  • Cotizaciones
    jueves 08 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Entre cautela y firmeza, Canadá se enfrenta a las ambiciones de Donald Trump

    Canadá parece andar con pies de plomo desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y las nuevas amenazas de Donald Trump contra Groenlandia. El primer ministro Mark Carney está jugando la carta de la prudencia frente a Estados Unidos, que está multiplicando sus tácticas de presión. Una postura que divide la opinión canadiense

    El primer ministro de Canadá, Mark Carney.

    El primer ministro de Canadá, Mark Carney.

    FOTO

    MUSTAFA YALCIN/AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Por Nafi Alibert, corresponsal de RFI en Montreal

    Mientras Donald Trump mostraba la fuerza estadounidense en las redes sociales, Mark Carney estaba esta semana en París, con un tono muy parecido al de los europeos. La caída de la dictadura venezolana fue bien recibida, pero hubo silencio absoluto sobre la intervención militar. Esto es lo que parte del público le reprocha. Para algunos, es una cautela calculada, porque con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte acercándose, no quiere dar a Donald Trump munición para gravar más a Canadá.

    Leé además

    La selección argentina celebrando la obtención del último Mundial de Fútbol.
    Argentina

    Argentina también jugará contra Argentina en el próximo Mundial

    Por Andrés Burgo

    La oposición conservadora, en cambio, le acusa de ser "letárgico", con una preocupación muy clara: el petróleo. Teme que Trump convierta a Venezuela en la "gasolinera exclusiva" de Estados Unidos. De ahí su petición para la rápida aprobación de un oleoducto hacia la costa del Pacífico para abrir nuevos mercados, especialmente en Asia. Los expertos, por su parte, estiman que Venezuela tardará años en recuperar su producción, y que Canadá sigue siendo, por el momento, un proveedor más estable.

    Ottawa, firme sobre el asunto Groenlandia

    Mientras Donald Trump vuelve a hablar de adquirir Groenlandia, "por la fuerza si es necesario", el tono de Ottawa está cambiando y volviéndose firme sobre el tema. Mark Carney recordó que el futuro de Groenlandia pertenecía a Dinamarca y a los groenlandeses, y punto.

    Para respaldar sus palabras, Canadá anunció que abriría un consulado en Groenlandia en febrero. Será inaugurado por la gobernadora general de Candán Mary Simon, la primera persona de ascendencia inuit en ocupar el cargo, un gesto simbólico a través del cual Canadá envía un mensaje: el Ártico es una zona de cooperación entre naciones soberanas y pueblos indígenas, no un área que se pueda redistribuir según sus ambiciones.

    ¿Debería Canadá temerle a Trump?

    Bob Rae, exembajador de Canadá ante la ONU, resume la situación con una imagen reveladora: Donald Trump acaba de lanzar "un nuevo juego global de adivinanzas: ¿quién será el siguiente?" Según él, "Canadá está en el menú" de la presión estadounidense.

    Esta semana, en el diario quebequés Le Devoir (el deber), varios analistas también creen que la soberanía canadiense podría ponerse a prueba, especialmente en el Ártico, alrededor del Paso del Noroeste, que Washington no reconoce plenamente como aguas canadienses. Nadie imagina una invasión, pero la presión sobre la soberanía canadiense es real y Ottawa está vigilando la situación muy de cerca.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo
    Teatro

    Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

    Por Javier Alfonso

    Te Puede Interesar

    Picudo rojo.

    Rocha ante el avance del picudo rojo: “Estamos muy solos” y en una “especie de trinchera”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Un muro en Montevideo, con referencias a la inmigración reciente captada por Uruguay.

    Migrantes ganan salarios 11,5% mayores en promedio que los uruguayos, según el BPS

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del Ministerio de Economía, en Colonia y Paraguay.

    Tres centros de análisis contrastan su balance sobre la economía; desafío de 2026 será lograr crecer más

    Por Ismael Grau
    El documento oficial fue hallado en noviembre de 2025.

    Nuevo hallazgo de investigadores independientes fortalece la tesis del origen uruguayo de Gardel

    Por Javier Alfonso