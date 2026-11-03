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    Estados Unidos: elecciones de medio mandato podrían dar vuelco al Congreso

    Demócratas y republicanos cerraron la campaña electoral con sus últimos mítines antes de las decisivas elecciones de medio mandato de este martes en Estados Unidos, que podrían cambiar el control del Congreso

    El presidente estadounidense Donald Trump se retira tras pronunciar su discurso de cierre de campaña el día antes de las elecciones de mitad de mandato en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington, D.C., EE.UU., 2 de noviembre de 2026.

    El presidente estadounidense Donald Trump se retira tras pronunciar su discurso de cierre de campaña el día antes de las elecciones de mitad de mandato en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington, D.C., EE.UU., 2 de noviembre de 2026.

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    EFE/EPA/JIM LO SCALZO
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Los demócratas afrontaban con un cauto optimismo la víspera de unas elecciones que podrían devolverles el control del Congreso. El presidente Donald Trump y los republicanos, en tanto, redoblaban los esfuerzos para movilizar a su base electoral.

    Se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado. Los republicanos controlan actualmente ambas cámaras, pero los demócratas necesitan sumar cuatro escaños en el Senado y tres en la Cámara Baja para recuperar el control. Trump necesita el respaldo de los legisladores para sacar adelante leyes y financiar sus prioridades, explica desde Nueva York la corresponsal de RFI, Mamen Sala.

    Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, podrán bloquear proyectos republicanos, condicionar el gasto y abrir investigaciones sobre la administración. Si también ganan el Senado, podrán frenar nombramientos. En juego están los impuestos, la sanidad, la inmigración, la defensa y la ayuda internacional.

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    Este martes también se elegirán gobernadores en 36 estados, entre ellos Nueva York, además de legisladores y otros cargos estatales y locales.

    Las encuestas dan a los demócratas altas probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes y también les otorgan buenas perspectivas para arrebatarles el Senado a los republicanos.

    Sala explica que “las encuestas favorecen a la oposición, impulsada por el malestar con el coste de vida y con el presidente” Trump. No obstante, advierte que “ese posible voto de castigo no equivale exactamente a un respaldo a los demócratas, porque ellos también han generado desconfianza entre algunos votantes”.

    En caso de una victoria en ambas cámaras, los demócratas quieren abrir investigaciones sobre Trump, su gobierno y su familia. También buscarían bloquear sus nombramientos y la financiación de la guerra en Irán.

    El ala socialista del partido, que podría lograr un número récord de escaños en el Congreso, incluso quiere abrir el debate sobre el futuro de la policía migratoria, conocida como ICE.

    Los republicanos, por su parte, aspiran a mantener el control de al menos una de las dos cámaras y obligar a los demócratas, en caso de recuperar la Cámara de Representantes, a negociar las partidas presupuestarias.

    Récord de la votación anticipada

    La votación anticipada ya marcó un récord: 53 millones de personas han emitido su voto en todo el país. “Podríamos ver incluso un récord de participación total, parece altamente probable”, explicó en la TV CBS David Becker, director ejecutivo del Centro para Innovación e Investigación Electoral.

    Siete de cada diez estadounidenses tienen una mala opinión de Trump, de su incapacidad de controlar la inflación y de la guerra que declaró a Irán y que se alarga inexorablemente.

    El presidente cuenta con una enorme popularidad entre su base, pero en un país polarizado como Estados Unidos son los votantes independientes los que inclinan la balanza.

    Una derrota estrepitosa podría significar el principio del fin de la presidencia Trump, al que los demócratas intentaron en dos ocasiones destituir durante su primer mandato.

    Desafiante, el republicano ha advertido que puede convertirse en “Mr Veto” para frenar las iniciativas legislativas de la oposición.

    “Gasto multimillonario”

    Estas elecciones de mitad de mandato han registrado un gasto de unos 11.000 millones de dólares en publicidad, gran parte de los cuales provienen de donantes individuales.

    El multimillonario Elon Musk, un estrecho aliado de Trump que encabezó el llamado DOGE -una instancia creada por el presidente para achicar el tamaño del gobierno federal-, ha aportado casi 500 millones de dólares para favorecer la elección de candidatos republicanos.

    Del lado demócrata, el gran donante en la sombra es el también multimillonario George Soros, que no solamente apoya a políticos, sino a candidatos de izquierda para fiscales, gobernadores o alcaldes.

    FUENTE:RFI

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