    domingo 04 de enero de 2026

    En imágenes: así atacó EE. UU. a Venezuela en medio de la captura de Nicolás Maduro

    Este sábado 3 de enero, las fuerzas de Estados Unidos lanzaron un ataque “a gran escala” contra instalaciones militares en Caracas y otras localidades. Posteriormente, Washington confirmó la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron sacados del país. Mientras altos cargos del Gobierno venezolano exigen la liberación del mandatario y acusan una agresión, las calles de la capital se muestran vacías y algunos usuarios en redes sociales divulgan videos con ovaciones

    Vista de un camión destruido en la base aérea La Carlota en Caracas el 3 de enero de 2026.

    Vista de un camión destruido en la base aérea La Carlota en Caracas el 3 de enero de 2026.

    JUAN BARRETO/AFP
    France 24
    Por France 24

    Sobrevuelos y explosiones

    Tras meses de intensa presión por parte de Washington, en la madrugada, hora local de este sábado 3 de enero, los venezolanos se vieron sorprendidos por el sonido de explosiones, el sobrevuelo de aeronaves a baja altura y ataques contra varias instalaciones en Caracas y otras ciudades del país.

    En México, miembros de organizaciones sociales protestan contra Donald Trump.
    Nicolás Maduro

    De Venezuela a Rusia: así reacciona el mundo a la captura de Maduro, acusado de narcotráfico en EE. UU.

    Por France 24
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio (izquierda), y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2026.
    Nicolás Maduro

    EEUU gobernará Venezuela hasta transición ‘pacífica’, dijo Trump

    Por RFI

    Las acciones militares tuvieron lugar mientras altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro acusaban a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares. Caracas calificó la ofensiva en ese momento en curso de "ataque imperialista" e instó a la ciudadanía a salir a las calles.

    Fuerzas venezolanas alejan a personas y vehículos del palacio presidencial

    Estados Unidos no había llevado a cabo una intervención tan directa en Latinoamérica desde los ataques en Panamá en 1989 para derrocar al líder militar Manuel Noriega, quien posteriormente fue encarcelado durante 20 años.

    Trump confirma la captura de Maduro

    Poco después de los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el líder chavista y su esposa Cilia Flores fueron detenidos y sacados del país.

    “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!”, señaló el mandatario estadounidense.

    Difunden videos sobre ovaciones en Venezuela

    Algunos usuarios venezolanos en redes sociales difundieron imágenes en las que se podían escuchar gritos de libertad y ovaciones en las primeras horas de la mañana.

    Del silencio en las calles a filas en los supermercados

    Contrario a lo habitual, para las primeras horas de la mañana de este sábado, las calles de Caracas se encontraban vacías.

    El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo un llamado al país a la calma y a no "facilitarle las cosas al enemigo invasor", al tachar de "criminal y terrorista" los ataques de Estados Unidos.

    Posteriormente, se observaron filas de ciudadanos en los supermercados, en medio de la incertidumbre.

    Colombia refuerza su frontera con Venezuela

    El presidente Gustavo Petro, quien condenó los ataques de EE. UU. contra su vecino país, ordenó reforzar la seguridad en la frontera y atender una eventual llegada masiva de refugiados de ese país.

    Colombia es la nación que ha recibido la mayor cantidad de refugiados venezolanos en el mundo en medio de años de profunda crisis política, económica y social bajo los gobiernos chavistas.

    Celebraciones de la diáspora venezolana y protestas de simpatizantes del chavismo

    En el exterior, las reacciones contrastan entre las celebraciones de los venezolanos exiliados debido a la profunda crisis de su país y las manifestaciones de seguidores del comunismo y el chavismo en naciones extranjeras, como Turquía.

    Con Reuters, EFE y medios locales

    FRANCE24

