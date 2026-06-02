Por sus “principios cristianos”, el Hospital Evangélico deriva a otro prestador de salud a quien pida eutanasia

“Todos los prestadores integrales de salud que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), incluidos los servicios de Sanidad Policial y Sanidad Militar, y el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República, deberán poner a disposición de sus usuarios los servicios necesarios para el ejercicio del derecho” a la muerte digna. Eso expresa el artículo 6 de la ley que reguló la eutanasia en Uruguay , aprobada en octubre de 2025. Solo estos prestadores “podrán prestar“ estos servicios “por intermedio de los médicos y equipos de salud que integren sus cuadros funcionales“, acota la ley. Un reglón más abajo pone a resguardo a ciertas instituciones religiosas.

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Este artículo de la Ley de Muerte Digna agrega que los prestadores de salud cuyos estatutos contengan “definiciones de carácter filosófico o religioso incompatibles con la práctica de la eutanasia podrán acordar” con otros integrantes del SNIS que “se hagan cargo de la prestación del servicio a sus usuarios”. La ley agrega que deberán dar noticia de ello al Ministerio de Salud Pública (MSP).

Sistema Nacional de Salud Organización social que impulsó la eutanasia legal estima que en dos décadas habrá unos 1.000 casos anuales

El Hospital Evangélico informó a sus usuarios que “fiel a sus principios cristianos” resulta incompatible que practique la eutanasia. En su cartelera de usuarios comunicó su “postura institucional“: que “actuará y se ajustará” al artículo 6 de la ley y a un inciso del decreto reglamentario. Ese inciso agrega que, si la institución no puede practicar la eutanasia por razones filosóficas o religiosas, “deberá asegurar el procedimiento al paciente a través de otro prestador, el que tendrá que estar formalizado en el plazo máximo de 24 horas a contar de la recepción de solicitud y comunicado al MSP”.

La mutualista fundamenta esta postura en su misión, de “vocación cristiana”, y su visión: “Ser una Institución cristiana de salud orientada a la excelencia de la atención, la gestión y procesos de salud inspirada en la ética y las palabras de Jesucristo: ‘No he venido para ser servido, sino para servir’“.

En un comunicado en su cartelera de usuarios, al que accedió Búsqueda , la mutualista expresa estar “plenamente” convencida de que “el compromiso con la salud implica cuidar y acompañar en todas las etapas de la vida, hasta que la muerte sobrevenga de manera natural”. El propósito de la institución es “proteger la vida hasta el final, brindando acompañamiento humano, profesional y espiritual”.

La institución informa, además, que tiene un equipo multidisciplinario de cuidados paliativos integrado por “profesionales médicos, de enfermería, psicología y capellanía, entre otros”. Están disponibles para “aliviar el sufrimiento y la angustia, ofreciendo escucha, diálogo y contención en un marco de privacidad, respeto y absoluta confidencialidad”.

Evangélico Cartelera del Hospital Evangélico. Javier Calvelo / AdhocFotos

“Creemos que esta red de cuidado y presencia permite transitar con dignidad y serenidad el final de la vida”, expresa. Luego ofrece vías de comunicación con el equipo de cuidados paliativos.

La mutualista cierra el comunicado con una cita de Cicely Saunders. “Usted importa por lo que usted es. Usted importa hasta el último momento de su vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que, mientras viva, lo haga con dignidad”, dijo la médica británica, enfermera y trabajadora social, a quien se define como “creadora de los cuidados paliativos”.

Debajo de la firma del comunicado —”Mutualista Hospital Evangélico”— se lee: “Protegiendo la vida hasta el final”. Y a pie de página, una cita del Evangelio de Juan: “Jesús dijo: ‘yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia’”.

Antecedente y Círculo Católico

Esta postura del Hospital Evangélico sobre eutanasia tiene un antecedente. Luego de que en octubre de 2012 se aprobara la Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), esta mutualista y el Círculo Católico acordaron derivar las pacientes que soliciten un aborto a otros prestadores de salud por razones religiosas.

El artículo 10 establece que las instituciones que tengan “objeciones de ideario, preexistentes a la vigencia” de la ley sobre IVE con respecto a los abortos “podrán acordar con el MSP, dentro del marco normativo que regula el SNIS, la forma en que sus usuarias accederán a tales procedimientos”.

Ante una consulta de Búsqueda, fuentes del Círculo Católico respondieron que están “estudiando” la normativa sobre eutanasia, para definir si adoptan una postura institucional como la del Hospital Evangélico.

En el mismo sentido que lo estipulaba la ley de aborto, la de eutanasia establece en su artículo 7 que el médico y los demás integrantes del equipo asistencial cuyos servicios se requieran para el ejercicio del derecho regulado por la ley “podrán oponer válidamente la objeción de conciencia para negarse a prestarlos”. En ese caso, la institución de asistencia médica determinará “quién o quiénes deban sustituir al objetor o a los objetores, garantizando siempre la prestación del servicio”.

El 22 de mayo, un mes después de que el presidente Yamandú Orsi y el Consejo de Ministros reglamentaron la Ley de Muerte Digna a través de un decreto, se consumó la primera muerte del país por eutanasia: una mujer de 69 años que padecía un cáncer en etapa terminal.