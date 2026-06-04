Dirigentes de la cúpula coalicionista tuvieron contactos con el entorno del presidente Orsi para cuidar la institucionalidad

A medida que avanza la trama vinculada a la compra de una camioneta con un descuento de US$ 25.000 por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi, la oposición mantiene casi la misma postura que al inicio de esta noticia en desarrollo: no hay una respuesta articulada, monolítica, permanece la cautela al mismo tiempo que crece la incertidumbre sobre la dimensión que puede alcanzar este episodio y se procura enviar mensajes que cuiden la estabilidad y la institucionalidad presidencial.

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Así lo evaluaron distintas fuentes de la coalición republicana consultadas por Búsqueda , que además informaron que hubo contactos de parte de dirigentes de alto perfil con el entorno del mandatario para expresarle señales de respaldo, a manera de “gesto republicano”, mientras observan un frente interno “complicado” dentro del propio oficialismo.

“Al presidente hay que cuidarlo a muerte”, dijo a Búsqueda un dirigente de primera línea de la coalición, pero reprochó que “se mandó una chambonada de almacenero”. Otros integrantes de la oposición advirtieron sobre las consecuencias de un caso que no se termina de aclarar y que tiene a diario nuevas derivaciones. Una fuente del Partido Nacional evaluó que lo “grave” de este episodio es el “escaso respaldo” de los propios dirigentes del Frente Amplio y de jerarcas del gobierno al mandatario. Y dijo que esto puede mellar en la “autoridad” del presidente frente a sus ministros. Y comentó, con preocupación: “Parece estar entrando en ‘modo (Raúl) Sendic’”, en alusión al vicepresidente que tuvo que renunciar a su cargo durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020) tras irregularidades que minaron su imagen pública. Otra fuente blanca expresó su inquietud sobre cómo puede ser vista la “estabilidad” presidencial desde el exterior.

En entrevista con Búsqueda , el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que los blancos tienen “reflejo institucional”, pero señaló que es “difícil ayudar a quien no se deja ayudar” . Delgado destacó que el tema está a “estudio permanente” y que “preocupa” porque “horada la institución presidencial”.

La senadora blanca Graciela Bianchi, desde el exterior en misión parlamentaria, publicó en su cuenta de X: “Hay que preservar al presidente como responsable institucional de la República”. Y agregó: “Ya sabemos su estilo y la falta de protección y asesoramiento de los que tienen como misión preservar la figura presidencial”. Para Bianchi, se deben “exigir responsabilidades a quienes son o debieran ser su sostén fáctico y jurídico”.

La visión colorada

El senador colorado Pedro Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay, se reunió el martes 2 con el presidente. Sin embargo, entrevistado por Informativo Sarandí, aseguró que no habló del tema del vehículo, sino que se centró en que el Mundial 2030 coincida con los festejos del bicentenario.

“Creo que eso es un tema que tiene que informar el presidente. Habrá visto que nosotros hemos sido muy respetuosos en estas situaciones. Hay mucho de institucionalidad en esto”, señaló Bordaberry. “Hay mucho para hacer en lo que queda de gobierno. Ojalá este tipo de cosas no paren al país. En este momento creo que quizás nosotros apoyamos no al gobierno, sino al Uruguay todo no alimentando más el asunto, dejando que los periodistas hagan el trabajo y que quien tenga que dar las explicaciones las dé”, añadió.

Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani evaluó que se ha actuado “con suma cautela”. “Formalmente, lo único que hicimos fue un pedido de informes, que es una acción parlamentaria de mínimo control. Yo no tengo dudas de que si esto mismo le hubiera pasado a un presidente de la coalición, a Luis Lacalle Pou, la oposición ya estaría rodeando la Torre Ejecutiva”.

Este diputado, del sector Unir para Crecer liderado por el senador Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, fue quien la semana pasada realizó un pedido de informes para conocer “cómo se eligió y bajo qué condiciones se utilizó el vehículo” que trasladó al presidente Orsi durante su asunción el 1 de marzo de 2025. Esta fue una camioneta Hyundai Ioniq, misma marca del vehículo modelo Santa Fe que el presidente adquirió por US$ 54.000 el 21 de febrero, ocho días antes de asumir, y cuyos pormenores tienen al gobierno sumido en una tormenta política.

“Estamos evaluando cómo seguir este tema. Las declaraciones del presidente hasta ahora no han sido convincentes. Cada vez que habla abre nuevas dudas e interrogantes”, dijo Schipani, quien ha sido uno de los legisladores opositores con más alto perfil en el tema.

En un video oficial divulgado el lunes 1, el presidente Orsi señaló que la compra de su vehículo no guardaba relación con el coche utilizado el día de la asunción. Sin embargo, el miércoles 3 en el programa Así nos va, de Radio Carve, el periodista Leandro Gómez aseguró que ambos sucesos sí están vinculados, ya que Orsi conversó con uno de los directores de Oliva Automotores, Diego Oliva, en Cabo Polonio en diciembre de 2024, sobre su interés en usar un vehículo eléctrico en su asunción y cambiar su auto particular.

Además, pocos minutos después del relato presidencial el lunes 1, Búsqueda informó que el mandatario había entregado un auto donado para su campaña electoral como parte del pago de la camioneta Hyundai, algo que no se había hecho público hasta entonces.

El legislador Schipani subrayó la “suma cautela” con que el Partido Colorado ha actuado, pero aseguró que la revelación sobre el encuentro en el balneario rochense muestra que “desde el primer día hubo intención deliberada de faltar a la verdad”.

Luego de una sesión de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la colectividad emitió un comunicado en el que se entendió “imprescindible” que el gobierno y Presidencia brinden “toda la información necesaria para despejar toda duda existente”, ya que las realizadas hasta el momento “han resultado insuficientes, contradictorias y poco claras”. También cuestionaron la credibilidad de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Los líderes colorados han estado en esa misma sintonía. En rueda de prensa, el senador Ojeda señaló el miércoles 1 que “al presidente lo están operando desde adentro”, y que si bien no acusa “a nadie de nada” hay “cosas que no han quedado claras” que Orsi “tendrá que explicar”, como los detalles del vehículo que fue donado, luego protagonista de una rifa sin triunfador y finalmente parte de pago de la Hyundai Santa Fe.