Hollywood despide a Eric Dane, estrella de ‘Grey's Anatomy’, tras luchar contra la ELA

Eric Dane, reconocido por sus papeles en Grey's Anatomy y Euphoria, murió el jueves a los 53 años. En el último tramo de su vida se había convertido en un activo defensor de la concienciación sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Sus representantes informaron que falleció a causa de ELA —también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig—, menos de un año después de hacer público su diagnóstico.

“Pasó sus últimos días rodeado de amigos cercanos, de su devota esposa y de sus dos hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su vida”, señaló un comunicado que pidió respeto por la privacidad de la familia. “Durante su recorrido con la ELA, Eric se transformó en un defensor apasionado de la concienciación y la investigación, con la determinación de aportar a quienes enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y lo recordaremos siempre con cariño. Eric amaba a sus fans y estará eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo recibidas”.

Dane nació el 9 de noviembre de 1972 y creció en California. Su padre, marino, murió por un disparo cuando él tenía 7 años. Tras terminar la preparatoria se instaló en Los Ángeles para dedicarse a la actuación y comenzó con participaciones como invitado en series como Saved by the Bell, Married... with Children y Charmed, además de intervenir en la película X-Men: The Last Stand y protagonizar una temporada del drama médico Gideon's Crossing.

Los actores de Grey's Anatomy, desde la izquierda, Sandra Oh, Ellen Pompeo y Eric Dane, en una imagen de 2009.

Su salto a la fama llegó a mediados de los 2000, cuando fue elegido para encarnar al doctor Mark Sloan —apodado “McSteamy”— en Grey's Anatomy. Interpretó al personaje entre 2006 y 2012, con una reaparición en 2021. En 2019 dio un giro a su carrera al asumir el papel de Cal Jacobs en Euphoria, el drama de HBO en el que trabajó hasta sus últimos meses.

También fue Tom Chandler, capitán de un destructor naval en un mundo devastado por una pandemia global, en The Last Ship. En 2017, la producción se interrumpió temporalmente mientras el actor atravesaba un cuadro de depresión.

En abril de 2025 anunció que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras encargadas de controlar los músculos.

La ELA deteriora de forma gradual la capacidad de caminar, hablar y respirar. La mayoría de los pacientes fallece entre tres y cinco años después del diagnóstico.

En los últimos meses, Dane se había convertido en una de las voces públicas más visibles en la concienciación sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En junio de 2025 participó en una conferencia de prensa en Washington dedicada a la autorización previa de los seguros médicos, donde habló desde su experiencia personal. “Algunos de ustedes quizá me conozcan por series como Grey’s Anatomy, donde interpreto a un médico. Pero hoy estoy aquí para hablar como paciente que lucha contra la ELA”, afirmó.

En setiembre de ese mismo año, la ALS Network lo distinguió como Defensor del Año, en reconocimiento a su compromiso con la visibilización de la enfermedad y el acompañamiento a quienes la padecen.

Además, estaba previsto que Dane publicara sus memorias en 2026. Book of Days: A Memoir in Moments será editado por The Open Field, perteneciente a Penguin Random House. Según la editorial, el libro recorre momentos clave de su vida, desde su primer día en Grey’s Anatomy hasta el nacimiento de sus dos hijas y el anuncio de su diagnóstico.

“Quiero capturar los momentos que me formaron: los días hermosos, los difíciles, los que nunca di por sentado, para que quienes lo lean recuerden lo que significa vivir con el corazón”, expresó Dane en el comunicado de presentación. “Si compartir esto ayuda a alguien a encontrar sentido a sus propios días, entonces mi historia merece ser contada”.

Mensajes de despedida y homenajes en Hollywood

La muerte de Dane generó una ola de reacciones en el mundo del espectáculo. El actor Ashton Kutcher lo despidió con un mensaje personal en redes sociales, en el que recordó la liga privada de fútbol fantasy que compartían: “La liga de fútbol fantasy de Franklin Strip echará de menos al Sr. Eric Dane. Sabemos que nos verá desde la cabina. Te extrañamos, amigo. Sigamos luchando para resolver la ELA”.

También se expresó Sam Levinson, creador de Euphoria, quien lo definió como un amigo cercano. “Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo”, señaló en un comunicado difundido por The Hollywood Reporter.

Las condolencias también llegaron desde el elenco de Grey's Anatomy. Actores como James Pickens Jr. y Sarah Drew publicaron mensajes en Instagram, mientras que Patrick Dempsey compartió un video en el que Dane hablaba abiertamente sobre su enfermedad.

Por su parte, ABC y 20th Television emitieron un comunicado conjunto destacando su legado artístico y humano. “Su extraordinario talento y su inolvidable presencia en Grey’s Anatomy dejaron una huella imborrable en el público de todo el mundo, y su valentía durante su lucha contra la ELA inspiró a muchos”, señalaron.

La actriz Alyssa Milano, compañera de Dane en Charmed, lo recordó con un mensaje emotivo: “Tenía un sentido del humor agudísimo. Le encantaba lo absurdo y sorprender a la gente. Esa chispa en sus ojos era inconfundible”.