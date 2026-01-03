  • Cotizaciones
    EEUU gobernará Venezuela hasta transición ‘pacífica’, dijo Trump

    El presidente estadounidense ofreció este sábado una rueda de prensa tras la intervención militar y captura de Nicolás Maduro y de su esposa, en Caracas. Trump aseguró que su país gobernará Venezuela hasta lograr una transición pacífica. También aseveró que la Nobel de la Paz, María Corina Machado, "no tiene el apoyo o el respeto" necesarios para gobernar Venezuela

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio (izquierda), y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2026.

    FOTO

    JIM WATSON/AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    "Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo Donald Trump en una esperada rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

    El presidente de Estados Unidos se mostró satisfecho por la operación militar realizada el sábado en la madrugada en Venezuela, y que permitió la captura y exfiltración del mandatario venezolano y de su esposa.

    Trump se felicitó por la operación “impecable” de sus fuerzas armadas, “la mejor en toda la historia de los Estados Unidos”, dijo, y añadió que las fuerzas estadounidenses estaban listas para llevar a cabo una segunda oleada de ataques, "mucho mayor", si fuese necesario.

    Así mismo, el mandatario estadunidense dijo que Estados Unidos "gobernará" Venezuela hasta que pueda producirse una transición política, tras la operación militar para sacar del país a Nicolás Maduro, al que califico nuevamente de líder narcotraficante.

    Esa transición será liderara por "un equipo" el que formarán parte el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, en colaboración con la oposición venezolana, aseguró Trump, sin más precisiones.

    También se refirió a la recién galardonada con el Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien, dijo, no cuenta "con el apoyo ni el respeto" necesarios para gobernar su país.

    "Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto",

    Interrogado sobre si había hablado con la líder opositora, Trump contestó negativamente. De su lado, Machado había asegurado horas antes de la rueda de prensa de Trump que estaban preparados para tomar el poder y que Edmundo González debería "asumir de inmediato su mandato constitucional" tras el arresto de Nicolás Maduro. Además, abogó por "liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", en un gesto a los exiliados y miembros de la diáspora.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

