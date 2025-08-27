Adorable y comestible: así es la pastelería kawaii, un clásico de la cocina asiática

Galletas Abrazo de oso
Se cuenta que estos abrazos de oso surgieron cuando una cocinera japonesa que iba a hacer galletas con frutos secos se olvidó de incluirlos en la masa.
Entonces se le ocurrió que en su lugar podía darles forma de oso, colocar los frutos secos enteros en el centro y hacer que los abrazaran. Es decir, estas galletas tan populares en las redes sociales son fruto de un error.
Ingredientes
(Para unas 25 galletas)
100 g de manteca, a temperatura ambiente
50 g de azúcar glas
1 cda. de azúcar vainillado (o agregar vainilla)
1 yema de huevo
150 g de harina común
3 cdas. de fécula de patata o de maicena
1 cda. de cacao puro en polvo sin azúcar
Para decorar
Almendras
Nueces
Guindas
Glaseado real o chocolate fundido
Cortador de galletas con forma de oso
Procedimiento
Con la ayuda de una espátula, mezcla la mantequilla, el azúcar glas y el azúcar vainillado en un bol.
Incorpora la yema y bate hasta que la masa quede homogénea.
Mezcla la harina y la fécula de papa en un cuenco y tamízalas sobre la masa. Mezcla todo con una espátula.
Divide la masa en dos recipientes, añade el cacao en polvo y remueve.
Vierte la masa que no tiene cacao sobre la mesa y trabájala hasta obtener una bola lisa. No la amases demasiado porque entonces se desarrollará el gluten y las galletas no tendrán la textura adecuada. Haz lo mismo con la masa de chocolate.
Envuelve ambas masas con film transparente y deja que reposen en la heladera durante al menos 30 minutos.
Calienta el horno a 160 °C. Estíralas con un rodillo hasta formar dos planchas de unos 5 milímetros de grosor. Enharina la masa y el rodillo si es necesario.
Corta las galletas y colócalas en 2 bandejas cubiertas con papel manteca dejando espacio entre cada galleta.
Pinta los brazos y el pecho de los ositos con un poco de agua para que la masa quede más blanda y evitar así que los brazos se rompan a la hora de plegarlos.
Decora con lo que quieras: almendras, nueces o guindas. Pliega con cuidado los brazos de los ositos con la ayuda de, por ejemplo, una cuchara. Si se agrietan, arréglalo alisando la masa con el dedo.
Hornea cada bandeja de galletas entre 12 y 15 minutos. Deja que las galletas se enfríen sobre una rejilla.
Con la ayuda de unas minimangas pasteleras, dibuja las caras de los ositos con glaseado real o chocolate fundido.
Té boba (o té de burbujas) de crème brÛlée
¡La superficie de caramelo hace que esté riquísimo! Disfruta primero del crujir de la crème brûlée al atravesar el caramelo con una cuchara y luego saboréalo. La crème brûlée suele hacerse a baño maría en el horno, pero esta es una versión más rápida en la sartén. Puedes conservar la brûlée, el sirope y el té con leche ya preparados en la heladera.
Ingredientes
(Para 2 vasos de té boba)
De 180 a 200 g de perlas de tapioca negras recién hechas
1 remesa de té con leche helado
De 2 a 4 cdas. de melaza oscura
1 remesa de crème brûlée
De 10 a 12 cubitos de hielo
2 cdtas. de azúcar de caña, para el caramelo
Para la crème brûlée
2 cdas. de leche entera
150 ml de crema doble
2 yemas de huevo
2 cdas. de azúcar blanco
½ cdta. de extracto de vainilla
2 potes de cerámica de 8 cm de diámetro
Soplete de cocina
Procedimiento
Para la crème brûlée
Para hacer la crème brûlée bate las yemas, el azúcar y la vainilla en un bol.
Calienta la leche y la crema en una olla a unos 80 °C.
Sin dejar de remover, vierte la mezcla de leche en el bol.
Hierve agua en una sartén (el agua apenas debe cubrir hasta la mitad los potes de cerámica que luego colocarás en la sartén).
Reparte la crema en los potes y ponlos en la sartén.
Tápalos y cuece a fuego suave entre 15 y 20 minutos. Estarán listos cuando la superficie esté firme. Para comprobarlo, agita uno de los potes. Retíralos y deja que se enfríen por completo.
Para el té
Echa las perlas de tapioca en los vasos.
Añade los cubitos de hielo y después vierte la melaza oscura sobre las paredes de los vasos. Por último, agrega el té con leche.
Desprende las brûlées de los potes con una espátula de repostería. Ponlas en los vasos y pasa por encima la espátula para alisar la superficie.
Espolvorea con azúcar moreno y quémalo con un soplete de cocina hasta que se forme una capa crujiente.
Crepes Yum Cha
Las crepes yum cha son un postre moderno muy popular en Hong Kong y China.
Son finas y de color amarillo o verde, se sirven envolviendo crema esponjosa con frutas maduras y formando un paquetito. Además de yum cha con mango, también hago una versión con kiwi y tiño la masa con colorante verde.
Ingredientes
(Para 4 crepes)
2 y ½ cdas. de harina
½ cda. de fécula de papa o maicena
2 cdtas. de azúcar blanco
75 ml de leche entera
1 huevo
½ cdta. de manteca derretida
Una pizca de colorante alimentario amarillo
Aceite, para freír
Para el relleno
100 ml de crema doble
1 cda. de azúcar blanco
1 mango maduro
Procedimiento
Tamiza la harina y la fécula de papa sobre un bol y mézclalas con el azúcar.
Incorpora la leche a la mezcla de harina y bate hasta obtener una masa homogénea. Es importante batir bien para que la masa quede lisa y sin grumos. Además, así se desarrolla el gluten en la masa, lo que evita que las crepes se rompan tan fácilmente.
Agrega el huevo y bate bien. Añade la manteca derretida y el colorante y remueve.
Cuela la masa para eliminar posibles grumos.
Pon a calentar una sartén (de ser posible de 20 centímetros de diámetro) a fuego medio y engrásala con un poco de aceite. Retira el exceso de grasa con papel de cocina. Echa la masa con un cucharón pequeño (entre 40 y 45 mililitros) y luego inclina de inmediato la sartén para que se extienda en una capa fina sobre toda la superficie. Dórala durante unos 30 segundos hasta que el borde se seque y la superficie esté firme al tocarla con el dedo; estas crepes se cocinan solo por un lado. Despega el borde con la ayuda de un palillo y retírala de la sartén. Es más fácil hacerlo sin que se rompa si agarras al mismo tiempo el extremo de la crepe con los dedos, pero con cuidado para no quemarte con la sartén. Colócala en un plato.
Dora el resto de la masa de la misma manera y luego deja que se enfríen.
Monta la crema y el azúcar en un bol hasta obtener una consistencia firme.
Pela y corta el mango en 4 trozos. Corta los bordes para que los trozos queden rectangulares, de unos 2,5 centímetros de altura.
Guarda 3 cucharadas de crema y reparte el resto en el centro de las 4 crepes. Pon los trozos de mango y luego un poco más de crema montada sobre cada uno. Espárcela para cubrir toda la fruta.
Pliega las crepes formando pequeños paquetes. Envuélvelos con film transparente y llévalos al congelador durante 1 hora, así resultará más fácil cortarlos.
Saca las crepes y calienta un cuchillo afilado con agua caliente. Córtalas, colócalas sobre una fuente y disfruta.
Choco-plátano
Cuando de pequeña iba a festivales de verano, la cuestión primordial era en qué gastar mi paga semanal: bizcochitos baby castella, algodón de azúcar, kakigori, takoyaki o, por qué no, un clásico choco-plátano.
Ingredientes
(Para 10 porciones)
5 bananas peladas
100 g de chocolate negro picado fino
200 g de chocolate blanco picado fino
¼ de cdta. de aceite de girasol
Colorantes rojo y verde para chocolate (no hidrosolubles)
Aroma de menta liposoluble
Para la cobertura
Perlas de azúcar
Almendras picadas
Coco rallado tostado
10 palitos de madera
Procedimiento
Corta las bananas por la mitad. Con cuidado, ensarta las mitades en los palitos, asegurándote de que no se rompan.
En un baño maría a 50 °C, derrite el chocolate negro y el chocolate blanco en cuencos separados. Añade el aceite de girasol al chocolate negro, no al blanco.
Divide el chocolate blanco derretido en tres cuencos. Tiñe dos de ellos con los colorantes para obtener así chocolate blanco, rosa y verde.
Agrega el aroma de menta al verde.
Baña en chocolate las bananas con la ayuda de una cuchara. Decóralas con la cobertura que desees.
Coloca las bananas en una fuente cubierta con film transparente y deja que reposen en la heladera unos 30 minutos hasta que todo el chocolate se haya solidificado. De ser posible, consúmelos el mismo día.
