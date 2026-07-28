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    Estados Unidos abandona una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en plena disputa con Francia

    La delegación norteamericana se retiró de la sala durante la intervención de Francia sobre Ucrania, en una escalada de la disputa pública entre los dos aliados históricos en torno a los Derechos Humanos. El gesto siguió a un choque por el voto de Washington en contra de extender el mandato del jefe de derechos humanos de la ONU, después de que París comparara la posición estadounidense con la de Rusia, Corea del Norte y otros Estados autoritarios

    El embajador de Francia ante la ONU, Jerome Bonnafont, habla durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, en la sede de la ONU en Nueva York, el 27 de julio de 2026.

    El embajador de Francia ante la ONU, Jerome Bonnafont, habla durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, en la sede de la ONU en Nueva York, el 27 de julio de 2026.

    FOTO

    Leonardo Munoz / AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Estados Unidos se retiró de la sala mientras Francia intervenía en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania este lunes 27 de julio, y acusó a su aliado histórico de “grandilocuencia hipócrita” por unos comentarios franceses que compararon a Washington con Corea del Norte, Rusia y otros Estados autoritarios en relación con votaciones sobre derechos humanos.

    La medida se produjo tras un tenso intercambio durante el fin de semana entre los dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad en la red social X, en el que Francia criticó duramente a Washington por sumarse a Rusia, Corea del Norte y otros siete países en el voto en contra de una propuesta para extender por cuatro años más el mandato de Volker Turk como jefe de derechos humanos de la ONU.

    El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, respondió acusando a Francia de respaldar a un alto comisionado que, según dijo, critica a naciones democráticas como Estados Unidos e Israel mientras “se congracia con los peores opresores del mundo”.

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    Waltz no dio más detalles.

    Durante una sesión del Consejo de Seguridad sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, Dan Negrea, representante alterno de Estados Unidos ante la ONU, afirmó que la delegación estadounidense había abandonado la sala durante la intervención de Francia y que seguiría haciéndolo hasta que los franceses “renuncien a su retórica condescendiente e irrespetuosa”.

    Negrea calificó los comentarios de Francia de “palabrería politizada” y “grandilocuencia hipócrita”.

    La Asamblea General de la ONU votó el viernes 24 de julio por amplia mayoría la extensión del mandato de Turk, un crítico abierto de la guerra de Rusia en Ucrania y de la conducta de Israel en Gaza, que también ha pedido investigaciones sobre las muertes de personas bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

    La extensión del mandato ha sido rechazada por Rusia, Israel y otros países, y Washington amenazó con reevaluar su financiamiento y su participación. La medida, propuesta por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue aprobada con 144 Estados a favor, 10 votos en contra y 13 abstenciones.

    La disputa por el segundo mandato de Turk refleja las crecientes tensiones entre la Administración Trump y las Naciones Unidas. Washington ha recortado el financiamiento de agencias de la ONU y se ha retirado de decenas de entidades del organismo.

    Organizaciones de derechos humanos sostienen que el cargo es más crucial que nunca ante el avance de la influencia de las autocracias a nivel global.

    El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, declinó comentar la salida de la delegación estadounidense, aunque agregó que la organización espera que todos los Estados miembros respeten una decisión adoptada a través de la Asamblea General.

    FUENTE:FRANCE24

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