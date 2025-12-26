  • Cotizaciones
    EEUU ataca al Estado Islámico en Nigeria por la “matanza de cristianos”

    El presidente Donald Trump dijo el jueves que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo "poderosos y mortales" ataques contra miembros del grupo yihadista Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, tras haber advertido sobre el asesinato de cristianos en ese país

    El presidente estadounidense, Donald Trump.

    El presidente estadounidense, Donald Trump.

    FOTO

    CBS
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Estos bombardeos son los primeros del ejército estadounidense en Nigeria bajo el gobierno del magnate republicano, quien criticó a la nación africana en octubre y noviembre al afirmar que los cristianos enfrentaban allí una "amenaza existencial" equivalente a un "genocidio".

    "Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro, y así fue esta noche", escribió en su plataforma Truth Social.

    Militares de Estados Unidos en la en Ecuador.
    Ecuador

    Estados Unidos despliega militares en Ecuador para combatir el narcotráfico

    Por RFI
    estados unidos persigue buque petrolero venezolano en el caribe
    Tensión en el Caribe

    Estados Unidos persigue buque petrolero venezolano en el Caribe

    Por France 24

    El mandatario añadió que el "Departamento de Guerra realizó numerosos ataques perfectos" el día de Navidad contra objetivos del EI.

    El Comando militar estadounidense en África dijo en la red social X que llevó a cabo un ataque "a petición de las autoridades nigerianas en (el estado de Sokoto) que mató a múltiples terroristas del EI".

    El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, elogió en la misma plataforma la disposición de su departamento a actuar en Nigeria y dijo que estaba "agradecido por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano".

    Ataques "de precisión"

    Sin embargo, las autoridades proporcionaron pocos detalles de esta operación y no estaba claro cuántas personas murieron.

    Posteriormente, funcionarios de defensa de Estados Unidos difundieron un video de lo que parecía ser el lanzamiento nocturno de un misil desde la cubierta de un buque de guerra que enarbolaba la bandera estadounidense.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores del país africano confirmó en un comunicado a primera hora del viernes "ataques de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria mediante bombardeos aéreos".

    "Las autoridades nigerianas continúan comprometidas en una cooperación de seguridad estructurada con socios internacionales, incluido Estados Unidos, para abordar la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento", añadió la cancillería.

    La ofensiva diplomática fue bienvenida por algunos sectores pero criticada por otros como una escalada de las tensiones religiosas en el país más poblado de África, donde ha habido brotes de violencia sectaria en el pasado.

    "Especial preocupación"

    Analistas independientes y el gobierno de Nigeria rechazan que se encasille la violencia que vive el país en un marco de persecución religiosa, una narrativa promovida por la derecha cristiana en Estados Unidos y Europa.

    Pero Trump, al destacar lo que su administración afirma que es una persecución global contra los cristianos, había advertido que Washington estaba listo para tomar acciones militares en Nigeria y combatir estos asesinatos.

    Este año, Estados Unidos volvió a incluir a Nigeria en la lista de países de "especial preocupación" en materia de libertad religiosa y ha restringido la emisión de visados a los nigerianos.

    Nigeria está dividida casi en partes iguales entre una mayoría musulmana en el norte y una gran población de cristianos en el sur.

    FUENTE:RFI

    Inconstitucionalidad

    Caso Andrés Ojeda: informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca

    Por Leonel García
    Enseñanza

    ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

    Por Nicolás Delgado
    Biblioteca Nacional

    Biblioteca Nacional: nuevo horario y nuevo equipo con camisetas

    Por Silvana Tanzi
    Dictadura

    En condena histórica por operativos en San Javier y el caso Roslik, nueve militares fueron a prisión por delitos de lesa humanidad

    Por Macarena Saavedra

    El presidente del BCU, Guillermo Tolosa.

    El Banco Central anuncia decisión monetaria ante un riesgo "inusual": que la inflación sea menor a la meta

    Por Ismael Grau
    Barack Obama. 

    'One Battle After Another', Rosalía e Ian McEwan: las recomendaciones culturales de Barack Obama

    Por Redacción Galería
    Tres de cada 10 jóvenes uruguayos ven a un gobierno militar como opción "viable" en una crisis; confían en la Policía y desconfían de las iglesias y los influencers

    Tres de cada 10 jóvenes uruguayos ven a un gobierno militar como opción "viable" en una crisis; confían en la Policía y desconfían de las iglesias y los influencers

    Por Victoria Fernández
    El presidente estadounidense, Donald Trump.

    EEUU ataca al Estado Islámico en Nigeria por la "matanza de cristianos"

    Por RFI