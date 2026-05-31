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    De la Espriella y Cepeda avanzaron a la segunda vuelta y definirán la presidencia de Colombia

    El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella se impuso en la primera vuelta y quedó por delante del izquierdista Iván Cepeda. Ambos competirán en el balotaje del 21 de junio para definir quién sucederá al presidente Gustavo Petro

    Combo de fotografías que muestra al candidato presidencial por el partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda (i), y al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

    Combo de fotografías que muestra al candidato presidencial por el partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda (i), y al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, se medirán en una segunda vuelta la presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primera ronda celebrada este domingo.

    Con el 98.7% escrutado, De la Espriella sorprendió al obtener 43.73% (10.236.946 votos) y Cepeda 40.91% (9.577.812 votos).

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    Fotografía que muestra una embarcación, pantallas y banderas con la imagen del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, al final de la jornada electoral este domingo 31 de mayo de 2026, en Barranquilla (Colombia).
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    Elecciones presidenciales

    Colombia: sorpresa y miedo marcan el balotaje Cepeda – De la Espriella
    Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella asisten a su cierre de campaña, en Medellín (Colombia). 
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    Colombia

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    Estas cifras los hacen inalcanzables para el resto de candidatos. Sin embargo, ninguno obtuvo la mitad más uno de los votos válidos, por lo que deberán ir a segunda vuelta.

    Otro de los datos relevantes de esta elección es el derrumbe del uribismo encabezado por Paloma Valencia. La derechista apenas obtuvo el 6,92%, una cifra por debajo de lo esperado.

    Embed - Iván Cepeda, segundo en las votaciones de la primera vuelta presidencial de Colombia

    De la Espriella, inspirado en Trump, Milei y Bukele

    Abelardo de la Espriella es un abogado millonario, de personalidad desparpajada y que hace campaña como “El Tigre”. Irrumpió en las presidenciales de Colombia y sacó a la derecha tradicional de la contienda con un discurso antisistema y de desprecio por la izquierda.

    Con 47 años, el abogado con propuestas de derecha aspira por primera vez a un cargo de elección popular tras años dedicado a defender a múltiples personalidades del país, incluidos paramilitares, narcotraficantes y estrellas de fútbol.

    Caribeño y admirador de Donald Trump, De la Espriella dejó atrás su vida entre lujos en la ciudad italiana de Florencia. Radical contra el primer gobierno de izquierda del país, se presenta como un comerciante próspero: “Yo no soy un mercader de ilusiones, soy un empresario de realidades”, dijo en campaña.

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    Su objetivo: “que la empresa más importante del país, que es el Estado, sea manejada por gente que en su vida ha creado riqueza”, dijo en su sede de campaña en Bogotá, un edificio custodiado por decenas de soldados, policías y escoltas. En la campaña denunció amenazas de muerte y daba discursos detrás de un cristal antibalas.

    Para lograr su meta, se inspira en los mandatarios Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, pues cree que “la política necesita más empresarios y menos políticos”.

    Apuesta por sepultar el tribunal surgido del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016 y que juzga los peores crímenes del conflicto armado.

    Embed - Elecciones Colombia: Abelardo de la Espriella pasa a segunda vuelta

    Cepeda busca profundizar el legado de Petro

    Cuando era profesor de filosofía, Iván Cepeda encontró baleado a su padre, un político comunista asesinado por agentes estatales. Frente al cadáver clamó justicia, en la primera aparición pública de una agitada carrera que lo tiene cerca de ser presidente de Colombia.

    Agentes estatales aliados con paramilitares acribillaron al dirigente en 1994, un crimen que marcó la vida y profesión del candidato de 63 años: se convirtió en defensor de derechos humanos, sufrió el exilio y ganó cuatro elecciones al Congreso donde opositores de derecha los tachan de marxista convencido.

    Su padre Manuel Cepeda fue uno de los más de 5.700 miembros de un partido de izquierda asesinados en medio de una campaña de terror. A pocos pasos del cuerpo del político y periodista en una vía de Bogotá, el joven dio una entrevista en televisión con asombroso aplomo.

    “Acabo de ver esa cosa tan terrible”. “Le pido a quienes tienen que ver con la justicia que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda”, dijo.

    Por la persecución contra su padre, desde los tres años se exilió en Checoslovaquia, Cuba y Bulgaria.

    Al regresar al país se puso del lado de las víctimas del conflicto armado, realizó un papel clave en el proceso de paz de 2016 que desarmó a las FARC, ha sido legislador (2010-2026) y ahora aspira a suceder a su aliado Gustavo Petro, el primer izquierdista en la presidencia del país.

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    Otras muertes lo marcaron: la de su madre, víctima a los 37 años de un tumor cerebral, y el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa en 1990, padrino político y entonces candidato presidencial.

    Cepeda decidió no tener hijos y disfruta de la compañía de su esposa y tres perros chow chow. Es reconocido como un personaje escéptico que nunca pierde el control de sus emociones. Admira a Gandhi, al filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, y ha escrito libros sobre Sigmund Freud y Michel Foucault.

    Cepeda se compromete a continuar con las reformas sociales del gobierno, a las que llama “revoluciones”.

    “Venimos a profundizar las reformas y acelerar las transformaciones sociales que el país clama con urgencia para hacerlas irreversibles”, dijo en uno de sus discursos frente a una plaza llena.

    FUENTE:RFI

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