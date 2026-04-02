Leña al fuego: la campaña rusa para infiltrar medios de comunicación en Argentina

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Cuando el libertario Javier Milei llevaba pocos meses presidiendo Argentina, agentes rusos pusieron en marcha una serie de operaciones contra su gobierno, según documentos filtrados a los que tuvo acceso openDemocracy.

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Milei asumió el cargo en diciembre de 2023 y se alineó enseguida con los intereses estadounidenses, al principio apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia . También fijó su sello: la “motosierra ”, en referencia a las medidas para “destruir el Estado desde adentro ”, y un discurso caracterizado por insultos a quien se le opusiera.

A medida que Argentina, una sociedad ya polarizada , se tensaba aún más, una red respaldada por los servicios de inteligencia exterior de Rusia y conocida internamente como la “Compañía”, trató de explotar ese clima y echar leña al fuego.

La información se encuentra en 76 documentos que obtuvo el medio africano The Continent y que fueron analizados y verificados por un consorcio periodístico que incluye a openDemocracy, Dossier Center, iStories, All Eyes on Wagner, Forbidden Stories y dos periodistas independientes de habla rusa.

La Compañía se dedicó a realizar informes sobre figuras públicas, partidos y sindicatos, intentar contactos con figuras de la oposición e incluso trazar planes para apoyar a candidatos opositores en las elecciones legislativas de 2025.

Pero su actividad más intensa fue instalar “una red para la distribución de contenidos en los medios de comunicación argentinos y en el segmento local de las redes sociales”.

Nuestra investigación encontró registros de al menos 250 noticias, análisis y artículos de opinión publicados en más de 20 medios digitales entre junio y octubre de 2024, por valor de 283.000 dólares. Los registros incluyen tarifas fijas por la publicación de contenidos en cada sitio web, desde 350 a 3.100 dólares por artículo. Pero no indican si el dinero fue a los medios, a los periodistas o a terceros. Nuestra investigación no pudo confirmar de forma independiente si se realizaron pagos ni a quién.

El contenido consistía en malas noticias y comentarios críticos sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal y el aumento de las tensiones diplomáticas con gobiernos progresistas de la región – nada que se destacara de la cobertura diaria. Pero muchos artículos incluían referencias favorables a Rusia y contrarias a Estados Unidos. Había también distorsiones, exageraciones y falsas noticias.

Los medios presuntamente implicados presentan diferencias en cuanto a audiencias, recursos y líneas editoriales: Infobae, Realpolitik, Ámbito, C5N, Diario Con Vos, El Destape, Big Bang News, Diario Registrado, A24, Dos Bases, La Patriada Web, En Orsai, Sección Ciudad, El Ciudadano Web, Política Argentina, Tiempo Argentino, Grito del Sur, El Cronista, Osorno en Vivo (Chile), Infocielo, Data Clave, Agenda Urbana, Ciudadano Agro, Contraste MDP y En la Mira del Poder.

openDemocracy, Forbidden Stories y Filtraleaks, que colaboraron en esta investigación, contactaron a todos los medios y lograron entrevistar a editores, directores o periodistas de 15 de ellos.

Muchos pidieron no ser identificados. Todos negaron cualquier implicación con dinero o campañas de Rusia. La mayoría explicaron que los artículos habían sido ofrecidos gratuitamente por un tercero, descrito como una “agencia de prensa”, “consultora” o “intermediario”. Varios admitieron que se publicaron sin mucho control editorial.

Todos los entrevistados manifestaron sorpresa por las elevadas sumas presuntamente pagadas por los rusos, en un país donde los salarios de los periodistas están por debajo de los 700 dólares.

Dos fuentes separadas reconocieron que recibieron pagos por publicar algunos de los artículos, pero por montos muy inferiores a los registrados en los documentos rusos. Las dos fuentes dieron versiones distintas, pero parecidas, sobre el origen de los artículos y del dinero. En un caso, se trató de un grupo de empresarios preocupados por el estado de la industria nacional. En el otro, eran empresarios enojados porque el gobierno de Milei suspendió toda la obra pública.

Artboard 4 ES Facsímil de una de las planillas en ruso con los nombres de los medios, el tema, el pago y la URL del artículo

“La precarización de los medios, el relajamiento excesivo de la curaduría editorial y la permisibilidad de las empresas periodísticas habilita un entorno favorable a campañas de desinformación”, dijo a openDemocracy el experto en medios e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Martín Becerra.

Autores ficticios

Según los documentos, el sitio web Realpolitik publicó 20 artículos por un total de 11.000 dólares. Todos tenían autores, pero cuando openDemocracy preguntó por ellos, el director del medio, Santiago Sautel, dijo que no los conocía.

“Publicamos columnas de opinión todo el tiempo”, dijo Sautel. “El origen de estas en particular lo desconocemos. Sí damos fe de que no se trató de ninguna maniobra non sancta cocinada tras bambalinas en una sede diplomática”.

Una de esas firmas, Manuel Godsin, vinculada a una noticia sobre las universidades que se manifestaban contra los recortes presupuestarios de Milei, fue desenmascarada ya dos veces. Manuel Godsin aparece como doctorado por la Universidad de Bergen y miembro de un Centre for Political and Strategic Studies. Nada de esto es cierto, tampoco su cara, que corresponde a la foto de un ruso llamado Mikhail Malyarov.

Una investigación de Code for Africa, publicada en marzo a partir de un reporte de OpenAI, afirma que es una “identidad ficticia”, creada para “blanquear narrativas rusas en los medios de comunicación convencionales” mediante contenido generado por ChatGPT.

Artboard 1 (2) Estas caras no pertenecen a estos autores falsos. De izquierda a derecha: Gabriel di Taranto, Marcelo Lopreiatto, Juan Carlos López y Manuel Godsin | James Battershill / openDemocracy

Otras firmas fantasmas identificadas en esta investigación son Gabriel di Taranto, Juan Carlos López y Marcelo Lopreiatto.

Di Taranto aparece en 20 artículos en tres sitios web diferentes (Diario Registrado, C5N y Ámbito). Se lo describe como titular de un máster en comunicación política por la Universidad Nacional de Avellaneda. Sin embargo, cuando Forbidden Stories le preguntó al respecto, la universidad negó que existiera tal título y afirmó que Di Taranto no figuraba como estudiante ni en ningún otro rol. La imagen vinculada a su biografía fue generada con software de Nvidia, según un artículo de Metro publicado en 2018, y se ha utilizado en varios perfiles de redes sociales.

Ámbito publicó ocho artículos por un presunto pago de 20.000 dólares. Sus editores no respondieron a nuestros pedidos de entrevista.

La cara asociada a Juan Carlos López se puede encontrar en un banco de imágenes y, de nuevo, en perfiles de redes sociales en Facebook y LinkedIn, vinculada a diferentes nombres y actividades. Esta firma aparece en nueve artículos publicados en Diario Registrado.

Marcelo Lopreiatto firmó 12 artículos para los sitios de noticias C5N y Diario Registrado. Su rostro se remonta a un artículo de 2019 sobre una empresa que regalaba retratos generados por IA como promoción.

C5N figura en los documentos rusos publicando 17 artículos por valor de 32.500 dólares, 14 de ellos firmados por Lopreiatto y Di Taranto. Sus editores se negaron a hacer comentarios.

A24.com publicó 10 artículos sin autoría o firmados como “Redacción A24”, por un supuesto monto de 16.500 dólares. Los editores no contestaron nuestros pedidos de entrevista.

Diario Con Vos, portal que perteneció al grupo Radio Con Vos hasta 2024 y luego pasó a llamarse Es Nota, publicó 37 artículos por un presunto pago de 40.700 dólares. La mayoría estaban firmados. Su director no aceptó nuestro pedido de entrevista.

Otros digitales que publicaron muchos artículos supuestamente pagados son Big Bang News (16 notas por 12.000 dólares) y Dos Bases (18 notas por 6.300 dólares). Una fuente de Big Bang News negó cualquier relación con campañas o dinero de Rusia y aseguró que las notas fueron encargadas por los editores a sus periodistas. Dos Bases no contestó nuestras preguntas.

El Grito del Sur, un digital de izquierda, aparece en los documentos con seis notas por 2.400 dólares. En una respuesta por escrito, su editor en jefe Yair Cybel negó que hubieran recibido dinero para publicarlas, pero aclaró que aceptan “toda información dispuesta a desacreditar al gobierno de Milei, con fundamento en la realidad objetiva”.

Cybel dijo que no compartiría con openDemocracy datos de sus periodistas porque “no somos soplones ni buches [delatores], menos que menos para medios ingleses”.

Y agregó: “Nuestro medio respalda fervientemente a la Federación Rusa en su conflicto con Ucrania, a Palestina en el genocidio al que lo somete Israel y a la Argentina en su reclamo por Malvinas. Nuestro comité editorial en plenitud anhela que las tropas rusas de Putin avancen hasta tomar Londres, y hará su humilde aporte comunicacional para que eso se concrete”.

Tambores (falsos) de guerra

El 23 de agosto de 2024, el sitio web El Destape publicó una noticia sobre tres argentinos detenidos por la policía chilena mientras transportaban un artefacto explosivo, un dron y “mapas electrónicos” de la región de Ñuble, cerca de la frontera binacional.

El artículo firmado por Fernanda Velázquez, cuya única huella digital es una página con sus reportajes en El Destape, era una ficción. El plan para publicar esa noticia falsa figura en un documento filtrado. “Para crear tensión entre Argentina y Chile (13-29 de agosto), se introdujo una noticia sobre Milei enviando un grupo de sabotaje para organizar un ataque terrorista contra el gasoducto transandino en Chile con el fin de interrumpir un contrato de gas, en interés de EEUU”, dice el documento.

El Destape aparece en los documentos rusos con 27 artículos por 67.500 dólares. Sus editores se negaron a responder nuestras preguntas.

La historia de los falsos saboteadores fue recogida por dos digitales chilenos, Osorno en Vivo y La Razón. El editor de Osorno en Vivo, Juan Luis Rubilar, dijo a openDemocracy por escrito: “Alguien copió la nota y la puso en la web. No sabemos quién. No se recibió pago. Mil disculpas, si es falsa la podemos sacar de la web”. La Razón no contestó nuestras preguntas.

Otra línea de propaganda buscó explotar la extravagante relación de Milei con sus perros. “Objetivo y descripción: Inyectar una noticia sobre Milei comprando cinco collares para perros de Cartier por valor de 64.000 dólares en EEUU”, dice uno de los documentos. No hay referencias sobre dónde se publicó esto, pero un artículo idéntico apareció en un sitio web de República Dominicana y en una publicación de Instagram.

Artboard 2 Contenido falso sobre los perros de Milei “inyectado” en internet | James Battershill / openDemocracy

¿Qué es la Compañía?

La Compañía es una entidad privatizada que desplegó en 2024 operaciones de propaganda e influencia política en países de África y América del Sur.

Los documentos también muestran vínculos claros entre la Compañía, el servicio de inteligencia exterior de Rusia (SVR) y el extinto grupo Wagner del fallecido señor de la guerra Yevgeny Prigozhin, tal como reveló una investigación previa de openDemocracy, que puso de manifiesto cómo agentes de la Compañía intentaron apuntalar al tambaleante gobierno del expresidente Luis Arce en Bolivia.

En octubre de 2024, los rusos tomaron nota de que las autoridades argentinas estaban alertadas de su presencia.

“A la luz del mayor control de los servicios especiales argentinos sobre la injerencia externa, los acuerdos alcanzados con las fuerzas de la oposición permitirán llevar a cabo más trabajo en el territorio del país utilizando fuerzas locales”, se lee en un plan para intensificar contactos con políticos de la oposición.

Ocho meses después, el gobierno argentino informó que había detectado “una entidad relacionada al Gobierno ruso denominada ‘La Compañía’”, cuyos objetivos eran “conformar un grupo de personas leales a los intereses de Rusia, para desarrollar campañas de desinformación e influencia contra el Estado argentino”.

Dos residentes rusos, Lev Konstantinovich Andriashvili y su esposa Irina Yakovenko, fueron señalados como líderes del grupo.

La senadora argentina Patricia Bullrich, que en aquel momento era ministra de Seguridad, dijo a Filtraleaks que a mediados de 2025 fue advertida por la entonces secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en la embajada de EEUU en Buenos Aires.

“Recibimos información fehaciente sobre una campaña de desinformación en contra de nuestro gobierno. Hicimos la denuncia”, dijo Bullrich.

Andriashvili y Yakovenko continúan viviendo en Argentina.

En una respuesta por escrito a openDemocracy, Andriashvili dijo: “Nunca hemos contactado a medios de comunicación, periodistas ni figuras políticas argentinas. Y no tenemos ninguna relación con la organización mencionada en su descripción. Tampoco se han presentado pruebas que respalden dichas acusaciones, simplemente porque no existen. La denuncia mencionada no ha tenido ninguna consecuencia legal”.

Las preguntas dirigidas a la Presidencia argentina, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al servicio de inteligencia SIDE, a la embajada rusa y al SVR no han recibido respuesta.

En el negocio del caos

Cuando Milei llegó al gobierno, cambió la posición neutral ante la guerra entre Rusia y Ucrania de la administración anterior. Invitó al presidente Volodimir Zelensky a su investidura y se unió al Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, a iniciativa del presidente estadounidense Joe Biden.

Después de que la embajada rusa expresara su “decepción” por la incorporación de Argentina al Grupo de Contacto, Buenos Aires aclaró que no prestaría ningún tipo de apoyo militar a Ucrania.

La campaña de la Compañía, titulada “Argentina no necesita una guerra ajena”, incluyó la realización de 89 graffitis en Buenos Aires, la colocación de pancartas en calles y en un partido de fútbol por la copa Libertadores, contenidos en redes sociales y artículos de columnistas argentinos. Pero la guerra contra Ucrania siguió siendo un tema marginal para el público de este país.

En 2025, con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca y Milei totalmente alineado con él, Argentina se abstuvo en una votación de la ONU que reclamaba el retiro inmediato de Rusia de los territorios ucranianos invadidos. EEUU votó en contra.

Artboard 3 Capturas de pantalla de publicaciones digitales que muestran graffitis y una pancarta que reproducen contenidos de la Compañía contra Ucrania y contra Milei | James Battershill/openDemocracy

En las elecciones de 2025, el partido de Milei obtuvo una victoria ajustada y ganó más bancas en el Congreso, pese a estar inmerso en escándalos de corrupción, y después de que Trump dejara en claro que un rescate de 20.000 millones de dólares para la economía argentina dependía de que el partido del presidente ganara los comicios.

Además de los 283.000 dólares presupuestados por la Compañía para colocar contenidos en los medios, en los registros de gastos encontramos 343.000 dólares repartidos en rubros como recopilación de información y organización del trabajo en el terreno.

“El resultado de esa inversión fue el opuesto al teóricamente pretendido... lo que me hace dudar acerca de sus verdaderos propósitos”, dijo el experto en medios Martín Becerra.

“Las actividades de Putin en desinformación e inteligencia consisten en crear caos y desorden, generando un panorama de descrédito de instituciones legitimadas en el pasado, medios y periodistas incluidos”, dijo. El objetivo es “pescar en río revuelto”.

*Esta investigación fue publicada originalmente por openDemocracy.