudio propone mirar más allá del PIB al evaluar mercados, tomar la trayectoria del Estado de derecho como indicador líder del riesgo regulatorio y buscar oportunidades en los pilares rezagados de la región: profundidad financiera, digitalización e investigación y desarrollo.

    Selección semanal
    Bolsas

    Cierra una corredora de bolsa; el negocio “no está rindiendo”

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad pública

    Estados Unidos suma en Uruguay a un especialista en crimen organizado

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Tecnología

    El gobierno prevé nuevas fuentes de energía para los centros de datos y descarta por ahora la opción nuclear

    Por Redacción Búsqueda
    Financiamiento

    Hay “continuos obstáculos” para el crédito formal a mipymes; BID Lab prevé préstamo a la ‘fintech’ Paigo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa