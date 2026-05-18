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    Al menos cinco muertos tras un ataque a tiros en una mezquita de San Diego

    Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto “por heridas de bala autoinfligidas” y tendrían entre 17 y 19 años, según las primeras investigaciones del FBI

    Fotografía que muestra una cinta de advertencia durante un operativo de la Policía de San Diego este lunes, en el Centro Islámico de San Diego (EE.UU).&nbsp;

    Fotografía que muestra una cinta de advertencia durante un operativo de la Policía de San Diego este lunes, en el Centro Islámico de San Diego (EE.UU). 

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    “Cinco personas murieron en el Centro Islámico de San Diego, entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos”, informó a la prensa el jefe de Policía de San Diego, Scott Wahl.

    Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto “por heridas de bala autoinfligidas” y tendrían entre 17 y 19 años, según las primeras investigaciones del FBI.

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    El Centro Islámico de Clairemont, una ciudad ubicada 14 km al norte de San Diego, en California, fue objeto de un ataque por parte de “tiradores activos”, según el alcalde Todd Gloria.

    Patrullas de Policía se apostaron en el puente de una autopista próxima al centro islámico, donde está ubicada la mayor mezquita del condado de San Diego, además de la escuela Al Rashid, que ofrece cursos de idioma árabe y estudios del Corán.

    Anthony Carrasco, uno de los agentes que atiende la emergencia, declaró a la agencia AP que varias personas fueron alcanzadas por disparos.

    “Estoy al tanto de la situación de los tiradores activos en el Centro Islámico de San Diego en Clairemont y sigo recibiendo actualizaciones de las fuerzas del orden. El personal de emergencia está en el lugar y trabaja activamente para proteger a la comunidad y asegurar la zona”, escribió Gloria en X.

    Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, indicó que reforzará la seguridad en centros islámicos tras el ataque. “He hablado con líderes de la comunidad musulmana en Los Ángeles para ofrecerles mi ayuda y he ordenado al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que despliegue recursos adicionales para proteger las mezquitas de la ciudad”, indicó en una publicación en X.

    Bass mostró su rechazo e indignación por el ataque que ocurrió en la ciudad californiana de San Diego. “Los lugares de culto deben ser verdaderos santuarios donde el odio y la violencia no tengan cabida”, insistió.

    Embed - Five dead, including two suspects, after shooting at San Diego mosque • FRANCE 24 English

    Trump: “Es terrible”

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “terrible” el tiroteo.

    “Van a ofrecer una sesión informativa y se trata de una situación terrible”. “He recibido algunas actualizaciones preliminares, pero examinaremos el asunto con gran detenimiento”, añadió el mandatario al ser preguntado por el ataque durante un acto en la Casa Blanca.

    Con Reuters y AP

    FUENTE:FRANCE24

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