En su segunda interpelación y su onceava comparecencia ante el Parlamento, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , se fue sin respaldo parlamentario. Con los votos de los cinco partidos de la oposición, la Cámara de Diputados consideró este miércoles 25 de madrugada “notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias” las “escasas explicaciones” brindadas por la jerarca respecto a su actuación en el caso de la anestesista Inés Miralles , condenada por homicidio culposo tras el fallecimiento de la pediatra María Soledad Barrera. A las 2.31, esta moción fue aprobada por 51 votos en 99.

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Es la segunda vez que esto ocurre en un gobierno del Frente Amplio (FA). El antecedente inmediato, bien reciente, fue el 5 de noviembre con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, también en Diputados. Pero esta vez se dio un paso más. Los partidos de la coalición republicana, Nacional, Colorado e Independiente, se sumaron a una iniciativa original de los dos diputados de Identidad Soberana, Gustavo y Nicolle Salle, para presentar una moción de censura a Lustemberg. Según el artículo 147 de la Constitución, la Cámara Baja deberá reunirse en no menos de 48 horas para votar si acompaña esta iniciativa. Esto ocurrirá la semana próxima.

Esta moción no tendría entonces los votos para su aprobación, ya que este martes 24 Cabildo Abierto anunció que no acompañaba la censura. Aun si cambiara la opinión, la última palabra la tendría la Asamblea General, donde el FA y toda la oposición sumada tienen la misma cantidad de legisladores, 65, lo que frenaría esa intención.

Como ha sido frecuente en esta legislatura, la postura de Cabildo Abierto y sus dos diputados fue clave en el desenlace de la jornada. En su intervención en sala, el coordinador de esta bancada, Álvaro Perrone, anunció que su partido rechazaba las explicaciones de la ministra, pero en lugar de apoyar una moción de censura prefirió “proponer soluciones a futuro”. Estas consistieron en un proyecto de ley presentado al Parlamento y dos decretos al Poder Ejecutivo.

El primero busca eliminar el “beneficio desmedido” de la prisión nocturna o la libertad a prueba para las sentencias de homicidio culposo, como la que recibió Miralles en diciembre de 2025 por su participación como anestesista en una intervención quirúrgica de vesícula a la que se sometió Barrera en octubre de 2023. Los segundos tratan sobre la obligación del Ministerio de Salud Pública (MSP) de remitir anualmente al Parlamento un informe sobre sanciones “a profesionales de la salud” aplicadas durante “el año civil inmediato anterior”, más las “modificaciones que hubieran experimentado”, para su análisis y el establecimiento de un protocolo de control aleatorio de consumo de sustancias para todo el personal del sistema de salud.

Una presunta adicción de Miralles al fentanilo ha sido esgrimida como causante de las lesiones irreversibles que sufrió Barrera en una operación considerada de rutina, que desembocaron en su muerte en agosto de 2024 tras pasar casi diez meses en estado vegetativo. La Comisión Honoraria de Salud Pública había sancionado a la anestesista con cinco años de inhabilitación profesional, rebajada a tres por Lustemberg en octubre de 2025. Esta decisión motivó la renuncia de once de los trece integrantes de esa comisión y una crisis política que llevó a la ministra a su segunda interpelación, entre un clamor opositor por su renuncia.

“Nosotros lo que pretendemos es que la ministra se haga cargo de lo que hizo y lo corrija. Para corregir, le estamos dando las herramientas”, dijo Perrone -la excepción opositora al pedido de renuncia- en una conferencia de prensa posterior.

El FA había sido el primero en presentar una moción, temprano en la tarde, cuando todavía faltaban intervenir 28 oradores. En esta consideraba “satisfactorias” las explicaciones de la ministra quien “ofrece las garantías que requiere el ejercicio del cargo”. Además de manifestar su “solidaridad” con la familia de la pediatra fallecida, expresó su “preocupación” por “las consideraciones” realizadas por el diputado interpelante, el nacionalista Federico Casaretto, “que además son graves las aseveraciones del miembro interpelante en términos de horadar la confianza en el sistema de salud”. Esta solo tuvo el apoyo de la bancada oficialista, obteniendo 48 votos en 99.

Para entonces, Lustemberg y Casaretto ya hacía mucho que habían marcado el tono del debate. Este tuvo momentos ríspidos, pero el más tenso de ellos ocurrió cerca de la medianoche del martes, cuando el frenteamplista Sebastián Valdomir calificó de “carroñeros” a sus pares de la oposición por “utilizar políticamente” el dolor de la familia de la pediatra Barrera.

Ministra Cristina Lustemberg. Mauricio Zina, adhocFotos

Entre “mentiras” y “hechos nuevos”

El foco de Casaretto estuvo en demostrar, a lo largo de dos horas de intervención, lo que catalogó como “mentiras” y “ocultamientos” por parte de la ministra y su equipo. En ese sentido, hizo referencia a contradicciones entre lo que se dijo en mayo y en junio, cuando Lustemberg compareció en Comisión de Salud del Senado, y luego en la Comisión de Presupuesto en julio.

El nacionalista formuló 34 preguntas. Con las primeras 14 pretendió dejar en evidencia que no se había tenido lo suficientemente en cuenta la opinión de los miembros de la Comisión de Salud Pública al momento de analizar la reducción de la sanción a Miralles, y que Lustemberg no había mantenido con ellos un intercambio previo ni posterior. Luego apuntó a su asesor médico, Martín Rebella, y preguntó con qué fin había intervenido en el expediente y si era “habitual” que se habilitara una participación de ese tipo. También quiso saber qué otros funcionarios habían accedido al expediente del caso.

Las últimas 15 preguntas fueron acerca del proceso en términos generales: el asesoramiento del exdirector de Jurídica Martín Esposto, si la había “inducido a error” como afirmó el presidente Yamandú Orsi días atrás, y otros aspectos como las decisiones de dar vista o no a Miralles respecto a lo resuelto, y el hecho de haber contestado fuera de plazo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Además, Casaretto quiso saber si la ministra se había comunicado o no con la familia de Barrera.

A su turno, Lustemberg rechazó las acusaciones. “No voy a permitir que, por más que tengamos disensos, se me califique con algunos términos. Yo les digo: no miento. Siempre coloqué la ética por encima de lo político, muchas veces sin medir el costo de esas decisiones”, dijo, y agregó: “Nada de lo que explique hoy pretende disminuir el dolor de la madre y las responsabilidades del caso”.

@DiputadosUY

La ministra trazó una cronología de lo ocurrido y detalló paso a paso cómo había ido tramitándose el reclamo de la familia de Barrera, así como los actores que habían intervenido, en un intento por demostrar que su cambio de criterio sobre la extensión de la sanción entre octubre de 2025 y noviembre de 2026 había respondido a la aparición de “hechos nuevos”.

“La razón por la que se entiende que en esta oportunidad se debía volver a los cinco años de inhabilitación, es la reconsideración del caso a la luz de nuevas circunstancias. Se trata de nuevas circunstancias en cuanto son posteriores a la resolución ministerial cuestionada. Objetivamente son posteriores, y este punto no resiste ningún cuestionamiento, ya que alcanza con cotejar las fechas”, advirtió Lustemberg.

Las tres circunstancias que no estaban según la ministra al momento de la resolución fueron: la condena penal (incluidas las pericias y probanzas diligenciadas bajo esa órbita, que habían sido prueba reservada para el MSP), el acuerdo alcanzado por Barrera y Miralles en la justicia civil, y la investigación de la mutualista Universal, donde la anestesista también trabajaba.

En lo conceptual, Lustemberg explicó que en el régimen sancionatorio a los médicos “no existe ningún baremo o parámetro en el cual basarse”. “Con lo cual, el ‘quantum’ de la sanción necesariamente queda encuadrado en la discrecionalidad de quien la dispone, discrecionalidad que por supuesto no puede nunca implicar arbitrariedad ni exceso de poder”, sostuvo.

Sin perjuicio de las explicaciones esbozadas, la jerarca admitió una posible equivocación en la polémica resolución en la que redujo la sanción: “Reconozco que el error pudo consistir en no haber desarrollado los argumentos con el grado de profundidad que hubiera correspondido. Y en ese sentido puedo admitir que la resolución objeto del recurso no haya sido suficientemente motivada. Y no tengo inconveniente en reconocerlo en este y en cualquier otro ámbito”.

Sin embargo, advirtió: “De ninguna manera puede considerarse excepcional el reconsiderar una situación, sobre todo a la luz de elementos nuevos”. Consideró que “las decisiones se toman siempre dentro de un contexto” y que por ende “es sano poder volver sobre los propios pasos y cambiar una decisión si se entiende que hoy no es la que corresponde adoptar”.

Álvaro Perrone durante la interpelación. Javier Calvelo / adhocFOTOS

En el final de su intervención de aproximadamente una hora, Lustemberg cuestionó la validez de “tomar un caso tan doloroso como este como bandera de escarnio público y de mediatización exacerbada, que traspasó cualquier límite que podía resultar razonable”.

“Hubo momentos muy difíciles. Reconocerlos no debilita la función pública. Hoy no soy la misma persona que cuando todo empezó. He escuchado, he aprendido y he podido revisar mis propias decisiones. Y tengo más claro que nunca que una autoridad debe ser capaz de explicar lo que hizo, reconocer lo que pudo hacerse mejor y actuar en consecuencia. Sin embargo, el aprendizaje no puede quedar reducido únicamente a una reflexión personal, debe necesariamente traducirse en cambios concretos para que el sistema responda mejor”, concluyó.

Luego dio paso a la directora interina de Jurídica, Fabiana Alonso, quien señaló que el hecho de que el expediente haya sido revisado por Rebella es “normal” en tanto asesor de la ministra, y que no haya quedado asentada ninguna actuación de su parte también es “cotidiano”. No quiso responder cuánta gente vio el expediente, ya que eso iba a ser respondido en un pedido de acceso a la información. En ese momento, se generó conversación en la sala y ademanes de molestia entre blancos y colorados.

Segundas partes

Casaretto dispuso de media hora para contestar los dichos de la ministra.

“Todos somos buenos hasta que dejamos de serlo. Poner el título de ‘yo no miento’ no garantiza nada”, disparó. Dijo que al escuchar que había dedicado “el 80% del tiempo a explicar leyes y normas de funcionamiento” se le habían agotado las dudas de que “la gestión de Lustemberg estaba finiquitada”.

Federico Casaretto, diputado interpelante, del Partido Nacional. Mauricio Zina, adhocFotos

“Sigue faltándole el respeto al Parlamento”, aseguró e insistió con acusar a la ministra de decir falsedades. “No es suficiente decir yo no miento. Que explique por qué dijo que había visos de forma cuando no había”.

Aunque la ministra no fue explícita al respecto en su intervención en sala, parte del análisis previo a la resolución de octubre de 2025 fue la detección de aspectos cuestionables de la postura de la Comisión de Salud Pública, que habían sido advertidos por la defensa de Miralles y que podían conducir a una derrota en el TCA, tal como informó Búsqueda.

Casaretto prosiguió: “Hoy muestran antecedentes, cuando un mes antes dijeron que no tenían estudio de antecedentes. Mintió al decir que había hablado con la familia y hoy no dijo nada de eso”. En ese momento, el padrastro de Soledad Barrera, presente en las barras, hizo un gesto irónico y negó con su cabeza.

“Sigue insistiendo con que hay elementos nuevos, cuando jurídica de Presidencia le dice que no hay. Los mismos cuatro elementos del principio: que “sacó el tubo, que demoró en llevarla a CTI, que se fue al baño y que llenó tarde la historia clínica. ¿Qué es lo nuevo?”, cuestionó el diputado.

Y continuó: “¿Saben por qué se va la ministra? No, acá nadie va a voltear una ministra, tienen las mayorías y las van a ejercer. Se tiene que ir porque acaba de contradecir lo que dijo Jurídica de Presidencia”. Para Casaretto, la última resolución demuestra que “el presidente le bajó el dedo; le dijo ‘hiciste todo mal durante un año’”, y Lustemberg “la firmó porque, si no, se tenía que ir”. “¿Es tanto el amor al sillón, que hace esto?”, planteó.

Gustavo Salle y Juan Martín Rodriguez durante la interpelación. Javier Calvelo / adhocFOTOS

En ese punto, tanto el nacionalista como otros diputados que hicieron uso de la palabra después se apoyaron en una cita del informe jurídico de Presidencia, que dice respecto a la polémica resolución: “Tampoco se explicita en qué podría haberse apartado de los principios de discrecionalidad, proporcionalidad y gradualidad la sanción de cinco años, y de qué forma el nuevo quantum se adecuaría a los referidos principios, resultando, por tanto, arbitrario el nuevo quantum de tres años”.

El nacionalista concluyó que Lustemberg no tiene “autoridad” para seguir en el cargo. “Nunca vi una respuesta tan pobre”, disparó. “Esta jornada debería terminar con la sensibilidad de dar un paso al costado”.

A su turno, la ministra decidió no agregar nada más. “Quiero escuchar lo que tienen para decir los legisladores”, se limitó a comentar.

Según se hablara desde el FA o desde la oposición, las intervenciones se repitieron a lo largo de más de dieciséis horas: la ministra miente, el gobierno puede corregir un error, el ministerio no mostró empatía con una madre, la oposición está haciendo un uso político de la tragedia, la gente ya no confía en el sistema de salud, se está atacando a la confianza del sistema de salud... Cada parte terminó convencida de haber salido airosa.

Sergio Núñez, padrastro de Soledad Barrera. Mauricio Zina, adhocFotos

“A nosotros nos costó plata, viajes y enfermedad”

Sergio Núñez, el padrastro de Soledad Barrera, siguió desde temprano la interpelación desde las barras. Estaba solo. Su esposa, Rosario Barrera, la madre de la pediatra fallecida tras la mala praxis que generó la instancia, estaba enferma y no pudo acompañarlo, expresó. Ella se quedó en Treinta y Tres.

Sergio se mostró satisfecho. Aseguró que de ahora en más tendrá que haber más controles en los quirófanos. No esperaba ningún resultado partidario, sí que el Colegio Médico -”al que tuvimos que ir seis veces para denunciar este caso”- le impida a la anestesista Inés Miralles ejercer por diez años. “Se está haciendo lo que queríamos, que se hiciera público lo que pasó. No puede ser que alguien entre a un quirófano a una operación de rutina y salga muerto, que una ministra use su poder para rebajar una pena, que invitar a alguien a tomar algo (por los cinco años de sanción impuestos a un psiquiatra por invitar a salir a una paciente) tenga más pena que alguien que hizo lo que hizo con mi hija. Tampoco puede ser que la ministra diga que la rebaja de la sanción (a Inés Miralles) no tuvo costo: a nosotros nos costó plata, viajes y dos meses de enfermedad para mi señora”.

Consultado sobre si desde el MSP se contactaron con ellos en algún momento, algo muy cuestionado por la oposición, Nuñez indicó que “una tarde” desde la cartera “alguien de la secretaría” mandó un mensaje sobre la resolución que regresaba a cinco años el quantum sancionatorio a Miralles. “Nosotros ya sabíamos por la prensa”, afirmó.

El hombre aseguró que pensaba quedarse hasta el final. Al otro día trabajaba. “Igual tengo un ómnibus a Treinta y Tres a las dos de la madrugada, otro a las seis”. Quería ver, dijo, cómo votaban los diputados, sobre todo los médicos. También tenía especial interés en saber qué hacía Nino Medina, representante del FA por Treinta y Tres. “Lo conozco. Es una gran persona, pero sé que su partido le va a obligar a respaldar a la ministra por disciplina partidaria”.

En el otro extremo de la barra estuvieron en la tarde sentados el presidente del FA, Fernando Pereira, y el ministro del Interior, Carlos Negro.