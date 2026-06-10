FIFA enfrenta asientos vacíos en estadios del Mundial

Los revendedores de entradas serán probablemente los primeros en salir perdiendo en el Mundial 2026 , ya que aún quedan casi 180,000 entradas disponibles en las plataformas oficiales de reventa a pocos días del inicio del torneo.

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El precio promedio de las entradas en el portal oficial para revendedores ha caído un 20% en el último mes. Después de calcular una comisión de reventa del 26% sobre las transacciones realizadas a través de la plataforma, el Financial Times (FT) ha concluido que la mayoría de las reventas podrían suponer ahora una pérdida.

El portal de reventa de la FIFA cuenta actualmente con 176,000 entradas para la fase de grupos inicial de la competencia, en la que cada equipo se enfrenta a otros tres. Las estimaciones del FT sobre precios y disponibilidad, basadas en datos recopilados del portal de la FIFA, también muestran una gran diferencia en el entusiasmo entre los distintos equipos. Quedan sin vender unas 16,000 entradas para los partidos en los que participa Irán, y la entrada estándar más barata del mercado cuesta US$138.

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Incluso a Estados Unidos (EE.UU.), el principal anfitrión del torneo, le está resultando difícil vender entradas, ya que aún quedan 4,400 entradas en el portal de reventa para el partido inaugural del equipo contra Paraguay. A pesar de los grandes descuentos, el precio promedio de las entradas que se cotiza en el sitio para el partido sigue superando US$800. Las entradas más baratas que quedan disponibles para este partido directamente a través de la FIFA cuestan US$1,120.

Además de las reventas, la FIFA sigue ofreciendo unas 15,000 entradas a la venta para los partidos de la fase de grupos.

Los asientos vacíos serían una vergüenza para la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, que decidió fijar los precios de las entradas a un nivel mucho más alto que en ediciones anteriores del Mundial, alegando que se ajustaban a las condiciones del mercado local. El torneo, de cinco semanas de duración, se celebra en EE.UU., México y Canadá, y comienza el jueves.

Trump-Infantino-Entrada-Mundial-2026 El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la derecha, le entrega a Donald Trump una entrada simbólica para la final de la Copa del Mundo en el Despacho Oval. Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

Los elevados precios iniciales de las entradas y el uso de precios dinámicos —o sea, que los precios suben y bajan según la demanda— han provocado una fuerte reacción por parte de grupos de aficionados y políticos locales. Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey han iniciado investigaciones sobre lo que calificaron como precios de entradas “imposiblemente altos”.

Los grupos de aficionados estiman que el costo de seguir a un equipo en la Copa del Mundo de este verano será cinco veces mayor que hace cuatro años. Los precios para la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey comienzan en US$4,185, subiendo a US$5,575 para los asientos “estándar” y a US$8,680 para los “premium”.

La FIFA ha elogiado anteriormente la fuerte demanda de entradas para el Mundial y dijo en enero que su sitio web de venta de entradas había recibido más de 500 millones de solicitudes de reserva. La organización, una entidad sin fines de lucro con sede en Zúrich, dijo que esperaba recaudar más de US$3 mil millones de la venta de entradas y servicios de hospitalidad durante el torneo, más de tres veces más que en el anterior Mundial de Catar en 2022.

Pelota-Mundial Pelota oficial del Mundial 2026. EFE

En la fase de grupos, todavía hay un promedio de 3,900 entradas disponibles para cada uno de los tres partidos en los que participa Arabia Saudita, a pesar de que el país disfruta de un emparejamiento relativamente glamoroso contra los excampeones España y Uruguay. El precio promedio de las entradas que se ofrecen para ver a los Halcones Verdes está ahora por debajo del valor nominal.

Riad ha invertido generosamente en labrarse una reputación en este deporte en el período previo a su exitosa candidatura para albergar la Copa del Mundo de 2034. Sin embargo, su selección no ha resultado ser más popular que su último rival de la fase de grupos, Cabo Verde, una nación con una población de apenas unos 500,000 habitantes.

Por el contrario, el entusiasmo por México —cuyos tres partidos de la fase de grupos se presentarán en casa, en Ciudad de México y Guadalajara— hace que sólo queden 300 entradas disponibles por partido, y que éstas se vendan por un promedio de cuatro veces su precio de compra original.

Las entradas para los partidos de Colombia han registrado el mayor aumento promedio en el mercado de reventa, cotizándose a más de cinco veces su valor nominal. El partido entre Colombia y Portugal en Miami es actualmente el que ha visto el mayor aumento de precios, con un costo promedio de seis veces su valor nominal. El precio promedio de las entradas que aún están a la venta es de US$3,000.

Luis-Suarez-Colombia Luis Suárez de Colombia celebra un gol en un partido amistoso entre Colombia y Costa Rica previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Algunos países pequeños han logrado generar mucho entusiasmo. Las pocas entradas que quedan para ver jugar a Escocia, que ha clasificado para su primer Mundial desde 1998, se venden con una prima del 85% sobre su precio original. La entrada promedio disponible para ver a Escocia jugar contra Brasil cuesta unos US$2,000.

La FIFA permitió a los particulares comprar cuatro entradas por partido y hasta 40 en total. Éstas pueden revenderse en las plataformas de reventa, lo que significa que los precios actuales para asistir a los partidos son muy variables. En Toronto, donde las leyes locales contra la reventa de entradas obligan a que éstas se vendan a su valor nominal, hay pocas entradas disponibles para la reventa.

En respuesta a las críticas por los altos precios, la FIFA ha puesto a la venta un pequeño número de entradas más baratas. La organización que controla el fútbol a nivel mundial había dicho anteriormente que estaba “enfocada en garantizar un acceso justo a nuestro deporte tanto para los aficionados actuales como para los potenciales”, y que su estrategia de venta de entradas abarcaba “una amplia gama de precios”.

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