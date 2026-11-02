Seis meses del acuerdo Mercosur-UE: Ministerio de Economía destaca crecimiento y diversificación comercial

Si bien el desarrollo pleno de los acuerdos requiere un período de maduración y aprendizaje por parte de los operadores, sumado a que diversos bienes cuentan con cronogramas graduales de desgravación arancelaria, el Ministerio de Economía (MEF) planteó un balance positivo del tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) en sus primeros meses de vigencia.

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El acuerdo entró en aplicación el 1° de mayo y acaba de cumplir seis meses en vigor. Considerando datos hasta setiembre, el MEF publicó este domingo 1° una evaluación del “panorama inicial sobre el aprovechamiento” del tratado. Consignó que las exportaciones de bienes desde Uruguay con destino a la UE alcanzaron a US$ 860 millones, un incremento del 12% respecto a los mismos meses del año anterior que se dirigieron a un total de 17 países del bloque europeo. “Esto en un contexto en que las exportaciones globales experimentan un leve retroceso (-1,5%) en igual período”.

De este total de exportaciones a la UE, unos US$ 38 millones se canalizaron al amparo del acuerdo, puntualizó. El MEF explicó que algunos productos no usan el tratado debido, entre otros posibles factores, o bien a que sus aranceles son 0% —como la celulosa, principal rubro de venta a la UE— o que acceden en forma preferencial usando otras alternativas, como ser los cupos de la Organización Mundial del Comercio, el caso de la carne bovina (si bien el arancel pagado en la cuota Hilton pasa de 20% a 0% debido al acuerdo).

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En el marco de las cuotas de acceso concedidas por la UE, las colocaciones uruguayas se concentraron —el 54% de las exportaciones totales— en cuatro rubros tradicionales: carne bovina refrigerada, carne bovina congelada, arroz y miel. El MEF señala que eso se dio “según lo previsto”; el 46% restante correspondió a bienes que ingresaron al mercado europeo aprovechando el acceso preferencial directo, como los cítricos (impulsados por la coincidencia del semestre con la zafra local de producción), seguidos por el pescado y la carne equina.

El análisis ministerial destaca una “paulatina ampliación en la variedad de bienes colocados bajo el esquema preferencial” del acuerdo. Entre los productos que han comenzado a registrar negocios, menciona el jugo de naranja, los arándanos frescos y “diversos productos de panadería”.

Europa como proveedor

El MEF consigna que las importaciones por parte de Uruguay desde los países de la UE en los primeros cinco meses de vigencia del acuerdo sumaron casi US$ 740 millones, 6% más que en mayo-setiembre de 2025. Las compras amparadas a las preferencias del tratado fueron por US$ 38 millones y, dentro de ese total, algo más de US$ 1,5 millones correspondieron a productos que ingresan bajo esquemas de cupo de acceso.

El informe ministerial asegura que todos los cupos pedidos por la UE para proveer el mercado uruguayo fueron aprobados —con la excepción de cacao en polvo—, aunque el ritmo de las solicitudes y uso ha sido “variable”. Resaltó por su volumen el caso de los tomates en conserva, y en el otro extremo, el de la leche en polvo, que a pesar de algunas solicitudes no ha registrado uso.

Las negociaciones entre UE y el Mercosur llevaron más de 25 años, hasta la firma el 17 de enero del capítulo comercial.

Los europeos se comprometieron a desgravar el 92% de su comercio, aunque en distintos plazos; cerca del 70% de los aranceles que cobran se eliminaron con la entrada en vigor del acuerdo. Esa primera desgravación alcanzó a productos de la pesca, menudencias bovinas y ovinas, grasas y despojos comestibles de la especie bovina, manzanas, peras, arándanos, cerezas y ciruelas, legumbres, frutos secos y pasas de uva, algunos derivados del cuero, bebidas (agua mineral, cervezas y espirituosas) y harina y porotos de soja, tops de lana peinada, fertilizantes y fungicidas, autopartes, entre otros.

Los restantes aranceles serán abatidos en períodos de cuatro, siete y diez años, englobando a diferentes rubros en cada “canasta de desgravación”, como hortalizas, carne equina, plantas y tubérculos alimenticios, cítricos, arroz partido, alimento para mascotas, aceites vegetales, preparaciones alimenticias, mermeladas, jaleas y otras preparaciones a base de frutas, hortalizas en conserva y ciertos derivados de la lana.

Para ciertos rubros sensibles para sus economías, como carnes, arroz, azúcar, etanol, miel y lácteos, los dos bloques acordaron la concesión de acceso a través de cuotas.

En el caso de la carne, la cuota comenzó —con un arancel de 7,5%— con 9.075 toneladas al entrar en vigor el acuerdo y aumentará cada año hasta alcanzar a 99.000 toneladas un lustro después.