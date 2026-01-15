¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El actor Matthew McConaughey patenta su voz e imagen para protegerse de la IA

Es la primera vez que un artista toma la delantera para proteger legalmente su imagen y voz de una posible utilización abusiva por parte de las plataformas de inteligencia artificial

McConaughey no se opone de plano a la IA generativa y tiene una participación en capital en la startup ElevenLabs, especializada en voces.

McConaughey no se opone de plano a la IA generativa y tiene una participación en capital en la startup ElevenLabs, especializada en voces.

FOTO

AFP
Búsqueda | RFI
Por RFI

Matthew McConaughey hizo el registro ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos a través de la rama comercial de una fundación que creó con su esposa Camila.

El principio es simple: registrar extractos de su voz y videos con su imagen para patentarlos y así evitar que su imagen o voz sean utilizadas sin su consentimiento en plataformas de inteligencia artificial. El abordaje de McConaughey, nuevo, es una iniciativa contra el uso abusivo de su voz o imagen.

Leé además

SpaceX Dragon y la NASA regresan a la tierra antes de tiempo por afección médica
Video
Estados Unidos

Finaliza con éxito la primera evacuación médica de la NASA

Por France 24
Donald Trump en la Sala Este de la Casa Blanca
Video
Tensión en el Caribe

Trump mueve fichas en la región: Venezuela, México y una agenda de alta tensión diplomática

Por  France 24  y Redacción Búsqueda
Una paca de heno con la inscripción “No al Mercosur” se coloca en un tractor mientras agricultores participan en un bloqueo en la autopista A1 cerca de Fresnes-lès-Montauban, Paso de Calais, el 12 de enero de 2026.
Video
Comercio

Acuerdo UE-Mercosur: los agricultores franceses mantienen la presión y atacan los puertos

Por France 24

La iniciativa del ganador del Oscar en 2014 es también un nuevo capítulo en la batalla del mundo artístico frente a la emergencia de la inteligencia artificial y de las repercusiones legales y artísticas que puede tener la IA. En 2023 los artistas de Hollywood, protagonizaron una huelga de sis meses para denunciar la utilización de algoritmos en el desarrollo de imágenes, sonidos y guiones para el cine.

También en 2023, la actriz Scarlett Johansson demandó a la aplicación Lisa AI por crear una imagen similar a ella para una publicidad, sin su consentimiento y sin remunerarla. Más recientemente, el mundo del cine se vio sacudido por la aparición de Tilly Norwood, una actriz 100% virtual, generada con IA.

Pero también han aparecido algunas respuestas legales. En 2024, Tennessee se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en adoptar el “Elvis Act” en el sector musical, una ley pionera para frenar el uso de las llamadas "réplicas digitales" hechas con Inteligencia artificial para imitar la voz e imagen de los artistas.

En 2023, la actriz Scarlett Johansson demandó a la aplicación Lisa AI por crear una imagen similar a ella para una publicidad, sin su consentimiento y sin remunerarla.

De su lado, McConaughey no se opone de plano a la IA generativa y tiene una participación en capital en la startup ElevenLabs, especializada en voces. La compañía ya creó una versión IA de su voz.

"Nos queremos asegurar de que nuestros clientes tengan el mismo tipo de protección que tienen sus empresas", explicó el abogado Kevin Yorn, que representa al actor. Y agregó que también buscan que sus clientes reciban "parte del valor que se está generando con esta nueva tecnología con el uso de su voz y su imagen".

Con AFP

FUENTE:RFI

Selección semanal
Yamandú Orsi

Uruguay aceptó invitación de Japón para que el presidente Orsi realice una visita oficial a ese país

Por Redacción Búsqueda
Acceso a la información

Presidencia declaró “reservados” los informes del grupo asesor para reformar el CPP

Por Santiago Sánchez
Estados Unidos

Estados Unidos congela trámites de visado de inmigración y la medida alcanza a ciudadanos uruguayos

Por  RFI  y Redacción Búsqueda
Trabajo

Migrantes ganan salarios 11,5% mayores en promedio que los uruguayos, según el BPS

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Meri Deal: “Irme al exterior es una necesidad personal de desafiarme”

Meri Deal: “Irme al exterior es una necesidad personal de desafiarme”

Por Federica Chiarino Vanrell
Chef Gianluca Cossu conversa con los comensales

Chef de dos de los clubes gastronómicos más exclusivos del mundo cocinó en José Ignacio

Por Clementina Delacroix Cardeza
Detalles patrios en cintos anchos.

Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

Por Belén Riguetti Aparicio
Nicole Kidman de rulos y Gigi Hadid morocha: las transformaciones de las celebridades para inaugurar el 2026

Nicole Kidman de rulos y Gigi Hadid morocha: las transformaciones de las celebridades para inaugurar el 2026

Por Redacción Galería