Uruguay alerta por muerte de civiles en Medio Oriente, “especialmente niños”, y llama al “camino diplomático”

En ese marco, el Ejecutivo señaló que la violencia incluye una respuesta militar iraní dirigida contra “diversos Estados de la región, incluyendo el Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, el Estado de Catar, Bahréin, Jordania, Iraq, Líbano y Omán, Estados y pueblos (con los) que Uruguay se solidariza”.
El comunicado hizo un llamado explícito a “una urgente desescalada” del conflicto y subrayó que es indispensable que todas las partes “respeten el Derecho Internacional” para “retornar al camino diplomático” y así evitar una mayor expansión de la crisis y proteger a la población civil.
Uruguay también advirtió que “rechazar un ataque militar contra un Estado, en contravención del Derecho Internacional, no implica condonar las graves violaciones de Derechos Humanos” que puedan ocurrir en el territorio de ese Estado.
La escalada se extiende
La declaración de la Cancillería se publicó en medio de una creciente tensión regional, tras los recientes ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán y la expansión mayor del conflicto en esa región, que ya motivó llamados de otros gobiernos y organismos internacionales al cese de hostilidades y al retorno a la vía diplomática.