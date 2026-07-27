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    Casmu: humo blanco en el Parlamento para prorrogar por dos años más la intervención

    El acceso al Fondo de Garantías solicitado por la institución, por US$ 120 millones, dependerá de que se brinde la información requerida

    Sanatorio del Casmu por 8 de Octubre.

    Sanatorio del Casmu por 8 de Octubre.

    FOTO

    Ricardo Antunez, adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Cuando aún no se había llegado a un acuerdo entre el Frente Amplio y la coalición republicana sobre la situación de la mutualista Casmu, un legislador opositor había deslizado a Búsqueda que sí o sí se iba a tener que aprobar al menos una prórroga de la intervención del centro de salud por parte del Poder Ejecutivo, que vencía este miércoles 29.

    “Si la intervención cae, el 30 de mañana se presenta en la Justicia una cola infernal de acreedores pidiendo el concordato del Casmu. Ese es el mayor riesgo. Ese sería el final no solo del Casmu, sino del sistema de salud tal como lo conocemos hoy en día en Uruguay”, señaló cuando todavía no había humo blanco.

    Según dijo a la prensa el senador colorado Pedro Bordaberry, la intervención —el punto más urgente del proyecto de ley que había remitido el gobierno— se prorroga dos años más. Sin embargo, el acceso al Fondo de Garantías, por unos US$ 120 millones, otra de las cuestiones incluidas en el articulado del gobierno, se votará posteriormente solo si se cumple el “compromiso” de recibir “toda la información” financiera de la institución.

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    Entre la información solicitada se incluye un “plan de reestructuración del Casmu”, informes de los interventores “correspondientes a los años 2025 y 2026”, metas y reportes trimestrales, “estados contables de los últimos dos años”, “nómina de acreedores parabancarios”, en referencia a los prestamistas, “incluyendo montos y titulares, correspondientes a los últimos tres años” y las auditorías de los últimos cinco años.

    Una vez recibida esa información, los legisladores acordaron votar el acceso al fondo (una garantía estatal) en 15 días.

    Esto se logró luego de una larga jornada en la que autoridades del Ministerio de Salud Pública y el Casmu fueron recibidos por la Comisión de Salud del Senado, a la que también asistieron diputados de la misma comisión en la Cámara Baja. Inicialmente, había una propuesta de Bordaberry —quien también tuvo un rol activo en la prórroga por un año de la intervención a la mutualista votada en 2025— de prorrogar la intervención pero solo por 90 días y darle solo un 10% del acceso al fondo solicitado mientras se analizaba el resto. Aunque finalmente las negociaciones entre legisladores oficialistas y opositores lograron arribar a un consenso y prorrogar, como había solicitado el Ejecutivo, por dos años.

    La intervención fue decretada en julio de 2024, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Al año siguiente, la administración de Yamandú Orsi decidió prorrogar la medida.

    Como adelantó Búsqueda en su edición del 9 de julio, Casmu —el tercer prestador privado del país por número de afiliados, aproximadamente 170.000— veía una nueva prórroga como el escenario más factible y esperado para su viabilidad.

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