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    El papa León XIV muestra sus cartas en la agria controversia con Donald Trump

    Un hombre manso pero ya no comedido: la amenaza de Donald Trump de destruir la milenaria civilización de Irán fue la línea roja que empujó al papa León XIV a mostrar sus cartas, afirman analistas

    Una fotografía facilitada por Vatican Media muestra al Papa León XIV durante la Santa Misa en el Estadio Japoma de Douala, Camerún, el 17 de abril de 2026. El Papa León XIV se encuentra en un viaje apostólico a Camerún.

    Una fotografía facilitada por Vatican Media muestra al Papa León XIV durante la Santa Misa en el Estadio Japoma de Douala, Camerún, el 17 de abril de 2026. El Papa León XIV se encuentra en un viaje apostólico a Camerún.

    FOTO

    EFE/EPA/VATICAN MEDIA
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    León XIV, el primer papa estadounidense, había dejado en gran medida las críticas a la administración Trump -desde su belicismo hasta la represión de los inmigrantes- a los obispos de Estados Unidos. Elegido papa en mayo, “desde el primer momento no quiso aparecer como la figura internacional anti-Trump”, explicó a la AFP el experto en el Vaticano Marco Politi.

    Tradicionalmente, los papas no intervienen en política, y León temía agravar la brecha entre católicos conservadores y reformistas que atormentó a su predecesor, Francisco.

    Leé además

    El Papa León XIV desembarca de su avión a su llegada al Aeropuerto Internacional de Argel, cerca de Argel, Argelia, este lunes 13 de abril de 2026. El Papa ha emprendido un viaje apostólico de once días por África, con paradas programadas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.
    Iglesia católica

    Guerra en Oriente Medio: Trump critica al papa León XIV, que dice que no entrará en un debate

    Por RFI
    El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca antes de partir en el Marine One, en Washington, D.C., EE. UU., el 16 de abril de 2026.
    Estados Unidos

    La arremetida de Trump contra el papa León XIV: ¿qué hay detrás y qué le puede costar?

    Por France 24

    Pero la disputa podría en realidad ayudar a reunificar a las facciones divididas, a medida que la Iglesia se moviliza para defender de los ataques de Trump al papa León, nacido en Chicago con el nombre de Robert Francis Prevost. Aunque ha abogado por la paz desde el primer día, la polémica le ha dado a León “una plataforma mayor”, declaró a la AFP la experta estadounidense en el Vaticano Elise Ann Allen. “Este ha sido León desde siempre, pero el mundo por fin está despertando a quién es él”, agregó.

    Embed - ¿Le está enviando el papa León XIV un mensaje a Trump? • FRANCE 24 Español

    Politi señaló que el divisor de aguas fueron las amenazas apocalípticas de destrucción proferidas por Trump contra Irán, después de que ataques estadounidenses e israelíes desencadenaran una conflagración en Medio Oriente que ha sacudido la economía mundial.

    Las amenazas de Trump desataron especulaciones de que podrían emplearse armas nucleares. El sumo pontífice “tuvo que dar un paso al frente, y desde ese momento se ha mostrado cada vez más firme”, señaló Politi. León calificó de “inaceptable” la amenaza de Trump y exhortó a los estadounidenses a exigir a sus congresistas que “trabajen por la paz”. Esto provocó una virulenta reacción de Trump, que en sus redes sociales afirmó que el papa era “FRÁGIL en materia de delincuencia y terrible en política exterior”.

    Embed - Trump critica al papa León XIV y desata polémica con imagen generada por IA • FRANCE 24 Español

    “Encontró su voz”

    En opinión de Politi, fue “un ataque medieval; nunca en los tiempos modernos hemos visto a un jefe de Estado atacar tan directamente al papado romano”. El enfrentamiento “le ha dado a León la oportunidad de mostrar sus cartas de un modo en que no lo había hecho antes”, comentó Allen. El papa respondió al ataque afirmando que no tenía “ningún miedo” del gobierno de Trump.

    Católicos desorientados y conmocionados por Trump -quien además republicó en redes sociales una imagen generada por inteligencia artificial en la que se representaba a sí mismo como Jesús- se han unido en torno al papa, apuntaron analistas. Después de que el vicepresidente estadounidense JD Vance, un católico, instara al Vaticano a “ceñirse a cuestiones de moralidad”, León afirmó el jueves que el mundo está "siendo devastado por un puñado de tiranos", y reiteró sus críticas a quienes utilizan la religión para justificar la guerra.

    Antes de esto, León era visto como “un papa muy sensible y de alta cultura, pero no se le consideraba tan carismático como Francisco o Juan Pablo II”, dijo Politi. Ahora, en cambio, “se ha convertido en un punto de referencia para la opinión pública mundial... para la mayoría de las naciones” que “no quieren una política de brutalidad como la que persigue Trump”, añadió. Allen por su parte, dijo creer que el apoyo a León, la voz de la moralidad en un mundo que lucha con una “crisis de conciencia”, no hará más que crecer.

    León “ha encontrado su lugar en el papado y ha encontrado su voz. Y no creo que vaya a dar marcha atrás”, señaló.

    FUENTE:RFI

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