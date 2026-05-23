El rumano Cristian Mungiu se alzó el 23 de mayo con su segunda Palma de Oro en Cannes con Fjord, una película que pone de manifiesto las fracturas y contradicciones de las sociedades que proclaman su tolerancia y apertura hacia los demás.

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“Las sociedades están fracturadas y radicalizadas, y esta película es un compromiso contra toda forma de integrismo”, declaró el cineasta de 58 años, que ya había recibido su primera Palma de Oro en 2007 con 4 meses, 3 semanas, 2 días, una denuncia contra la criminalización del aborto en Rumania.

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Embed - ‘Fjord’ del director rumano Cristian Mungiu se queda con la Palma de Oro de Cannes 2026

En Fjord, el director y guionista sitúa su historia en Noruega, donde una pareja evangélica muy piadosa (Sebastian Stan y Renate Reinsve) se instala con sus cinco hijos y, en un principio, parece integrarse sin problemas.

Pero tras las sospechas de violencia intrafamiliar, la pareja cae en desgracia ante las autoridades, que cuestionan su educación rigorista y, sin miramientos, inician un procedimiento de acogida de sus hijos.

“Hay que exigir mucho más a una sociedad progresista que cree haber encontrado las respuestas adecuadas para el futuro y que sigue considerándose superior”, declaró a la AFP Cristian Mungiu, quien el sábado se convirtió en el décimo cineasta en ganar dos Palmas de Oro en Cannes.

Su película se impuso a otro favorito de la competición, Minotauro, que retrata la decadencia de la sociedad rusa al analizar un drama familiar con la guerra en Ucrania como telón de fondo.

Su director, el exiliado ruso Andréi Zviaguintsev, obtuvo el Gran Premio y se dirigió directamente a Vladímir Putin desde el escenario del Palacio de Festivales de Cannes.

“La única persona que puede poner fin a esta carnicería (en Ucrania, nota del editor) es el presidente de la Federación de Rusia. Ponga fin a esta matanza, el mundo entero lo espera”, tronó.

Embed - Fjord de Cristian Mungiu (extrait 3, 2026)

“Experiencia vital”

En cuanto a la interpretación, el jurado presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook dio la sorpresa al premiar a los dos jóvenes protagonistas de Coward, del belga Lukas Dhont, que narra una pasión oculta entre jóvenes soldados en medio del caos de los campos de batalla de la Gran Guerra.

“Espero de verdad que esta película permita a los jóvenes, tanto chicos como chicas, quererse a sí mismos”, declaró Emmanuel Macchia, de 20 años, para quien este fue su primer papel en la gran pantalla.

Su compañero de reparto, el francés Valentin Campagne, de 22 años, que había protagonizado Dossier 137, recordó “la importancia de bailar, de vivir, de amar”.

Embed - BEST OF du 79e Festival de Cannes

En cuanto a la interpretación femenina, el jurado también distinguió a un dúo, otorgando el premio de interpretación a la estrella belga Virginie Efira y a la japonesa Tao Okamoto por su papel en Soudain, de Rysuke Hamaguchi, una crónica agridulce en torno a una residencia de ancianos en Francia.

“Es una experiencia vital que quedará grabada para siempre”, exclamó Virginie Efira.

La sensación española del festival, La bola negra, un fresco queer a través de los tiempos, se ha llevado el premio a la mejor dirección ex aequo con Fatherland, que narra el regreso del exilio del escritor alemán Thomas Mann en 1949.

Notre salut, del francés Emmanuel Marre, un mordaz retrato de un celoso funcionario de Vichy y la favorita francesa del festival, se llevó por su parte el premio al mejor guion.

Embed - La bola negra: Teaser oficial | Movistar Plus

Almodóvar con las manos vacías

El palmarés dejó fuera de combate a dos cineastas de renombre: el español Pedro Almodóvar y el estadounidense James Gray, que se marchó de Cannes con las manos vacías por sexta vez.

Antes de la entrega de premios, el festival fue escenario de una polémica que ha alborotado al mundo del cine. Un artículo de opinión dirigido a Vincent Bolloré, accionista mayoritario de Canal+, provocó la ira del presidente del grupo, Maxime Saada, quien declaró que ya no quería trabajar con los 600 firmantes del texto.

Su reacción provocó la incomprensión de los profesionales del sector, que se mostraron preocupados por la existencia de una “lista negra” en una industria en la que Canal+ es el principal financiador.

Desde entonces, cerca de 4.000 personas más han firmado el artículo de opinión, según el colectivo Zapper Bolloré, entre ellas algunas estrellas internacionales (Javier Bardem, Ken Loach...), pero pocas figuras destacadas del cine francés.

FUENTE:FRANCE24