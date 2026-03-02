Uruguay alerta por muerte de civiles en Medio Oriente, “especialmente niños”, y llama al “camino diplomático”

Cancillería pidió el cese de hostilidades, el respeto del derecho internacional y el retorno al diálogo

El gobierno uruguayo informó este lunes, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que “sigue con atención la situación en Medio Oriente” y manifestó su “profunda preocupación por la ampliación de la escalada de violencia que aumenta el número de muertes civiles, especialmente niños y niñas”, en referencia a la intensificación de los enfrentamientos militares en varios países de la región.

En ese marco, el Ejecutivo señaló que la violencia incluye una respuesta militar iraní dirigida contra “diversos Estados de la región, incluyendo el Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, el Estado de Catar, Bahréin, Jordania, Iraq, Líbano y Omán, Estados y pueblos (con los) que Uruguay se solidariza”.

Embed El Gobierno uruguayo expresa su profunda preocupación ante la escalada de violencia en Medio Oriente.



Uruguay sigue con atención la situación y lamenta profundamente el aumento de muertes civiles, especialmente de niños y niñas. Asimismo, manifiesta su solidaridad con los… pic.twitter.com/AkmhHiAfWK — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) March 2, 2026 El comunicado hizo un llamado explícito a “una urgente desescalada” del conflicto y subrayó que es indispensable que todas las partes “respeten el Derecho Internacional” para “retornar al camino diplomático” y así evitar una mayor expansión de la crisis y proteger a la población civil.

Uruguay también advirtió que “rechazar un ataque militar contra un Estado, en contravención del Derecho Internacional, no implica condonar las graves violaciones de Derechos Humanos” que puedan ocurrir en el territorio de ese Estado.

Embed - Segundo día de ataques de EE. UU. e Israel contra Irán • FRANCE 24 Español La escalada se extiende La declaración de la Cancillería se publicó en medio de una creciente tensión regional, tras los recientes ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán y la expansión mayor del conflicto en esa región, que ya motivó llamados de otros gobiernos y organismos internacionales al cese de hostilidades y al retorno a la vía diplomática.