El grupo chino Huawei fue declarado culpable el martes 24 de noviembre de fraude bancario y robo de secretos comerciales por un jurado en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, tras más de ocho años de proceso judicial, según informaron varios medios de comunicación estadounidenses.

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Sin embargo, el jurado desestimó el cargo considerado más grave en este caso, el de conspiración para apropiarse indebidamente de propiedad intelectual.

Huawei calificó el miércoles 25 de noviembre de infundada su condena y anunció que evalúa emprender acciones legales. En un comunicado, la empresa sostuvo que las acusaciones de Estados Unidos “carecen de fundamento legal o fáctico” y afirmó que está revisando los fallos para determinar las medidas necesarias para defender sus intereses.

Durante el juicio, los fiscales acusaron a Huawei de robar propiedad intelectual de tecnológicas de Estados Unidos (EE.UU.) como T-Mobile y Cisco y de engañar a las autoridades y el sistema financiero del país durante unas dos décadas, detalla The New York Times.

El fiscal de Brooklyn, quien inició el proceso, argumentó que varias filiales de Huawei habían participado en el robo de secretos comerciales entre 2000 y 2020. El grupo fue acusado, en particular, de intentar reclutar empleados de empresas de telecomunicaciones estadounidenses, obteniendo información tecnológica de ellas en el proceso.

Según la Fiscalía, estos datos permitieron a Huawei desarrollar productos similares a los de sus competidores, pero vendidos a precios más bajos. En 2013, Huawei incluso lanzó un programa interno que, supuestamente, ofrecía bonificaciones a los empleados que obtenían secretos comerciales de la competencia.

EE.UU. también acusó a Huawei y algunas de sus filiales de hacer negocios en Corea del Norte pese a las sanciones vigentes. Según Washington, la empresa instaló equipos de vigilancia que ayudaron a las autoridades iraníes a espiar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009.

El proceso se sumó a la larga disputa entre EE.UU. y la tecnológica china, que en los últimos años quedó bajo un mayor escrutinio de Washington y desde 2019 tiene prohibido vender sus productos en el país.

En 2019, los fiscales estadounidenses acusaron a Huawei de utilizar una filial no oficial con sede en Hong Kong, Skycom, para vender equipos a Irán en violación de las sanciones de EE.UU.

Un año antes, en 2018, Washington había acusado a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija del fundador de la compañía, de engañar al banco HSBC sobre las operaciones de la empresa en Irán.

Huawei en la lista negra de EE.UU.

Meng Wanzhou llegó a un acuerdo de procesamiento diferido con las autoridades estadounidenses en 2021.

El procedimiento se inició durante el primer mandato de Donald Trump, en el contexto de la guerra comercial entre EE.UU. y China. La administración Trump alegó un riesgo de espionaje por parte del gobierno chino y, ya en 2019, incluyó a Huawei en una lista que le impedía el acceso a proveedores estadounidenses.

En 2020, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. la designó como una amenaza para la seguridad nacional. Esta política, que se mantuvo durante la administración Biden, excluyó a Huawei del mercado estadounidense, donde sus productos ya no se venden, aunque esto no le impide seguir siendo el fabricante líder mundial de equipos de telecomunicaciones.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24