Entra en vigor el acuerdo con el EFTA mientras crecen las exportaciones de Uruguay a ese destino

Con menos expectativa que el inicio del acuerdo con la Unión Europea (UE), este domingo entró en vigor el tratado firmado entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés). El gobierno celebró la puesta en marcha del acuerdo con el bloque que integran Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, que en el primer semestre del 2026 fueron el destino de exportaciones uruguayas por US$ 40 millones, según datos de Uruguay XXI.

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“Estamos hablando de nuevos socios que tienen una capacidad adquisitiva y una solidez muy importante”, declaró el canciller Mario Lubetkin en una videoconferencia que brindó desde un hotel en Oslo, Noruega. “Estamos terminando con todos estos acuerdos operativos y que tienen que demostrar resultados concretos, y esos resultados pasan por más fuentes de trabajo, por elevar los aspectos comerciales y por reducir la pobreza”.

La viceministra Valeria Csukasi recurrió a sus redes sociales para marcar el hito. Recordó que el acuerdo Mercosur-EFTA tuvo su “primer cierre” siete años atrás, durante una reunión en Buenos Aires. “Hoy uno más se hace realidad. Salud al mejor equipo negociador del mundo!!”, escribió.

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El destino del tratado con el EFTA dependía en buena medida del acuerdo del bloque sudamericano con la UE. Una vez que el acuerdo con la UE se destrabó —su capítulo comercial entró en vigor en mayo—, las conversaciones con el EFTA llegaron también a buen puerto.

7 años desde aquel primer cierre MERCOSUR - EFTA en Buenos Aires, que nos hacía creer. Hoy uno más se hace realidad. Salud al mejor equipo negociador del mundo!!Retroceder nunca, rendirse jamás!!! https://t.co/z1PVHQeKAu

Un informe de Uruguay XXI indica que dentro del EFTA los socios comerciales de Uruguay son Suiza y Noruega. En el caso de Islandia, los intercambios “han sido por montos pequeños y esporádicos” en la última década, mientras que no hay datos exactos sobre Liechtenstein.

Entre 2020 y 2024 las ventas hacia el EFTA rondaron los US$ 30 millones y US$ 38 millones. En 2025 hubo un salto del 61%, que se explicó en un crecimiento de la carne bovina.

Durante el primer semestre de este año la tendencia continuó. Las exportaciones al bloque pasaron de US$ 23 millones en la primera mitad del 2025 a US$ 40 millones. Este aumento interanual de 74% fue impulsado por la carne bovina, margarina y aceites, artículos de relojería y metales preciosos.

“Esto marca un panorama favorable para el crecimiento futuro”, indica el informe de Uruguay XXI.

En cuanto a las importaciones desde EFTA, estas superaron cada año a las exportaciones, en buena medida por las exportaciones de farmacéuticos provenientes de Suiza.

Restricciones al agro

El acuerdo que entró en vigor establece compromisos en materia de bienes y servicios, compras públicas, inversiones, derechos de propiedad intelectual, intercambio de información, entre otros.

“El Mercosur acordó un cronograma unificado; por cada producto se define una única categoría de desgravación, aunque la base arancelaria puede variar por país. Por otro lado, los miembros de la EFTA presentaron sus Compromisos Arancelarios de forma individual (Liechtenstein suscribe los de Suiza)”, explica Uruguay XXI. “Como regla general, los bienes industriales reciben mayor apertura, eliminando los derechos arancelarios en muchos casos”.

Las restricciones están concentradas, sobre todo, en los productos agrícolas. “Esto no quiere decir que no haya mejores condiciones de acceso para este tipo de productos: en algunos casos se reducen o eliminan sus aranceles sin restricción de volumen, y en otros la preferencia opera dentro de un contingente, ya sea una cuota preexistente de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o un contingente bilateral reservado al Mercosur”, dice el informe.