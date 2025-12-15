  • Cotizaciones
    lunes 15 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El director de cine Rob Reiner, hallado muerto junto a su esposa en su casa en Los Ángeles

    El cineasta y actor Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en su mansión en el sur de California, informaron el domingo medios estadounidenses

    Rob Reiner.

    Rob Reiner.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El hallazgo de dos personas muertas en la residencia de Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally y Cuestión de honor, fue dado a conocer por la televisión local NBCLA y otros medios.

    La red NBC citó posteriormente a una fuente cercana la familia, según la cual la pareja fue hallada muerta, al parecer con heridas de arma blanca.

    Leé además

    El director de cine y actor estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, en la gala de los premios Kennedy Center Honors, en Washington, el 3 de diciembre de 2023.
    Video
    Hollywood

    La policía investiga la muerte del cineasta Rob Reiner y de su esposa como un “aparente homicidio”

    Por RFI
    Leonardo DiCaprio está nominado a Mejor actor de comedia o musical por su papel en Una batalla tras otra.
    Video
    Empezó la carrera

    Las sorpresas y confirmaciones que dejó la lista de nominados a los Globos de Oro 2026

    Por Redacción Galería

    La CNN reportó que un portavoz de la familia había confirmado la muerte de Reiner y su esposa.

    La policía de Los Ángeles no confirmó la identidad de las víctimas, pero dijo que estaban investigando un caso de muerte. “Nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso”, declaró el subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton.

    “No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos”, agregó.

    La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también aseguró que hay una investigación en marcha. “Estoy dolida por la trágica pérdida de Rob y su esposa Michele. Conocí a Rob y le tengo un tremendo respeto”, declaró.

    “Aclamado actor, director, productor, escritor y activista político, siempre usó sus dones en el servicio a los demás"”, agregó.

    Rainer alcanzó la fama como actor en el papel del torpe yerno Michael Meathead Stivic en la serie cómica de los años 1970 All in the family (Mi familia), antes de comenzar a dirigir con This is Spinal Tap, en 1984.

    En 1989 dirigió y actuó en la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally, con Billy Cristal y Meg Ryan.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Educación

    Ceibal pagó US$ 21 millones en cinco años a institutos extranjeros por enseñanza remota de inglés y computación

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    El gobierno se embandera con la “revolución de las cosas simples” mientras enfrenta ruidos internos

    Por Santiago Sánchez
    Lo que dejó la interpelación

    Cardama: el FA plantea que el Parlamento investigue responsabilidades del anterior gobierno y la oposición habla de “plan maquiavélico”

    Por Victoria Fernández
    Argentina

    Crece en Argentina el abordaje cinematográfico de las relaciones entre la Justicia y el patriarcado

    Por Gonzalo Aguilar

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda