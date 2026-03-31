España cierra su espacio aéreo a vuelos implicados en la guerra y reaviva la tensión con EE.UU.

Un nuevo hecho que amenaza con tensar —aún más— las relaciones entre Washington y Madrid.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El gobierno español ordenó el cierre de su espacio aéreo a los vuelos estadounidenses que participen en la guerra contra Irán . La decisión se suma a varias resoluciones previas por parte de la Administración de Pedro Sánchez que–pese a las críticas del opositor Partido Popular y el ultraderechista Vox– reprueba la guerra en Medio Oriente. Una postura que ha generado la molestia del presidente Donald Trump desde que se escaló el conflicto en la región.

Según señaló la ministra de Defensa, Margarita Robles, desde que comenzó el conflicto en curso el pasado 28 de febrero, el país le comunicó a Estados Unidos (EE.UU.) “clarísimamente” que no autorizaba el empleo de las bases ni tampoco la utilización de su espacio aéreo para operaciones relacionadas con la guerra.

Igualmente, Robles aseveró que la posición de España es “muy clara” y que la nación considera que la guerra es “profundamente ilegal y profundamente injusta”.

La prohibición, reiteraron las autoridades del país, no afecta a los vuelos comerciales.

Según la agencia de noticias EFE y el diario local El País, España tampoco permite el uso de sus bases aéreas de Rota y Morón por parte de aviones estadounidenses ni autoriza a las aeronaves destacadas en terceros países europeos a usar el espacio aéreo español.

????España cierra su espacio aéreo a los vuelos de la guerra de Irán https://t.co/HHkPy9MASN — EL PAÍS (@el_pais) March 30, 2026

Unas relaciones cada vez más afectadas

No es la primera vez que el gobierno de Pedro Sánchez se posiciona en contra de las acciones militares de EE.UU. e Israel en Medio Oriente. De hecho, en el último mes, la relación entre ambos países se ha tensado tras el rechazo de España a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Ante la posibilidad de que el cierre del espacio aéreo afecte las relaciones con EE.UU., el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió la decisión como parte de la postura del gobierno de no involucrarse ni contribuir a una guerra que considera iniciada de manera “unilateral” y al margen de la legalidad internacional.

Asimismo, subrayó que las empresas españolas operan actualmente en las mismas condiciones que otras compañías europeas en EE.UU.y que el objetivo del Ejecutivo es mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países.

En una entrevista con la ‘Cadena SER’, anunció además la apertura de dos nuevas oficinas económicas en Boston y Houston, con el fin de apoyar a las empresas españolas en su proceso de implantación en EE.UU. “de manera efectiva y exitosa”.

En ese mismo contexto, España también ha mostrado su oposición al uso de bases militares compartidas con EE.UU.. La negativa a autorizar el uso de estas instalaciones —reguladas por un convenio bilateral— ha incrementado la tensión entre ambos gobiernos y ha llevado al mandatario estadounidense a criticar en repetidas ocasiones a las autoridades españolas.

La posición del gobierno de Pedro Sánchez no se ha limitado a la nueva acción militar de Washington e Israel en Irán, también se ha pronunciado en contra del asedio a la Franja de Gaza por parte del Estado de mayoría judía y en 2025 reconoció el Estado palestino junto con Irlanda y Noruega.

“España ha sido terrible”: la posición de Trump

Hace cerca de un mes, Trump amenazó con cortar las relaciones comerciales con España después de que justamente el gobierno de Sánchez se negara a permitir el uso de bases militares estadounidenses en su territorio.

Trump aseguró que la nación europea había sido “terrible” y afirmó que había ordenado a su equipo económico “cortar todos los tratos” con el país, dejando abierta la posibilidad de imponer un embargo total.

Asimismo, el mandatario estadounidense sostuvo que tiene la facultad de frenar cualquier vínculo económico con el país europeo y subrayó que “todo negocio que tenga que ver con España” podría ser detenido.

En ese sentido, el líder republicano mencionó medidas como embargos y otras sanciones comerciales, e instruyó al secretario del Tesoro y a las autoridades comerciales a evaluar cómo penalizar al país europeo.

Además, criticó la postura de España dentro de la OTAN, señalando que no cumple con el objetivo de destinar el 5% del PIB a defensa, una exigencia reiterada por Washington y a la que Madrid se ha opuesto en múltiples ocasiones.

Con EFE y Reuters

FUENTE:FRANCE24