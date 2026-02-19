Caso Epstein: el rey Carlos III pide que la justicia siga su curso tras el arresto del expríncipe Andrés

El rey Carlos III afirmó que “la justicia debe seguir su curso” tras el arresto de su hermano menor, el expríncipe Andrés, sospechoso de mala conducta en el ejercicio de una función oficial . La declaración, emitida este jueves 19 de febrero desde el Palacio de Buckingham y firmada como “Charles R.”, marcó un gesto poco habitual de distancia institucional frente a un asunto familiar.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“He recibido con profunda preocupación las noticias sobre Andrew Mountbatten-Windsor y las acusaciones de abuso en el ejercicio de una función oficial”, señaló el monarca, que ya había expresado inquietud por las denuncias previas contra su hermano. En el mismo comunicado, Carlos III reafirmó su “apoyo y cooperación” con las autoridades británicas.

Caso Epstein Un magnate hotelero, un exembajador británico y un exministro francés: los caídos por el caso Epstein

El rey añadió que no realizará más comentarios mientras el proceso esté en curso. La postura busca blindar a la Corona de cualquier interferencia política o judicial, en un contexto de máxima sensibilidad pública.

La detención del expríncipe se produjo bajo sospecha de irregularidades cometidas cuando actuaba como enviado comercial del Reino Unido , un cargo que ocupó entre 2001 y 2011 y del que debió dimitir tras el escándalo por sus vínculos con Jeffrey Epstein .

“Nunca fue un príncipe”, reaccionó la familia de Virginia Giuffre , quien acusó a Andrés de agredirla sexualmente cuando tenía 17 años y se suicidó en 2025 . El pronunciamiento llegó pocas horas después del arresto.

“Finalmente, hoy nuestros corazones rotos se sintieron aliviados por la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”, dijeron los hermanos de Giuffre en una declaración difundida por CBS News.

Andrés siempre negó haber cometido delitos. Sin embargo, en el pasado aceptó pagar una suma multimillonaria para cerrar una demanda civil presentada por Giuffre, sin admitir responsabilidad, un acuerdo que contribuyó a su caída pública.

Para organizaciones y abogados vinculados a las víctimas de Epstein, el arresto del ex príncipe representa un hito simbólico en la rendición de cuentas de figuras poderosas asociadas al caso.

Embed - 'Nobody's girl', el libro de Virginia Giuffre que expone abusos de Epstein y el príncipe Andrew

Reacción pública en el Reino Unido

El público británico, mayoritariamente proclive a la monarquía, recibió la noticia del arresto con alivio e incluso satisfacción, según testimonios recogidos por AFP. Muchos consideraron que el mensaje es claro: la familia real no está por encima de la ley.

Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como príncipe Andrés, fue detenido bajo sospecha de “mala conducta” mientras ejercía funciones oficiales. La policía también registró dos de sus propiedades, tras la aparición de documentos estadounidenses que sugerirían el intercambio de informes potencialmente confidenciales con Epstein.

“Debería haber sido arrestado hace mucho tiempo”, dijo a la AFP Emma Carter, abogada de 55 años de Essex, aludiendo a lo que describió como años de amparo bajo privilegios. Otras voces coincidieron en que el arresto corrige una percepción de impunidad.

Una encuesta del instituto YouGov publicada días antes indicó que el 62% de los británicos creía poco probable que Andrés fuera acusado, lo que subraya el impacto del giro judicial.

Embed - Archivos Epstein: sombras globales y fisuras en el poder

El alcance del caso y los vínculos académicos de Epstein

El arresto del expríncipe Andrés se circunscribe, por ahora, a su rol como enviado comercial y a posibles irregularidades en negocios, contratos y relaciones con Estados extranjeros. La detención se produjo en su nueva residencia dentro de la finca real de Sandringham.

La policía británica continúa evaluando denuncias de que Epstein habría organizado encuentros sexuales para Andrés y otras personas en el Reino Unido. Para defensores de víctimas, el avance judicial es “lo correcto” frente a años de encubrimientos.

En paralelo, nuevas revelaciones amplían el alcance del caso. Según CNN, Epstein donó más de 9,1 millones de dólares a Universidad de Harvard antes de que la institución rompiera lazos con él en 2008, y habría continuado financiando a científicos de prestigio en años posteriores.

Entre esos vínculos se mencionan al genetista George Church y al biólogo Martin Nowak, lo que, según la investigación, habría servido para reforzar la imagen pública de Epstein como filántropo de la innovación científica, incluso después de su caída.

Con AFP