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    Aprobación de Orsi cae 8% y está en el nivel más bajo desde su asunción, según Factum

    El presidente tiene un saldo negativo de –17% entre aprobación y desaprobación, señala el último estudio de la consultora

    Presidente Yamandú Orsi.

    Presidente Yamandú Orsi.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    De acuerdo con un informe de opinión pública de la consultora Factum, dado a conocer este lunes 18, el nivel de aprobación de Yamandú Orsi se encuentra en 29%, mientras que su desaprobación es de 46%. En tanto, el 24% no aprueba ni desaprueba la gestión del presidente.

    Esas cifras dejan a Orsi con un saldo negativo de –17% entre aprobación y desaprobación.

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    La encuesta se realizó entre el 18 de abril y el 5 de mayo, a través de 900 consultas telefónicas. Desde que asumió Orsi, el nivel de desaprobación subió 10% en el interior del país y un 8% en Montevideo, según Factum.

    Oficialismo y Oposición

    A la hora de evaluar la gestión de Orsi hay una diferencia marcada entre quienes votaron al Frente Amplio (FA) en octubre y aquellos que votaron a la coalición republicana (CR). Mientras que entre los oficialistas hay un 59% de aprobación y 13% de desaprobación, entre los votantes de partidos que integran la coalición republicana la aprobación es de 6% y la desaprobación de 76%.

    Dentro de los votantes oficialistas hubo un movimiento paulatino y con mayor intensidad hacia la desaprobación en el primer y el segundo bimestre del 2026, en contraposición con el 2025, en el que había una mayor tendencia a la aprobación.

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    Por su parte, la oposición mostró una desaprobación más temprana de la gestión de Orsi y más leve hacia el 2026.

    Por fuera de las preferencias ideológicas, Factum analizó también la aprobación según las edades. Ese desglose refleja un nivel de aprobación que aumenta a medida que aumenta la edad y la desaprobación disminuye a mayor edad.

    La evolución en cuatro momentos

    Factum concluye en su informe que la aprobación del jerarca tuvo una caída del 8% entre la medición realizada en el primer bimestre del año y la realizada en el segundo bimestre. Explica este fenómeno a partir de cuatro momentos.

    Un primer sondeo mostraba niveles de aprobación similares a los de la votación del Frente Amplio en la primera vuelta de las últimas elecciones nacionales. Además, reflejaba niveles bajos de desaprobación y un punto neutro elevado.

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    En el tercer bimestre del año pasado, se dio un incremento de desaprobación de 11 puntos, acompañado de una caída de aprobación y del punto neutro.

    En el cierre del año 2025 y el comienzo del 2026, la baja de la aprobación se profundizó junto con la caída de las posiciones neutras.

    La última encuesta, de mayo, muestra otra caída en la aprobación, con un aumento en la desaprobación así como en aquellos que tienen una posición neutra sobre la gestión de Orsi.

    Aprobación según Equipos Consultores

    Equipos Consultores también dio a conocer su estudio sobre la aprobación del presidente el jueves 14. Aunque hay una pequeña variación en los números, coincide con Factum en el alto nivel de desaprobación.

    Según Equipos, la desaprobación al gobierno de Yamandú Orsi es del 48%, mientras que la aprobación se ubica en 27%. En tanto, 23% de los votantes no aprueba ni desaprueba la gestión y 2% prefirió no contestar.

    De esa manera, el presidente tiene, según la medición de Equipos, un saldo negativo de 21% entre aprobación y desaprobación.

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