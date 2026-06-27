Estados Unidos quiere un acuerdo con Irán, pero “no a cualquier precio”

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que las exigencias iraníes provocarían “un caos” en el mundo, por lo que defendió que Washington no está dispuesta a firmar un acuerdo de paz con Teherán “a cualquier precio”. La tensión en el estrecho de Ormuz, donde el posible cobro de peajes vuelve a estar sobre la mesa, crece de nuevo, después de que un buque fuese atacado tras cruzarlo sin autorización

Fotografía cedida por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) del destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG 111) estadounidense durante el bloqueo a barcos iraníes en el estrecho de Ormuz.

Por medio de su secretario de Estado, Marco Rubio, Estados Unidos aseguró que es “inaceptable” que Irán pretenda imponer tarifas al tránsito de barcos por el estrecho de Ormuz, en el que una operación de evacuación organizada por la Organización Marítima Internacional ha sido pausada tras un ataque contra un buque en el golfo de Omán.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Desde Baréin, donde asiste a una reunión de sus homólogos del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, Rubio insistió en que se trata de “un paso marítimo natural” y que “ningún país puede imponer tarifas al tránsito en pasos internacionales”.

Embed - Visitas del OIEA: punto crítico en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos • FRANCE 24 Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, Teherán ha utilizado el bloqueo a este estrecho, por el que circula una quinta parte del tránsito del comercio mundial, como una medida de presión en las negociaciones con Washington.

Sobre el acuerdo que se negocia con Irán, Marco Rubio dijo: “Queremos un acuerdo, pero no a cualquier precio. Queremos un acuerdo bueno y verdadero que se cumpla y se implemente”, y que aceptar las exigencias iraníes actuales causaría “un caos” en el mundo. Además, añadió que “el objetivo” claro es que Irán no desarrolle armas nucleares.

Embed - EE. UU. rechaza cobrar peajes a los buques en el estrecho de Ormuz Evacuación pausada del estrecho de Ormuz El plan de la Organización Marítima Internacional para evacuar los 600 buques bloqueados en el estrecho de Ormuz sufrió un importante revés, hasta el punto de que la agencia de la ONU responsable de la seguridad marítima tuvo que suspenderlo luego de que una embarcación fuese atacada con un proyectil.