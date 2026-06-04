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    Gerenta de comunicación de UTE fue desplazada de su cargo

    El relevo fue resuelto ante la “disconformidad” dentro del directorio por reiteradas fallas en eventos institucionales, errores protocolares y demoras administrativas

    Palacio de la Luz, sede de UTE.

    Palacio de la Luz, sede de UTE.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Por unanimidad y en línea con nuevos objetivos trazados, las autoridades de UTE desplazaron de su cargo a la gerente de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social.

    La funcionaria Fernanda Levy, contadora de profesión, ganó en octubre del 2024 el concurso para el cargo de subgerente (jefe de Comunicación Interna y Externa). Casi dos meses después, el entonces gerente de Comunicación, Ariel Ferragut, tramitó su licencia prejubilatoria y la Gerencia General asignó a Levy en su lugar.

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    Según una resolución del directorio anterior de UTE a la que accedió Búsqueda, en el concurso de 2024 quedó en segundo lugar la actual jefa de Responsabilidad Social, María del Rosario Trigo, que cuenta con triple licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En tercer lugar figura Ana Laura Doux, también profesional en el área.

    Ahora es Doux quien ocupará la gerencia de Comunicación, según una orden de servicio emitida por la Gerencia General el pasado 26 de mayo.

    Si bien la orden no precisa de la aprobación del directorio, hay una posición unánime a favor de la decisión, dijeron a Búsqueda fuentes de UTE. En la formalidad, el documento expresa que Levy solicitó la renuncia, pero, según afirmaron, en los hechos había “mucha disconformidad” y “malestar” dentro del directorio por reiteradas fallas en eventos institucionales, errores protocolares y demoras administrativas, que incluso generaron cuestionamientos por parte del director opositor, Darío Castiglioni.

    El reemplazo en la gerencia forma parte de una estrategia más “agresiva” de comunicación, explicaron los informantes. En el último tiempo, los mensajes a los clientes se refirieron mayormente a la prevención de fraudes y estafas, mientras que hubo “problemas” en la difusión de las distintas tarifas que se adecúan al caso particular de cada usuario.

    Por ejemplo, al momento hay unos 40.000 jubilados y estudiantes becarios del Fondo de Solidaridad que son aptos para acceder a los descuentos de la relanzada Tarifa de Consumo Básico. Sin embargo, de ese total hay 27.000 que no están inscriptos en el plan porque el servicio del hogar no está a su nombre. También existen casos en los que las familias tienen contratada una potencia mayor a la que necesitan por una reducción en los integrantes del hogar, desconociendo otras opciones más convenientes.

    En ese sentido, la nueva gerencia profundizará en la exhortación a los clientes del asesoramiento a través de los canales web, telefónicos y presenciales de UTE.

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