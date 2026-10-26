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    Los votantes estadounidenses están preocupados por la corrupción bajo el mandato de Trump

    Una encuesta del Financial Times indica que los estadounidenses vinculan la corrupción con la crisis de asequibilidad antes de las elecciones de mitad de mandato

    El presidente estadounidense Donald Trump señala a la multitud tras pronunciar un discurso en un mitin de campaña en el McMorran Place Sports & Entertainment Center en Port Huron, Michigan, el 25 de octubre de 2026.

    El presidente estadounidense Donald Trump señala a la multitud tras pronunciar un discurso en un mitin de campaña en el McMorran Place Sports & Entertainment Center en Port Huron, Michigan, el 25 de octubre de 2026.

    FOTO

    Brendan SMIALOWSKI / AFP
    Búsqueda | Eva Xiao
    Por Eva Xiao y James Politi

    La corrupción se ha convertido en una fuente clave de descontento entre los estadounidenses en los últimos días de la campaña para las elecciones de mitad de mandato, y una amplia mayoría de los votantes de Estados Unidos (EE.UU.) dice estar preocupada por la corrupción en el segundo mandato de Donald Trump.

    Alrededor del 69% de los votantes registrados, y casi el 50% de quienes votaron por el presidente Trump en 2024, dijeron estar “muy” o “algo” preocupados por la “corrupción, el uso indebido de cargos públicos o los conflictos de intereses” en la administración Trump, según una encuesta nacional realizada por el Financial Times(FT) y Focaldata.

    Casi la mitad de todos los votantes registrados también señalaron que la corrupción había sido un problema mayor durante el segundo mandato de Trump en comparación con administraciones anteriores.

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    Estos hallazgos se dan a conocer en un momento en que los estadounidenses se enfrentan al aumento vertiginoso de los costos del combustible y a los altos precios relacionados con la impopular guerra de Trump contra Irán.

    “Cuando una familia lee una noticia sobre las ganancias que obtiene el presidente con las criptomonedas mientras decide si pospone una costosa consulta médica, se da cuenta de que el sistema funciona para otros, pero no para ella”, dijo Jeremy Ney, profesor de la Escuela de Negocios de Columbia. “Los votantes pueden tolerar cierto sacrificio económico, siempre y cuando crean que es compartido”, dijo Ney, quien recientemente escribió un libro sobre los problemas de asequibilidad en EE.UU. “Pero cuando ese sacrificio recae siempre sobre los mismos, el descontento acaba saliendo a la superficie”.

    Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, dijo que Trump había “lanzado una guerra total contra el fraude en todo el gobierno federal, obligando a los delincuentes a rendir cuentas y ahorrando miles de millones de dólares a los contribuyentes”, mientras que los demócratas del Congreso “se negaron a hacer nada para detener el despilfarro, el fraude y los abusos en nuestro gobierno”.

    Ingle añadió que “no había conflictos de intereses” y que Trump “sólo actúa en beneficio del pueblo estadounidense, razón por la cual lo reeligieron por una abrumadora mayoría para este cargo a pesar de años de mentiras y acusaciones falsas en su contra y contra sus empresas”.

    Partidarios del presidente estadounidense Donald Trump ondean banderas y pancartas cerca de la residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, EE.UU., el 24 de octubre de 2026.

    Partidarios del presidente estadounidense Donald Trump ondean banderas y pancartas cerca de la residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, EE.UU., el 24 de octubre de 2026.

    Trump ha dicho que las elecciones de mitad de mandato deben considerarse como si su propio nombre apareciera en la boleta electoral, aunque no es así; sin embargo, la opinión que los votantes tengan del presidente podría tener un impacto negativo en los candidatos republicanos, quienes luchan para evitar que los demócratas obtengan el control del Congreso.

    Durante el último mes, los miembros del partido del presidente han expresado su preocupación de que los bajos índices de aprobación de Trump entre los votantes y el impacto económico de los aranceles y la guerra con Irán puedan ser un lastre para sus campañas.

    Alrededor del 54% de los votantes dijo que la administración de Trump o los republicanos en el Congreso eran los principales responsables del aumento de los precios que enfrentan actualmente los estadounidenses, según la última encuesta del FT.

    Aún más preocupante para los republicanos es que más del 40% de los encuestados dijo que el aumento de los precios los ha hecho más propensos a votar por los demócratas en las elecciones de mitad de mandato.

    “Para muchos estadounidenses la corrupción y la asequibilidad son temas importantes”, dijo Daniel Weiner, quien se especializa en el papel del dinero en la política y la ética gubernamental en el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York.

    La corrupción se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los votantes, “sólo por detrás del elevado costo de vida”, dijo Weiner, citando una encuesta del Centro Brennan realizada a principios de este año, la cual reveló que más del 90 por ciento de los encuestados, incluyendo una mayoría abrumadora de ambos partidos, consideraban que la corrupción era un “gran problema” en la política y el gobierno.

    “Ya se ha convertido en un cliché, pero los estadounidenses creen que el sistema está amañado y están muy enojados por ello”, dijo al FT.

    Donald Trump camina hacia el helic&oacute;ptero presidencial Marine One frente a la Casa Blanca en Washington, D.C., EE.UU., el 23 de octubre de 2026, antes de partir hacia Fort Myers, Florida, para un acto de campa&ntilde;a.

    Donald Trump camina hacia el helicóptero presidencial Marine One frente a la Casa Blanca en Washington, D.C., EE.UU., el 23 de octubre de 2026, antes de partir hacia Fort Myers, Florida, para un acto de campaña.

    El segundo mandato de Trump ha sido lucrativo para los miembros de su familia, quienes han ganado al menos mil millones de dólares de EE.UU. gracias a diversas iniciativas relacionadas con las criptomonedas.

    Algunas empresas donantes con vínculos cercanos a la familia presidencial también se han beneficiado de cambios en las políticas, mientras que otras han obtenido contratos gubernamentales, incluyendo compañías en las que ha invertido la firma de Donald Trump Jr.

    Alrededor del 56% de los encuestados por el FT dijeron que su situación financiera había empeorado desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025, y más de una cuarta parte señaló que había tenido que recortar gastos esenciales, como los de alimentos o atención médica, desde que Trump asumió el cargo.

    Uno de los principales factores que ha impulsado la inflación ha sido la guerra con Irán, que se ha prolongado durante casi ocho meses sin señales de que vaya a terminar pronto. Los precios del combustible se han disparado desde el inicio del conflicto; el diésel tiene ahora un precio promedio de US$6.32 por galón, más de un 70% superior al de hace un año, según datos de la AAA. El costo promedio de un galón de diésel el 20 de enero de 2025, el primer día del segundo mandato presidencial de Trump, era de US$3.72.

    La encuesta del FT fue realizada en línea entre el 16 y el 18 de octubre por Focaldata, una empresa de investigación no partidista con sede en Londres. Refleja las opiniones de 1,648 votantes registrados y tiene un margen de error de más o menos 2.8 puntos porcentuales.

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