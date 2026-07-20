Trump y su movimiento MAGA promueven la expresión binaria de género

La administración de Trump ha denunciado los bloqueadores de la pubertad y la terapia hormonal para menores transgénero como una “mutilación química”. Esta semana, dejó en claro que no tiene tales reparos en cuanto a inyectarles testosterona a los soldados estadounidenses.

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Los legisladores liberales y los veteranos militares aprovecharon esa contradicción cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que a los miembros del ejército de Estados Unidos (EE.UU.) de 30 años o más a quienes se les detectaran niveles bajos de “T”, o testosterona, se les ofrecería terapia de reemplazo de testosterona (TRT).

“Pete Hegseth se pronuncia a favor de la atención de afirmación de género”, escribió Adam Schiff, senador demócrata por California, en X.

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Los detractores de Hegseth han descrito la iniciativa de la TRT como un ejemplo perfecto de la obsesión del movimiento MAGA por la virilidad y la optimización corporal, así como de su creencia de que la expresión de género debe ser estrictamente binaria.

Los críticos culturales han señalado desde hace tiempo la predilección del mundo de Trump por hombres musculosos y con apariencia de personalidades de televisión, y por mujeres glamorosas e hiperfemeninas con innegables mejoras estéticas. El apoyo de Hegseth a los guerreros de “alta T” es la última manifestación de la estética MAGA.

“Es el género convertido en una representación”, dijo Juliet Williams, profesora de estudios de género en la UCLA. “Es completamente caricaturesco”.

.@SECWAR joined America’s finest Sailors and Marines aboard the USS Boxer for an early morning PT session pic.twitter.com/LrGs5NtI8e — DOW Rapid Response (@DOWResponse) May 29, 2026

Pero la iniciativa de Hegseth también refleja la nueva masculinidad de líneas duras que se ha infiltrado en la política de derecha desde la llamada “manosfera”, la extensa red de influenciadores en línea cuyo apoyo a Trump se consideró un factor crucial en su victoria electoral de 2024.

Es un mundo impregnado de testosterona, como lo demuestra el documental de 2022 de la estrella de los medios de derecha Tucker Carlson, The End of Men (El fin de hombres) que presentó la disminución de los niveles de “T” y del recuento de espermatozoides como una crisis de salud pública y aconsejó a los hombres que utilizaran terapia de luz roja en sus testículos para estimular la producción hormonal.

Meredith Jones, profesora de estudios de género y culturales en la Universidad de Brunel, considera que este fenómeno forma parte de una “reacción contra la fluidez de género, el movimiento trans y la homosexualidad”.

Sostuvo que era comparable a la reacción que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres de la generación de “Rosie la Remachadora”, que habían ingresado en masa al mercado laboral y “les habían quitado los trabajos a los hombres”, fueron empujadas de nuevo hacia los roles domésticos tradicionales.

La hipermasculinización de la derecha estadounidense llega en un momento en que el dominio de los hombres en la sociedad se está erosionando, según los expertos, aunque sostienen que es poco probable que la testosterona les devuelva su estatus anterior.

“No hay duda de que existe una creciente incertidumbre entre los hombres sobre su lugar en el mundo”, dijo Kathleen Gerson, profesora de sociología en la Universidad de Nueva York. “Pero la respuesta no es volver a una época en la que la fuerza física era el factor determinante de quién hacía qué. La respuesta no es la testosterona”.

El secretario de salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., hace una dominada en el aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington en diciembre de 2025. Heather Diehl/Getty Images by AFP

El secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., sin duda no estaría de acuerdo. Kennedy, quien se ha grabado a sí mismo haciendo ejercicios con el músico y partidario del movimiento MAGA Kid Rock y metiéndose en un baño helado con sus jeans puestos, ha admitido que usa TRT.

Según Kennedy, Mehmet Oz, un alto funcionario de salud del gobierno de Trump, revisó recientemente los expedientes médicos del presidente y descubrió que tenía “el nivel de testosterona más alto que jamás haya visto en una persona mayor de 70 años”.

La obsesión de MAGA por la testosterona surge en un momento en que el atractivo físico se considera cada vez más como una moneda de influencia, una tendencia reforzada por el movimiento “looksmaxxing” que ha florecido durante el segundo mandato de Trump. Uno de los influenciadores más destacados del movimiento, el streamer de 20 años Braden Peters, conocido como “Clavicular”, ha admitido haber experimentado con testosterona cuando aún era adolescente y haber utilizado martillos para remodelar sus pómulos.

Los funcionarios de Trump han insistido en que el plan de Hegseth se enfoca exclusivamente en la salud, no en la apariencia. Brian Christine, subsecretario de Salud, señaló que los hombres con hipogonadismo —el término clínico para la deficiencia de testosterona— presentan una reducción de la fertilidad y mayores índices de obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas.

“Tienen un riesgo entre una y dos veces mayor de morir por cualquier causa”, dijo. “Se trata de optimizar a nuestros combatientes para que puedan cumplir con su deber de protegernos y llevar a cabo sus misiones críticas”.

Sin embargo, otros describen el discurso sobre la testosterona como performativo, similar a la intolerancia declarada por Hegseth hacia las barbas y los generales con sobrepeso. En un discurso dirigido a los comandantes militares en Quantico, Virginia, en septiembre, declaró que “ya no habría más barbudos”, y agregó que era “completamente inaceptable ver generales y almirantes gordos”.

Williams, de la UCLA, establece una conexión directa entre el anuncio sobre la testosterona y las políticas de la administración dirigidas contra las personas que no se ajustan a las normas de género. Bajo el mandato de Trump, el gobierno de EE.UU. ha intentado restringir la atención médica de afirmación de género para menores, excluir a las niñas trans de competir en deportes escolares femeninos e impedir que las personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas de EE.UU.

“Desde el principio, Hegseth se ha enfocado en purgar a las fuerzas armadas de cualquier persona que, en su opinión, no tenga derecho por nacimiento a sus privilegios”, dijo ella. ”Es una forma de volver a poner a los hombres en el centro, en lo que respecta a las fuerzas armadas”.

El presidente estadounidense Donald Trump observa al secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth mientras habla durante una reunión en la Casa Blanca el 30 de abril de 2025. Jim Watson/AFP vía Getty Images

El secretario de Defensa reveló su plan de selección horas después de bloquear el ascenso de siete oficiales de la Marina —cinco de los cuales eran mujeres o personas de color— al rango de almirante de dos estrellas.

Mark Hertling, un general retirado, dijo en un canal de noticias por cable que, después de que se publicó el video de Hegseth en X, había recibido un mensaje de texto de una coronel en el que lamentaba que se estuviera sacando a las mujeres de las listas de ascensos. “Ella dijo: 'Ojalá dejáramos de preocuparnos por los niveles bajos de testosterona y empezáramos a preocuparnos un poco más por los niveles bajos de coeficientes intelectuales'”.

Michael Kimmel, autor de Manhood in America (La hombría en EEUU), señaló que Hegseth, quien en su momento se pronunció en contra de que las mujeres prestaran servicio en combate, había promovido sistemáticamente políticas destinadas a reforzar los roles de género tradicionales en las fuerzas armadas.

“La administración de Trump, de la cual Pete Hegseth es un ejemplo paradigmático, cree firmemente en la política de género de alrededor de 1950”, dijo. “Esto significa que los hombres, como sostén de la familia, salen a combatir dragones en la jungla corporativa, mientras que las mujeres, en su papel de 'esposas tradicionales', se quedan en casa, tienen hijos y se ocupan del hogar”.

El problema, añadió, es que la visión tradicional de los roles de género está desfasada en un mundo en el que ambos padres a menudo tienen que trabajar. “La participación de las mujeres en la fuerza laboral no es opcional”, dijo Kimmel.

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