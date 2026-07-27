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    Tercera noche sin ataques entre EE.UU. e Irán: cae precio del petróleo y Ormuz sigue cerrado

    Este lunes 27 de julio, Irán informó que suspendió sus ataques. Estados Unidos lo hizo el fin semana. Con ello, ambos países dieron un respiro a la navegación y a la industria petrolera en el Golfo, aunque en el estrecho de Ormuz fueron detenidos seis buques. La relativa paz ocasionó la baja de los precios del petróleo. En el mar Caspio, Ucrania habría atacado un buque iraní, acción que Teherá califica como una acción “peligrosa” a la que responderán

    Buque de asalto anfibio USS Boxer (LHD 4) durante operaciones de vuelo desde el mar Arábigo.

    Buque de asalto anfibio USS Boxer (LHD 4) durante operaciones de vuelo desde el mar Arábigo.

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    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, explicó que su país ha detenido los bombardeos para dar “un poco de margen” a Irán con tal de que retome la vía diplomática.

    No obstante, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, advirtió que su país sigue “listo” para atacar Irán y que se han desplegado más recursos en la región.Irán respondió de la misma manera porque la estrategia de la Guardia Revolucionaria “está esencialmente basada en la respuesta”, de acuerdo con el portavoz militar iraní Mohamad Akraminia.

    Si los estadounidenses “insisten en continuar la guerra, particularmente a través de ataques aéreos”, el conflicto “se extenderá aún más”, agregó.

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    En este contexto, los mercados reaccionaron con el precio del petróleo a la baja. El Brent del mar del Norte, referencia internacional para el petróleo, cedía 3,61% a 93,29 dólares el barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, caía 4,18% a 85,59 dólares.

    En las últimas 24 horas, seis navíos que intentaron cruzar ese paso fueron detenidos, afirmó la televisión estatal de Irán. Navegaban por una ruta no autorizada por Teherán por lo cual el ejército iraní los atacó “con disparos de advertencia y se vieron obligados a dar media vuelta”.

    Irán asegura que Estados Unidos no ha participado en las recientes negociaciones con Omán sobre la administración del estrecho de Ormuz.

    “Estas discusiones no tienen nada que ver con Estados Unidos. Se trata de un asunto bilateral entre Irán y Omán y continúan”, declaró este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, en rueda de prensa. La vía marítima “permanece cerrada”, añadió.

    La cancillería también advirtió que habría consecuencias imprevisibles tras el ataque de Ucrania contra un buque iraní en el mar Caspio el fin de semana. “Esta acción de Ucrania fue un acto absolutamente ilegal e injustificado, contrario a la Carta de las Naciones Unidas, así como una acción peligrosa a la que sin duda responderemos”, declaró Baqai.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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