La reforma previsional

Pero, volviendo al tema del plebiscito, si se solicitan las firmas para derribar las AFAP, poca gente firmaría. Porque a poca gente (exceptuando a los directamente involucrados, los funcionarios, los que hacen los aportes, etc.) le mueve las AFAP un pelo del bigote. Pero, si convoco a una consulta sobre edad, montos mínimos, ajustes, etc., entonces consigo muchos más interesados. A quienes no les importará si, además de esos conceptos, deslizo en el texto la destrucción del sistema de ahorro previsional. Ese es el caballo de Troya. Los perjuicios están escondidos dentro, no se los ve. Pero a la noche saldrán y harán sus estragos.

Si este plebiscito es aprobado, pido a quienes lo votaron que esa noche vayan al cuarto de sus hijos, los vean dormidos en sus camas y les pidan perdón. Pero un perdón desde el fondo del corazón. Porque dejan en sus manos y en su futuro un problema muy serio. El mismo que nos dejaron las generaciones anteriores cuando desfinanciaron a la Caja de Jubilaciones con sus “préstamos no reintegrables”, con agregar al BPS un servicio de salud (¿por qué no lo hace el Ministerio de Salud Pública?); préstamos de dinero (¿por qué no lo hace el Banco República?), prótesis dentales y lentes (¿por qué no lo hace el Ministerio de Salud Pública?); reparación a personas que sufrieron discriminación, persecución y exilio (¿por qué no lo hace Rentas Generales?, ¿qué tiene que ver el aporte empresarial con esa reparación?).

Y aquí estamos, discutiendo los efectos de modificar la Constitución, de si 60 años sí o no, de ajustar cuando haya ajustes, de si se deben atar las jubilaciones al salario mínimo…, en lugar de desenmascarar y denunciar la verdadera intención del plebiscito y el uso que se está haciendo de la gente para complacer la postura ideológica de algunos.

Si el plebiscito es aprobado, deberán quedar fijo en bronce los nombres de sus impulsores y sostenedores, de forma que las generaciones futuras, aquellas con las que no se es solidario, sepan con nombre y apellido a quiénes responsabilizar.

J.D. Varela