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    El ministro de Defensa de Bolivia renuncia en medio de las protestas contra el presidente Paz

    El ministro de Defensa de Bolivia renunció tras un mes de protestas antigubernamentales en las que los bloqueos han paralizado parcialmente al país. Esta dimisión, a la que se sumó la del titular de Educación, supone la de más alto rango hasta la fecha bajo el mandato del presidente conservadr Rodrigo Paz

    Integrantes de la Policía Militar custodian el ingreso al Palacio de Gobierno, en La Paz, 2 de junio de 2026.

    Integrantes de la Policía Militar custodian el ingreso al Palacio de Gobierno, en La Paz, 2 de junio de 2026.

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    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Los ministros bolivianos de Educación, Beatriz García, y de Defensa, Marcelo Salinas, renunciaron este martes 2 de junio. Su dimisión tiene lugar en medio de unas crecientes protestas y bloqueos de carreteras, impulsados por campesinos, obreros y seguidores del exmandatario Evo Morales para exigir la salida del presidente Rodrigo Paz.

    La Paz, El Alto y Oruro han sido las ciudades más afectadas por los bloqueos y las protestas de sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores de Evo Morales (2006-2019), que le exigen a Paz también que revierta las medidas de austeridad y frene el aumento del costo de vida.

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    Fuentes dijeron a Reuters que Ernesto Justiniano, viceministro involucrado en la lucha contra el narcotráfico y que se desempeñó como jefe de la lucha contra las drogas en 2002 y 2003, fue designado para reemplazar a Salinas en la cartera de Defensa.

    La elección de Paz, quien asumió el cargo en noviembre pasado, puso fin a casi dos décadas de gobierno de izquierda, gran parte de ese periodo con Evo Morales en la Presidencia.

    El conflicto actual se inició con una huelga de trabajadores en mayo que derivó en bloqueos de carreteras que interrumpieron el acceso a las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, donde viven unos dos millones de personas.

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    A finales de mayo, Paz anunció que remodelaría el gabinete en respuesta a las protestas, y la semana pasada tomó medidas para declarar el estado de emergencia, lo que podría implicar el despliegue de tropas en las calles en un intento por restablecer la calma.

    Rodrigo Paz llegó al poder con la promesa de abrir Bolivia a la inversión privada extranjera en proyectos relacionados con la minería, los hidrocarburos, el litio y la energía.

    Asumió el cargo en un momento en que Bolivia lidiaba con una grave escasez de combustible y una disminución de sus reservas de divisas.

    Con Reuters y EFE

    FUENTE:FRANCE24

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