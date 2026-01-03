En imágenes: así atacó EE. UU. a Venezuela en medio de la captura de Nicolás Maduro
Este sábado 3 de enero, las fuerzas de Estados Unidos lanzaron un ataque “a gran escala” contra instalaciones militares en Caracas y otras localidades. Posteriormente, Washington confirmó la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron sacados del país. Mientras altos cargos del Gobierno venezolano exigen la liberación del mandatario y acusan una agresión, las calles de la capital se muestran vacías y algunos usuarios en redes sociales divulgan videos con ovaciones
Vista de un camión destruido en la base aérea La Carlota en Caracas el 3 de enero de 2026.
Tras meses de intensa presión por parte de Washington, en la madrugada, hora local de este sábado 3 de enero, los venezolanos se vieron sorprendidos por el sonido de explosiones, el sobrevuelo de aeronaves a baja altura y ataques contra varias instalaciones en Caracas y otras ciudades del país.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Las acciones militares tuvieron lugar mientras altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro acusaban a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares. Caracas calificó la ofensiva en ese momento en curso de "ataque imperialista" e instó a la ciudadanía a salir a las calles.
Detonaciones y sobrevuelo de aviones a baja altura en Caracas, Venezuela. De acuerdo con la agencia AP, al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura se escucharon alrededor de las 2:00 horas (local) del sábado en la capital venezolana. En redes sociales circulan… pic.twitter.com/k8CZ55v8fo
— EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) January 3, 2026
Fuerzas venezolanas alejan a personas y vehículos del palacio presidencial
Estados Unidos no había llevado a cabo una intervención tan directa en Latinoamérica desde los ataques en Panamá en 1989 para derrocar al líder militar Manuel Noriega, quien posteriormente fue encarcelado durante 20 años.
Venezuelan security forces are pushing people and vehicles away from the Miraflores Presidential Palace in Caracas. pic.twitter.com/WpZeFmlHFO
Poco después de los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el líder chavista y su esposa Cilia Flores fueron detenidos y sacados del país.
“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!”, señaló el mandatario estadounidense.
Del silencio en las calles a filas en los supermercados
Contrario a lo habitual, para las primeras horas de la mañana de este sábado, las calles de Caracas se encontraban vacías.
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo un llamado al país a la calma y a no "facilitarle las cosas al enemigo invasor", al tachar de "criminal y terrorista" los ataques de Estados Unidos.
Posteriormente, se observaron filas de ciudadanos en los supermercados, en medio de la incertidumbre.
Colombia refuerza su frontera con Venezuela
El presidente Gustavo Petro, quien condenó los ataques de EE. UU. contra su vecino país, ordenó reforzar la seguridad en la frontera y atender una eventual llegada masiva de refugiados de ese país.
Colombia es la nación que ha recibido la mayor cantidad de refugiados venezolanos en el mundo en medio de años de profunda crisis política, económica y social bajo los gobiernos chavistas.
Celebraciones de la diáspora venezolana y protestas de simpatizantes del chavismo
En el exterior, las reacciones contrastan entre las celebraciones de los venezolanos exiliados debido a la profunda crisis de su país y las manifestaciones de seguidores del comunismo y el chavismo en naciones extranjeras, como Turquía.