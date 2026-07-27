Tercera noche sin ataques entre EE.UU. e Irán: cae precio del petróleo y Ormuz sigue cerrado

Este lunes 27 de julio, Irán informó que suspendió sus ataques. Estados Unidos lo hizo el fin semana. Con ello, ambos países dieron un respiro a la navegación y a la industria petrolera en el Golfo, aunque en el estrecho de Ormuz fueron detenidos seis buques. La relativa paz ocasionó la baja de los precios del petróleo. En el mar Caspio, Ucrania habría atacado un buque iraní, acción que Teherá califica como una acción “peligrosa” a la que responderán

Buque de asalto anfibio USS Boxer (LHD 4) durante operaciones de vuelo desde el mar Arábigo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, explicó que su país ha detenido los bombardeos para dar “un poco de margen” a Irán con tal de que retome la vía diplomática.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

No obstante, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, advirtió que su país sigue “listo” para atacar Irán y que se han desplegado más recursos en la región.Irán respondió de la misma manera porque la estrategia de la Guardia Revolucionaria “está esencialmente basada en la respuesta”, de acuerdo con el portavoz militar iraní Mohamad Akraminia.

Si los estadounidenses “insisten en continuar la guerra, particularmente a través de ataques aéreos”, el conflicto “se extenderá aún más”, agregó.

Comercio y petróleo En este contexto, los mercados reaccionaron con el precio del petróleo a la baja. El Brent del mar del Norte, referencia internacional para el petróleo, cedía 3,61% a 93,29 dólares el barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, caía 4,18% a 85,59 dólares.

En las últimas 24 horas, seis navíos que intentaron cruzar ese paso fueron detenidos, afirmó la televisión estatal de Irán. Navegaban por una ruta no autorizada por Teherán por lo cual el ejército iraní los atacó “con disparos de advertencia y se vieron obligados a dar media vuelta”.