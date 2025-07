Gimena de los Ríos: “La persona tiene que ser la gestora de su propia salud”

Uno empieza algo y no sabe dónde va a terminar, y fue así. En mi formación como cirujana plástica y proveedora de recursos, me he enfocado en resolver problemas en lo referente al envejecimiento facial. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con lo que es bioestimulación, es decir, aquellos procedimientos o productos que están orientados a estimular la síntesis de colágeno, la formación de colágeno en las pieles. Pero en el camino he observado por qué algunos bioestimuladores funcionan maravillosamente en unas pieles, en otras no tanto y, en algunas generan reacciones inflamatorias que requieren de un tratamiento especial. Me fui dando cuenta de que la elección y el quid de la cuestión no estaba en el producto en sí, sino en el escenario biológico en donde interactúan estos productos, sean de la industria, sintéticos o autólogos, es decir, de uno mismo.