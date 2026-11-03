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    Estados Unidos bombardea la isla iraní de Qeshm mientras Trump habla de avances diplomáticos

    Washington lanzó este martes ataques limitados contra una isla iraní en el estrecho de Ormuz, según medios estadounidenses; la ofensiva se produjo horas después de que Donald Trump destacara avances diplomáticos con Teherán, en la víspera de las elecciones de medio mandato

    Mujeres iraníes pasan junto a una valla publicitaria anti-Trump en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 3 de noviembre de 2026, en medio de la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos tras los ataques estadounidenses a la isla de Qeshm.

    Mujeres iraníes pasan junto a una valla publicitaria anti-Trump en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 3 de noviembre de 2026, en medio de la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos tras los ataques estadounidenses a la isla de Qeshm.

    FOTO

    EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICCIONES
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Los bombardeos, de los que informó primero el Wall Street Journal (WSJ), impactaron en la isla de Qeshm, donde los medios estatales iraníes reportaron cinco explosiones en rápida sucesión.

    Funcionarios estadounidenses anónimos citados por WSJ y otros medios describieron los ataques como de naturaleza defensiva. El periódico señaló que se trataba simplemente de la más reciente de varias ofensivas no declaradas.

    El diario afirmó que no se habían anunciado públicamente para evitar dar la impresión de que Washington tenía la intención de reanudar operaciones de combate a gran escala.

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    Estados Unidos: elecciones de medio mandato podrían dar vuelco al Congreso

    El Comando Central estadounidense (Centcom), responsable de las operaciones en Oriente Medio, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.

    Estados Unidos (EE.UU.), con ayuda de Israel, inició la guerra con una oleada masiva de ataques sorpresa contra Irán a finales de febrero, pero no ha logrado sus objetivos bélicos y el conflicto se encuentra estancado desde hace meses.

    El lunes 2, un día antes de que según los pronósticos los votantes le den una paliza a su partido republicano en las elecciones de medio mandato por el descontento con la guerra y la inflación que esta ha provocado, Trump dijo que un acuerdo con Teherán “podría producirse”.

    “Irán quiere un acuerdo lo antes posible”, agregó en su red Truth Social.

    Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchi, dijo que se estaban llevando a cabo conversaciones indirectas. “Teniendo en cuenta la sensibilidad y la gravedad de la situación actual, las consultas y deliberaciones son muy intensas”, aseguró el ministro de Exteriores a los medios estatales.

    Este martes 3, el presidente del Parlamento iraní y principal negociador en las conversaciones con EE.UU., Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que si bien Irán estaba listo para la guerra, le había dado a Washington una “respuesta racional”.

    “La pelota está ahora en el campo de Estados Unidos para evitar la guerra”, lanzó.

    En medio de este tira y afloje, los precios del petróleo se desplomaron más de un 7% el lunes debido a los acercamientos para lograr un posible fin del conflicto que ya lleva ocho meses.

    Reabrir el estrecho

    El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que tanto él como Trump son optimistas respecto a lograr un acuerdo. “Sin duda hemos logrado algunos avances. Veremos si podemos lograr otros más”, dijo a los periodistas.

    Según el medio estadounidense Axios, que cita fuentes estadounidenses e israelíes, Trump quiere por el momento dejar que las negociaciones sigan su curso, pese a que conversó por teléfono con el primer ministro israelí saliente, Benjamin Netanyahu, partidario de una ofensiva.

    Un alto responsable iraní señaló que Teherán estaba dispuesto a abrir el estrecho de Ormuz, vía de exportación clave de los hidrocarburos del Golfo, en un plazo de dos días, siempre y cuando Washington aceptara su lista de demandas.

    En setiembre, Teherán propuso un plan de siete días para reabrir esa vía, con exigencias que incluían el fin de la guerra en todos los frentes, el descongelamiento de los activos iraníes, el levantamiento de las sanciones petroleras y el fin del contrabloqueo estadounidense de los puertos iraníes. Trump no aceptó.

    “La posibilidad de implementar este plan en dos días es otra muestra del enfoque de buena fe de Irán”, zanjó a los periodistas el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, en una rueda de prensa.

    Señales diplomáticas

    China celebró reuniones con funcionarios iraníes y saudíes en Pekín el lunes.

    El gigante asiático apoya a Teherán en la “defensa de su propia soberanía y seguridad”, le dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, a Ali Baqeri, subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, según un comunicado chino.

    En una entrevista con la cadena Al Jazeera el domingo, Araqchi añadió que Washington debe aceptar una “nueva ruta acordada entre Irán y Omán para el tránsito por el estrecho de Ormuz”.

    Aunque desde septiembre se observa una distensión militar, EE.UU. e Israel han intensificado en los últimos días sus amenazas, en un contexto marcado por importantes citas electorales en ambos países.

    Trump declaró el sábado que aún tiene que “ocuparse de una o dos” instalaciones nucleares en Irán.

    La república islámica, que niega que quiera dotarse de armas atómicas, ha advertido repetidamente de represalias de gran alcance si EE.UU. reanuda la guerra.

    Las autoridades instalaron una pancarta gigante en el corazón de Teherán, constataron este martes periodistas de la AFP, en la que se lee sobre una foto del presidente estadounidense: “Mataremos a Trump”.

    FUENTE:RFI

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