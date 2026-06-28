Estados Unidos e Irán reactivan sus ataques: ¿un paso atrás en la desescalada?

El ataque de este sábado 27 de junio contra un petrolero en el estrecho de Ormuz se produjo después de otro registrado el jueves contra un buque de carga, que desencadenó la más reciente escalada.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Cada una de las partes en conflicto ha acusado a la otra de violar el acuerdo alcanzado hace dos semanas para poner fin al conflicto que ya duraba cuatro meses .

Irán ha emprendido un nuevo intento por reafirmar el control sobre el estrecho de Ormuz, la ruta marítima energética más importante del mundo, que había comenzado a reabrirse tras meses de interrupciones. Washington afirmó que atacó objetivos iraníes durante la noche. Irán aseguró que respondió este sábado atacando objetivos vinculados con las fuerzas estadounidenses.

Estados Unidos Trump endurece su ofensiva contra los impuestos digitales y eleva la tensión con la Unión Europea

Guerra en Medio Oriente Estados Unidos quiere un acuerdo con Irán, pero “no a cualquier precio”

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó que el petrolero alcanzado este sábado sufrió daños en el puente de mando, aunque toda la tripulación se encuentra a salvo. El Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC), administrado por una coalición de armadas encargadas de proteger la navegación comercial, elevó el nivel de amenaza debido a los recientes incidentes.

Irán no ha comentado directamente los reportes sobre ataques específicos contra embarcaciones. Sin embargo, la televisión estatal iraní informó que la Guardia Revolucionaria realizó "tiros de advertencia" contra buques no identificados que intentaban cruzar por canales no autorizados por Irán, lo que, según el reporte, ha llevado a otras embarcaciones a solicitar permisos iraníes antes de intentar atravesar el estrecho.

Más temprano, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó que lanzó ataques “defensivos” contra objetivos militares vinculados a Estados Unidos (EE.UU.), mientras que Baréin, sede del cuartel regional de la Marina estadounidense, denunció un ataque con drones iraníes. El ejército de EE.UU. no respondió de inmediato a esos reportes.

Embed - Irán denuncia que Estados Unidos violó el memorando de entendimiento

EE.UU.: “Se le dio la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego”

El Comando Central de EE.UU. informó el sábado que sus fuerzas realizaron nuevos ataques tras el ataque de un dron iraní a un petrolero con bandera panameña a primera hora del sábado. En Irán, la emisora estatal IRIB informó el domingo por la mañana, hora local, que se escucharon explosiones en Sirik, al sur del país, sin ofrecer más detalles.

“A Irán se le dio la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero optó por no hacerlo”, declaró el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado. Añadió que los ataques fueron “en respuesta directa a la continua agresión iraní contra el transporte marítimo comercial” y tuvieron como objetivo instalaciones iraníes de vigilancia militar, comunicaciones, defensa aérea, almacenamiento de drones y colocación de minas.

Irán reafirma su control sobre el estratégico estrecho

Irán acusa a EE.UU. de no cumplir el acuerdo provisional, en particular por no mantener el alto el fuego prometido en Líbano, país que Israel, aliado de Washington, invadió en marzo en su ofensiva contra el grupo armado Hezbolá, respaldado por Teherán.

Israel y Líbano han acordado en repetidas ocasiones ceses al fuego promovidos por EE.UU., el más reciente anunciado el viernes. Sin embargo, estos han tenido un impacto limitado, ya que Israel insiste en que no retirará sus tropas de los territorios ocupados y Hezbolá rechaza reiteradamente entregar las armas mientras las fuerzas israelíes permanezcan allí.

La televisión estatal libanesa informó este sábado sobre un ataque con dron israelí en la zona de Nabatieh, en el sur del país, una región que ha sido blanco constante de bombardeos durante el conflicto. El ejército israelí aseguró que el objetivo era una persona que representaba una amenaza para sus fuerzas.

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó el acuerdo entre Israel y Líbano alcanzado un día antes, calificándolo de una rendición y afirmando que es “nulo y sin efecto”.

Con cientos de miles de libaneses, en su mayoría musulmanes chiitas, aún sin poder regresar a sus hogares en las zonas ocupadas por Israel, el descontento con el acuerdo se ha extendido más allá de Hezbolá hacia el conjunto de la comunidad chiita.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, elogió el acuerdo al considerar que permite a Israel mantener la ocupación de una denominada zona de seguridad en Líbano e impide el regreso de los residentes desplazados.

Mohsen Rezaei, asesor del líder supremo iraní, afirmó que Washington violó el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra al respaldar lo que calificó como fuerzas aliadas en la región y generar tensiones en el estrecho de Ormuz.

Durante toda la guerra, Irán respondió a los ataques estadounidenses golpeando a países vecinos del Golfo que albergan importantes bases militares de EE.UU.. La televisión estatal iraní aseguró que la Guardia Revolucionaria dio “una respuesta decisiva” después de que fuerzas estadounidenses atacaran una torre de comunicaciones en la ciudad portuaria de Sirik. La agencia iraní Mehr informó que el puerto opera con normalidad y que no se registraron daños en sus instalaciones ni equipos.

Baréin afirmó que los últimos ataques iraníes constituyen una violación del memorando de entendimiento.

Cientos de embarcaciones, incluidos petroleros cargados de crudo, permanecieron bloqueadas dentro del Golfo desde el inicio de la guerra. A medida que comenzaron a salir por el estrecho durante las últimas dos semanas, los precios del petróleo retrocedieron hasta niveles cercanos a los previos al conflicto debido al aumento de la oferta.

No obstante, una resolución definitiva de la crisis requerirá que el tránsito en ambos sentidos por el estrecho vuelva a los niveles anteriores a la guerra, algo que probablemente solo será posible si las navieras consideran que la ruta vuelve a ser segura.

Washington ha impulsado un corredor marítimo por el sur, frente a la costa de Omán, mientras que Teherán, que en última instancia busca cobrar tarifas por el uso del estrecho, pretende que los buques utilicen una ruta septentrional que atraviese aguas bajo control iraní.

Ebrahim Azizi, presidente del comité de seguridad nacional del Parlamento iraní, advirtió este sábado que cualquier incumplimiento de las instrucciones de navegación emitidas por Irán será respondido con firmeza.

Embed - Visitas del OIEA: punto crítico en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos • FRANCE 24

“La violencia será respondida con violencia”, dice Vance

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, principal negociador del presidente Donald Trump en este conflicto, aseguró que Washington ha respetado el acuerdo de alto el fuego y responsabilizó a Irán de cualquier reanudación de las hostilidades derivada de sus acciones.

“Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen desacuerdos sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden levantar el teléfono. Pero la violencia será respondida con violencia”, escribió Vance en la red social X.

Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone.



But violence will be met with violence. https://t.co/VWnBS1PWaV — JD Vance (@JDVance) June 26, 2026

La nueva escalada se produjo durante el fin de semana, cuando los mercados permanecían cerrados, lo que dio a ambas partes dos días para endurecer sus posiciones e intercambiar ataques sin provocar un impacto inmediato sobre los precios del petróleo.

Durante los dos fines de semana anteriores, las fuertes declaraciones de los viernes y sábados dieron paso a posturas más conciliadoras de ambos bandos antes de la reapertura de los mercados los lunes.

Antes del nuevo estallido de violencia, los precios del petróleo habían caído alrededor de un 3 % el viernes y se encaminaban a registrar una pronunciada baja semanal.

Con Reuters

FUENTE:FRANCE24