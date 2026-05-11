La guerra con Irán aumenta los ingresos del Canal de Panamá

Los ingresos del Canal de Panamá han aumentado hasta un 15% debido a las perturbaciones del comercio mundial provocadas por la guerra con Irán, y la vía navegable centroamericana espera conservar parte del tráfico adicional incluso después de que el conflicto haya terminado.

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Los comerciantes han recurrido al canal después de que Teherán bloqueó el tráfico en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital para el suministro mundial de petróleo.

El director financiero de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP, Víctor Vial, le declaró al Financial Times (FT) que la vía navegable había aumentado los tránsitos diarios hasta en un 20% desde que comenzó el conflicto a finales de febrero.

“Nuestras ventas han aumentado, sin duda”, dijo Vial. “Antes del conflicto, gestionábamos 34 tránsitos diarios. Ahora gestionamos un promedio de 38 y algunos días llegamos a los 40 y 41 tránsitos”.

Los comerciantes asiáticos, en particular, se han apresurado a abastecerse de petróleo, combustible y carga seca a granel, como el carbón, que a menudo se transportan a través de la vía acuática desde la costa estadounidense del Golfo. Esta actividad ha llevado los precios de los carriles del Canal de Panamá a máximos históricos; el mes pasado un buque cisterna de gas pagó US$4 millones por cruzar, aunque Vial señaló que la gran mayoría se ha situado por debajo del US$1 millón.

Victor-Vial-Canal-Panama El director financiero de la Autoridad del Canal de Panamá, Víctor Vial. FE/ Carlos Lemos

En el Canal de Panamá han aumentado algunos de sus propios costos — incluyendo las horas extras — pero el aumento de los volúmenes y las primas en las subastas sugieren que el crecimiento de los ingresos “va a estar entre el 10 y el 15%, pero ya veremos cuánto tiempo dura eso”, dijo Vial. “Cuando se produce una perturbación como ésta en el mercado, las cosas van y vienen muy rápido. Todavía no estamos contando el dinero ni cambiando las proyecciones para el año”.

El Canal de Panamá registró una ganancia neta de US$4.1 mil millones sobre ingresos de US$5.71 mil millones para el año fiscal comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. La proyección actual de ingresos para el año fiscal que finaliza en septiembre de 2026 se sitúa en US$5.8 mil millones, lo que refleja una mayor demanda debido al conflicto y un impacto menor de lo esperado de los aranceles estadounidenses.

En la primera mitad de este año fiscal, las ganancias netas aumentaron un 12% en comparación con el mismo período del año anterior, hasta alcanzar los US$2.3 mil millones con ingresos de US$3 mil millones.

El alto al fuego de un mes en el Medio Oriente se vio puesto a prueba por nuevos enfrentamientos esta semana, en los que Washington afirmó que Teherán había lanzado misiles crucero contra buques de guerra y embarcaciones comerciales estadounidenses, mientras que las fuerzas estadounidenses atacaron varias embarcaciones pequeñas iraníes. Irán dijo que aún tenía el control de la ruta clave, y Estados Unidos (EE.UU.) suspendió un plan para guiar a los barcos a través del estrecho.

Trump también había dicho anteriormente que quiere “recuperar el control” del Canal de Panamá, criticando lo que considera una influencia china indebida. A principios de este año, la Corte Suprema de Panamá anuló un contrato de la empresa hongkonesa CK Hutchison para operar puertos en ambos extremos de la vía navegable, lo que desencadenó demandas por parte del conglomerado de Hong Kong.

Vial señaló que el número de cargamentos de petróleo procedentes de EE.UU. que atraviesan el Canal de Panamá hacia China, Japón y Corea del Sur prácticamente se ha duplicado a “entre 12 y 13, a veces incluso 14 tránsitos diarios”, frente a los siete que había antes de que comenzara el conflicto.

Incluso después de que termine la guerra, “yo esperaría que haya cambios permanentes”, dijo Vial. “Quizás algunos digan: 'Quiero protegerme porque es demasiado arriesgado depender del Medio Oriente'. Espero que veamos algo de eso”.

Aunque es difícil predecir cuánto volumen podría desplazarse, añadió: “Quizás los buques petroleros que utilizan el Canal de Panamá no vuelvan a ser siete; quizás vuelvan a ser ocho, nueve o diez”.

Panama-Canal Un buque transita por las esclusas de Cocolí en el Canal de Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco

Aunque algunos buques llegan sin reserva y tienen que esperar a una de las tres franjas horarias diarias de subasta, el sistema de reservas del Canal de Panamá ha evitado que se repitan las largas colas de buques que esperaban para cruzar durante la grave sequía de 2023, señaló. Los precios de subasta han subido a un promedio de unos US$385,000, en comparación con los US$135,000 anteriores al conflicto, dijo Vial.

Pero señaló que “de las 400 subastas que hemos tenido desde el 28 de febrero, menos del 1% — lo que significa sólo un par — han superado los US$3 millones. Alrededor del 80% han estado por debajo de US$1 millón. Y sólo ha habido una que pagó US$4 millones”.

Incluso si la guerra “se detuviera mañana”, Vial aún esperaba que la interrupción significara que “seguiremos teniendo una demanda más alta de lo habitual porque somos una opción viable para transportar productos a Asia”.

Rodear el Cabo de Buena Esperanza tarda más de 14 días adicionales, dijo, por lo que la vía navegable es “muy competitiva” incluso a precios más altos.

Los niveles de agua son la mayor limitación a largo plazo, pero el Canal de Panamá se ha visto favorecido por las abundantes lluvias de febrero y puede mantener los volúmenes actuales durante unos meses, dijo Vial.

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