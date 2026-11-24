El miércoles 25 de noviembre se realizará en el Palacio Legislativo el encuentro Periodismo, Desinformación y Democracia, una jornada que reunirá a periodistas, autoridades y especialistas para debatir sobre cómo investigar la desinformación y construir confianza en tiempos de inteligencia artificial (IA).

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La actividad tendrá lugar entre las 9.15 y las 12.00, en el salón de eventos especiales, con ingreso por la avenida General Flores. Es organizada por Búsqueda en alianza con Chequeado y cuenta con financiación de la Unión Europea (UE).

La entrada es gratuita, con inscripción previa en este link .

Desinformación Aumenta el uso de los chatbots como fuente de noticias a pesar de sus riesgos de desinformación

Periodismo Controlar al poder. ¿Qué pasa cuando la desinformación es un arma contra el periodismo?

Uno de los bloques estará dedicado a los desafíos que plantea la desinformación en la era de la IA. Participarán Coral García Dorado, coordinadora de investigaciones sobre desinformación del medio español Maldita.es, y Thomas Sparrow, corresponsal y verificador que trabaja principalmente para Deutsche Welle y fue corresponsal de la BBC en Washington.

García Dorado abordará la detección y el rastreo de operaciones de manipulación informativa provenientes del exterior. Es periodista de investigación y datos. Tiene una maestría en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la Universidad Rey Juan Carlos y otra en Periodismo Internacional por Liverpool John Moores University. También coordinó un proyecto de la European Fact-Checking Standards Network (EFCSN) y trabajó en medios dirigidos a la comunidad hispanohablante en Reino Unido.

Hace pocas semanas, Maldita.es publicó una investigación sobre abuso y explotación sexual infantil en TikTok, que derivó en una denuncia judicial de la Fiscalía española contra la plataforma.

Thomas Sparrow.

Sparrow, por su parte, compartirá su experiencia en la investigación y verificación de deepfakes, contenidos audiovisuales manipulados mediante IA que pueden presentar como reales imágenes, videos o audios falsos.

La mirada del Parlamento y el cierre de Carolina Cosse

La apertura del encuentro estará a cargo del jefe de la Sección Política, Comunicación y Prensa de la Unión Europea en Montevideo, Jan Dzieciolowski, y del director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza. También participará Facundo Ponce de León, filósofo, periodista y docente de la Universidad Católica del Uruguay.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, hablará sobre el papel del Parlamento frente a la IA y la desinformación. El cierre estará a cargo de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.

Una iniciativa regional contra la desinformación

La jornada forma parte del programa regional Promoviendo Información Confiable y Abordando la Desinformación en América Latina, que busca generar conciencia sobre este problema y brindar a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos herramientas para enfrentarlo.