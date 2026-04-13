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    Guerra en Oriente Medio: Trump critica al papa León XIV, que dice que no entrará en un debate

    El presidente estadounidense dijo a periodistas que no es “gran seguidor” del papa León XIV, luego de que el líder de la Iglesia católica hiciera un llamado por la paz

    El Papa León XIV desembarca de su avión a su llegada al Aeropuerto Internacional de Argel, cerca de Argel, Argelia, este lunes 13 de abril de 2026. El Papa ha emprendido un viaje apostólico de once días por África, con paradas programadas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

    El Papa León XIV desembarca de su avión a su llegada al Aeropuerto Internacional de Argel, cerca de Argel, Argelia, este lunes 13 de abril de 2026. El Papa ha emprendido un viaje apostólico de once días por África, con paradas programadas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

    FOTO

    EFE/ Luca Zennaro
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “No soy un gran seguidor del papa León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen”, dijo Donald Trump a periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, este domingo.

    Trump acusó al pontífice de “jugar con un país que quiere un arma nuclear”.

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    Por RFI
    Embed - Informe desde Ciudad del Vaticano: Trump acusa al papa León XIV de ser débil con la delincuencia

    “¡Basta ya de la guerra!”

    El sábado, el papa estadounidense de 70 años imploró públicamente a los líderes que pusieran fin a la violencia, diciendo: “¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!”.

    En una de sus críticas más contundentes contra los conflictos que incendian el planeta, especialmente en Oriente Medio, León XIV había declarado que la fe era necesaria “para afrontar juntos este momento dramático de la historia”.

    Poco después, el presidente estadounidense publicó un largo mensaje en su red Truth Social, acusando a León XIV de apoyar el programa de armamento nuclear iraní, de haberse opuesto a la operación militar estadounidense en Venezuela en enero y de reunirse con simpatizantes del expresidente demócrata Barack Obama, entre otras cosas.

    Embed - El Vaticano niega tensiones tras reunión con EE. UU. • FRANCE 24 Español

    “No quiero a un papa que critique al presidente de Estados Unidos”

    “No quiero a un papa que critique al presidente de Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido, DE MANERA APLASTANTE, es decir, reducir la criminalidad a niveles históricamente bajos y crear el mercado bursátil más grande de la historia”, escribió el mandatario.

    Acompañó su mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial en la que se le ve, con toga blanca y roja, imponiendo la mano sobre la frente de un enfermo en una cama de hospital, rodeado de personas en oración, y con un fondo de bandera estadounidense, la estatua de la Libertad, aviones de combate, águilas y otras figuras en el cielo.

    Como ya ha hecho en el pasado, León XIV no mencionó a ningún responsable político por su nombre ni señaló a ningún país en particular. Desde su elección en mayo de 2025, el papa nacido en Chicago ha adoptado una postura clara contra ciertas decisiones de la administración Trump, manteniendo al mismo tiempo abiertos los canales de comunicación.

    “No tengo intención de entrar en un debate con él”

    León XIV afirmó este lunes que no tiene "la intención de entrar en un debate" con Donald Trump, en respuesta a las críticas del presidente estadounidense. “No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz”, declaró el papa a los periodistas a bordo del avión hacia Argelia.

    “Seguiré alzando la voz con firmeza contra la guerra, promoviendo la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados con el fin de encontrar soluciones justas a los problemas”, declaró en inglés. “Hay demasiada gente que sufre en el mundo hoy en día", prosiguió, añadiendo: "Se mata a demasiados inocentes. Y creo que alguien debe alzarse y decir que hay un camino mejor”.

    FUENTE:RFI

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