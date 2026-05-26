  • Cotizaciones
    martes 26 de mayo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Elecciones en Colombia: ¿Quiénes son los tres candidatos favoritos y qué dicen las encuestas?

    Colombia entra en la recta final para elegir a su próximo presidente, con tres candidatos favoritos. El país se debate, principalmente, entre el continuismo de la izquierda o el retorno de la derecha, mientras analistas y encuestas anticipan que habrá un balotaje. Los colombianos en algunos países han empezado a acudir a las urnas

    Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella asisten a su cierre de campaña, en Medellín (Colombia).&nbsp;

    Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella asisten a su cierre de campaña, en Medellín (Colombia). 

    FOTO

    EFE/ STR
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Tras el cierre de campaña, Colombia comenzó la semana electoral con la apertura de 253 centros de votación en 67 países, que estarán abiertos entre el 25 y el 31 de mayo para una diáspora de 1.414.661 sufragantes.

    Más de la mitad de los colombianos registrados para votar en el exterior está en Estados Unidos y España.

    Leé además

    Los enfrentamientos por territorios entre indígenas de los pueblos colombianos Misak y Nasa en el departamento del Cauca (suroeste) han dejado al menos seis muertos y más un centenar de heridos.
    Video
    Colombia

    La violencia armada domina la campaña en Colombia, a medida que se acercan las presidenciales
    Monumento a los Caídos en Malvinas, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.
    Javier Milei

    El juego de billar de Javier Milei en la política internacional

    Por Fabián Bosoer

    Al interior del país, más de 41 millones de votantes están llamados a sufragar el domingo 31 de mayo para elegir al sucesor del presidente izquierdista Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

    Entre el continuismo de Iván Cepeda...

    De los 12 aspirantes inscritos, los favoritos en las encuestas son el izquierdista Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico; el abogado y empresario de derecha que se presenta como independiente, Abelardo de la Espriella; y la derechista Paloma Valencia, del Centro Democrático.

    Cepeda, quien se presenta como el candidato de la continuidad de las políticas sociales del gobierno Petro declaró que, si llegara a ganar, su eventual gobierno será de "justicia social y equidad (...) Nuestro segundo gobierno progresista tendrá una prioridad profundamente humana: poner el Estado al servicio de quienes han sido excluidos, olvidados o descartados", manifestó.

    El aspirante izquierdista hereda el descontento ciudadano por algunas deudas del gobierno Petro, como la fallida política de “paz total”, un intento del Ejecutivo para entablar diálogos con los grupos armados ilegales del país que no funcionó. Los críticos de Cepeda lo acusan de tener vínculos con líderes del ahora extinto grupo guerrillero FARC, acusaciones que él siempre ha rechazado.

    Embed - Colombia: así fue el cierre de campañas en la recta final de las presidenciales • FRANCE 24

    ... y el retorno de la derecha con Valencia o De la Espriella

    Para llegar a la Casa de Nariño, Cepeda deberá imponerse ante Abelardo de la Espriella, un empresario y abogado de 47 años que ha prometido recortes de impuestos, inversiones en minería y energía, así como una ofensiva militar contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico.

    Sus críticos lo acusan de defender a imputados como el empresario Alex Saab, deportado a Estados Unidos la semana pasada para enfrentar cargos como testaferro y operador financiero del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro.

    Entretanto, Paloma Valencia, ahijada política del expresidente Álvaro Uribe, ha prometido desmantelar la política de "paz total" de Gustavo Petro, para instaurar un modelo de “seguridad total” basado en el fortalecimiento de la fuerza pública, el control territorial y el fin de los beneficios a grupos armados al margen de la ley.

    La senadora, de 48 años, aboga por reducir impuestos a las empresas y reactivar la exploración de hidrocarburos, incluido el fracking.

    Embed - Aida Quilcué: de defensora de derechos humanos a candidata vicepresidencial en Colombia

    Encuestas cada vez más reñidas

    A menos de una semana para la jornada electoral, las encuestas pronostican un escenario ajustado que derivaría en la convocatoria a una segunda vuelta, en la que se enfrentarían los dos candidatos más votados el próximo 21 de junio.

    Varias encuestadoras decidieron publicar sus últimos pronósticos el fin de semana, al límite del silencio electoral. La medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC) sitúa como líder a Iván Cepeda con un 33,4 % de intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella, con el 30,9 %, y, muy por detrás, Paloma Valencia con el 12,6 %. La diferencia entre Cepeda y De la Espriella, de solo 2,5 puntos porcentuales, está dentro del margen de error del 3 % del estudio, lo que dibuja un empate técnico.

    Un sondeo de la misma firma publicado el 3 de mayo otorgó al abogado ultraderechista apenas el 20,4 % del respaldo, lo que implica un incremento de 10,5 % en el último mes. Este impulso coincide con el desplome de la senadora uribista, también del espectro de la derecha, quien cedió un 15,6 % respecto a la medición anterior.

    En la encuesta de AtlasIntel, Cepeda lidera con menos margen, con un 38,7 % frente al 37,3 % de Abelardo de la Espriella, lo que, nuevamente, implica un empate técnico, teniendo en cuenta el margen de error del 1 %, según la firma. Valencia permanece tercera en esta encuesta con el 14,3 % de intención de voto.

    Embed - Colombia a días de las elecciones: así fueron los cierres de campaña de los candidatos

    Una segunda vuelta necesaria

    Otras encuestas ofrecen escenarios menos disputados, como la de Guarumo Ecoanalítica, que otorga una ventaja de casi el 10 % a Cepeda sobre De la Espriella; o la de Invamer, que amplia ese margen a 13 puntos porcentuales. Esta última medición otorga un 44 % del respaldo al candidato progresista. Sin embargo, según los sondeos, ninguno de los aspirantes obtendría más del 50 % de los votos, necesarios para ganar en primera vuelta.

    Las encuestadoras revierten la proyección en caso de una segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella, en la que el candidato progresista sería derrotado por el de la derecha. Así, el Centro Nacional de Consultoría otorga a De la Espriella una ventaja del 2,7% respecto a Cepeda para la jornada del 21 de junio. El traslado de votantes de Valencia hacia el otro candidato de la derecha explicaría este posible repunte del abogado.

    Entretanto, la encuesta que más favorece a De la Espriella, la de AtlasIntel, vaticina que el empresario se llevaría la victoria en segunda vuelta con el 50% de los votos, frente al 41,3 % de Cepeda.

    No obstante, si la figura de la derecha en segunda vuelta es Paloma Valencia, el CNC proyecta que el candidato progresista sumaría el 40,8 % del apoyo contra el 39,1 % de la candidata uribista. En ese mismo escenario, AtlasIntel revierte la victoria a favor de Valencia por un margen del 3 %.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Fútbol Uruguayo

    Casi 70% de los uruguayos aprueba la decisión de la AUF de licitar los derechos de televisión del fútbol

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Transporte

    Ministerio propone llevar a la negociación colectiva la regulación del trabajo de transportistas

    Por Redacción Búsqueda
    Oposición

    Oposición aprovecha encuestas para machacar sobre “frustración” con el gobierno, aunque carece de estrategia común para capitalizarla

    Por Federico Castillo
    Detenidos desaparecidos

    Familiares reclama a Orsi una orden a las Fuerzas Armadas y advierte que “seguir esperando es perder el tiempo”

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Supermercado.

    Se retrajo la actividad de comercios y servicios en enero-marzo; solo crecieron cuatro de 15 giros

    Por Redacción Búsqueda
    La poesía salió del clóset: escritores jóvenes impulsan el género en Uruguay

    La poesía salió del clóset: escritores jóvenes impulsan el género en Uruguay

    Por Federica Chiarino Vanrell
    La embajadora de Coach, Elle Fanning, eligió la novela Sensatez y sentimiento de Jane Austen para que sea parte de la colección “Explora tu historia”.

    ¿Por qué los libros son el nuevo accesorio de moda?

    Por Guillermina Servian
    El equipo de Galería recomienda 10 lecturas infalibles para el mes del libro

    El equipo de Galería recomienda 10 lecturas infalibles para el mes del libro

    Por Redacción Galería