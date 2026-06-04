Las amenazas arancelarias de Trump desatan una tormenta política en Brasil

La administración Trump ha desatado una tormenta política en Brasil al amenazar con imponer nuevos aranceles al país y tomar medidas contra dos bandas de narcotraficantes, tras una campaña de cabildeo impulsada por un destacado candidato presidencial brasileño.

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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva está utilizando la propuesta de aranceles del 25% sobre las importaciones brasileñas para atacar a su principal rival en las elecciones de este año, Flávio Bolsonaro, a quien acusó de traicionar al país por instar a Estados Unidos (EE.UU.) a tomar medidas en contra de Brasil. Bautizó a los nuevos aranceles —“tarifas”, en portugués— como “TariFlávio”.

Bolsonaro, hijo del expresidente encarcelado Jair Bolsonaro, se reunió la semana pasada en Washington con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, en un intento por alinearse con los políticos partidarios de Trump que han ganado varias elecciones recientes en América Latina.

Poco después de las reuniones en Washington, EE.UU. anunció que designaba a las dos bandas brasileñas —el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho— como organizaciones terroristas extranjeras. Bolsonaro celebró dicha decisión.

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Posteriormente, el martes, la administración Trump anunció la nueva propuesta de aranceles del 25% debido a los “actos, políticas y prácticas irrazonables” de Brasil, señalando que, a pesar de las reuniones constructivas mantenidas con Lula, persistían “diferencias sustanciales” entre ambas partes.

Trump-Lula-Casa-Blanca Lula llega a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump, 7 de mayo 2026. Ricardo Stuckert/PR

Lula respondió describiendo a Bolsonaro y a su hermano como “traidores” y “vendedores de la patria”, alegando que habían fomentado la injerencia extranjera en las elecciones del país. El año pasado, Lula experimentó un repunte en su popularidad después de que Trump impuso aranceles del 50% a Brasil, en un intento infructuoso por ayudar a Jair Bolsonaro a evitar la cárcel por conspirar para dar un golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro había acogido con beneplácito la decisión de EE.UU. de designar a las dos bandas de narcotraficantes como terroristas, argumentando que eso demostraba que Lula había sido negligente en la lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, la propuesta de aranceles lo ha puesto a la defensiva. En una declaración en vídeo, afirmó haber aconsejado a Trump que no impusiera nuevos aranceles y sostuvo que éstos eran el resultado del "discurso agresivo y antiestadounidense" de Lula.

Los dos anuncios han roto una tregua que Lula y Trump parecían haber pactado tras la imposición de aranceles del año pasado, una de las tasas más altas bajo la política comercial de Trump. Dichos gravámenes se redujeron significativamente debido a un fallo de la Corte Suprema de los EE.UU. en febrero.

El martes, Trump expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella, el candidato de derecha en las elecciones presidenciales colombianas de este mes. Hasta el momento, no ha tomado partido abiertamente en la campaña electoral brasileña de octubre; sin embargo, una serie de indicios lanzados por la administración Trump durante la última semana han sido ampliamente interpretados en Brasil como señales de apoyo a Bolsonaro.

Abelardo-De-La-Espriella Trump respaldó esta semana a Abelardo de la Espriella, el candidato de derecha en las elecciones presidenciales colombianas. Rodrigo Buendia/AFP/Getty Images

El martes, Trump difundió una fotografía en la que aparece junto a Bolsonaro, calificando al candidato de derecha como “un joven inteligente que ama a su país”.

Durante una audiencia en el Senado celebrada el martes, Rubio afirmó que el actual gobierno brasileño —junto con Cuba, Nicaragua y Venezuela— era uno de los países de la región que no eran “amigos” de EE.UU.. El miércoles, Lula respondió afirmando que “a este Marco Rubio no le gusta América Latina, y menos aún Brasil”.

Thomas Traumann, consultor político radicado en Río de Janeiro, señaló que el conjunto de declaraciones y medidas mostraba que la administración estadounidense “pretende interferir en las elecciones brasileñas para impedir la reelección del presidente Lula”.

Asimismo, destacó que la firme oposición de Lula a los aranceles impuestos por EE.UU. el año pasado “lo hizo ganar popularidad, en lo que constituye una repetición del 'efecto Carney'”: una referencia al primer ministro canadiense, Mark Carney, quien ganó las elecciones de 2025 haciendo campaña en contra de las políticas de EE.UU. bajo Trump.

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