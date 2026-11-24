El Antel Arena prevé cerrar 2026 con 500.000 visitantes, 360.000 entradas vendidas y un crecimiento del 30% en su resultado operativo. Las cifras forman parte de un balance difundido por Antel este martes 24, que destaca los resultados del primer año de gestión de ITC S.A. , la empresa subsidiaria que asumió la administración integral del complejo el 1 de enero.

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Según el comunicado, el nuevo modelo de gestión permitirá “reducir en US$ 800.000 los gastos de gerenciamiento” y “obtener ingresos netos de aproximadamente los US$ 2 millones”. Antel atribuye los resultados al “crecimiento comercial” del recinto, la “optimización de los gastos operativos” y una “mayor diversidad de eventos”.

El balance también destaca el movimiento económico que genera el recinto fuera de sus instalaciones. La empresa estatal estima que la actividad del Antel Arena “generó US$ 20 millones anuales para el sector”, entre producciones, impuestos y gastos asociados a la gastronomía, el transporte, la hotelería y los comercios de la zona.

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El cambio de administración se concretó después de que AEG Facilities Uruguay , filial de la empresa estadounidense de gestión de recintos y eventos en vivo ASM Global, dejara de operar el complejo al cierre de 2025. Desde enero, ITC tomó el control de la gestión y Nicolás Fervenza asumió como gerente de Unidad de Negocios .

La apuesta fue darle “continuidad al equipo profesional que ya operaba el recinto” y sumar “la selección estratégica del nuevo gerente” con experiencia en el negocio del entretenimiento. Antel destaca que esa continuidad permitió conservar “el conocimiento acumulado” y mantener la actividad desde el comienzo de la nueva etapa.

El cambio ya había sido objeto de un primer balance en junio, cuando Búsqueda informó que los ingresos del primer cuatrimestre de 2026 habían aumentado un 44% frente al mismo período de 2025. Según los datos difundidos entonces por Antel, el resultado operativo pasó de una pérdida de US$ 203.080 a una ganancia de US$ 208.710.

Yamandú Orsi y Nicolás Fervenza previo a la presentación de resultados del primer año de gestión de ITC S.A. en el Antel Arena, 24 de noviembre de 2026. Mauricio Zina / adhocFOTOS

De Luana a Ricky Martin, una programación más diversa

Antel destaca la llegada de “nuevas audiencias” y el crecimiento de los artistas nacionales. Como ejemplo, señala que Luana fue “la primera mujer uruguaya en llenar el recinto”. En el plano internacional, resalta que Ricky Martin ofreció en el Antel Arena “el único espectáculo bajo techo de Latinoamérica”.

Para 2027, Antel anuncia nuevas “mejoras” en la acústica, las pantallas y la iluminación, además de cambios en la “oferta gastronómica” y “la optimización del canal de venta Tickantel”.

El comunicado también destaca el valor comercial del naming rights, es decir, los derechos de denominación del Antel Arena. Según la empresa, el complejo “funciona como una plataforma de marketing y posicionamiento de marca, cuyo alcance se refleja en el valor” de esos derechos. Antel lo define como su “principal activo de exposición y presencia espontánea”, ya que permite que la marca esté asociada a los espectáculos y actividades que recibe el recinto, y “contribuye a fortalecer su prestigio y reputación”.

Presentación de resultados del primer año de gestión de ITC S.A. en el Antel Arena, 24 de noviembre de 2026. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Fervenza defendió los resultados, y Raffo reclamó conocer el costo total del Antel Arena

Las novedades se presentaron este martes 24, durante un encuentro en el que ITC expuso los resultados de su primer año de gestión a cargo del Antel Arena. La actividad contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el presidente y otras autoridades de Antel, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Tras la presentación ante las autoridades, Fervenza defendió los resultados de la nueva gestión y destacó el aumento de los espectáculos de artistas uruguayos. Laura Raffo, directora de la estatal en representación de la oposición (Partido Nacional), en cambio, cuestionó que las cifras difundidas no incluyan todos los gastos que genera el complejo.

Fervenza sostuvo que, aunque el Antel Arena debe “ganar plata y ser un buen negocio”, el aspecto económico no es lo más importante. “La parte cualitativa es mucho más importante”, afirmó. En ese sentido, destacó que durante este año se realizaron “tres veces más shows de artistas uruguayos que el año pasado” y que 15 artistas nacionales tuvieron la oportunidad de presentarse en el recinto.

El gerente explicó que la gestión “cambió la lógica de programación para ofrecer distintos formatos y capacidades”, lo que permitió sumar artistas que antes no consideraban actuar en el Antel Arena. Mencionó los casos de Milongas Extremas, Zeballos y Luana. También defendió los números del negocio y aseguró que “cuánta plata entra y cuánta plata sale en un año” es una cuenta que da positiva y “seguirá dando positiva” en 2027.

Fervenza también respondió a los cuestionamientos sobre los gastos que no aparecen en el resultado operativo presentado. Señaló que, si se incluyen costos adicionales de mantenimiento, también deben contabilizarse otros ingresos, como los de Tickantel y los derechos de naming. “Si se hace esa suma, sigue dando positivo”, aseguró.

Raffo planteó una situación distinta. Aseguró que las cifras presentadas este martes muestran “cuánto se recauda por la venta de entradas y cuánto cuesta producir los espectáculos”, pero no reflejan “cuánto le cuesta el complejo” a la empresa estatal. “Es una cuenta incompleta. Para conocer la cuenta completa lo que necesitamos es agregar rubros, como, por ejemplo, los sueldos de los funcionarios de Antel que se dedican en su actividad al Antel Arena, otros gastos operativos de mantenimiento y reparaciones y las depreciaciones del edificio y las instalaciones, que es la pérdida de valor que tiene el edifico”, sostuvo.

La directora de Antel por la oposición, Laura Raffo, solicitó que el ente presente las cuentas completas sobre el Antel Arena. https://t.co/eendUw45HU — Noticias 5 (@5noticiasuy) November 24, 2026

Como antecedente, recordó que en las proyecciones de 2025 se había presentado una ganancia de US$ 740.000, que, al descontar esos rubros, se transformaba en una pérdida de US$ 4,7 millones. “Yo solicito que se presente la cuenta completa”, concluyó.