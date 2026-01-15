El actor Matthew McConaughey patenta su voz e imagen para protegerse de la IA

Es la primera vez que un artista toma la delantera para proteger legalmente su imagen y voz de una posible utilización abusiva por parte de las plataformas de inteligencia artificial

McConaughey no se opone de plano a la IA generativa y tiene una participación en capital en la startup ElevenLabs, especializada en voces.

Matthew McConaughey hizo el registro ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos a través de la rama comercial de una fundación que creó con su esposa Camila.

El principio es simple: registrar extractos de su voz y videos con su imagen para patentarlos y así evitar que su imagen o voz sean utilizadas sin su consentimiento en plataformas de inteligencia artificial. El abordaje de McConaughey, nuevo, es una iniciativa contra el uso abusivo de su voz o imagen.

La iniciativa del ganador del Oscar en 2014 es también un nuevo capítulo en la batalla del mundo artístico frente a la emergencia de la inteligencia artificial y de las repercusiones legales y artísticas que puede tener la IA. En 2023 los artistas de Hollywood, protagonizaron una huelga de sis meses para denunciar la utilización de algoritmos en el desarrollo de imágenes, sonidos y guiones para el cine.

También en 2023, la actriz Scarlett Johansson demandó a la aplicación Lisa AI por crear una imagen similar a ella para una publicidad, sin su consentimiento y sin remunerarla. Más recientemente, el mundo del cine se vio sacudido por la aparición de Tilly Norwood, una actriz 100% virtual, generada con IA.

Pero también han aparecido algunas respuestas legales. En 2024, Tennessee se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en adoptar el “Elvis Act” en el sector musical, una ley pionera para frenar el uso de las llamadas "réplicas digitales" hechas con Inteligencia artificial para imitar la voz e imagen de los artistas.