El paso a paso de Lucía Soria para hacer sus galletas más divertidas y fáciles

Hace un tiempo en Jacinto empezamos a hacer estas galletas para darles a todos los niños que nos vienen a visitar. Son deliciosas y muy fáciles de hacer. Además, podemos hacer varias y freezarlas para cocinarlas cuando queramos.
Pensadas para los más chicos, pero irresistibles para cualquiera, estas galletas son tan ricas como fáciles de hacer
Hace un tiempo en Jacinto empezamos a hacer estas galletas para darles a todos los niños que nos vienen a visitar. Son deliciosas y muy fáciles de hacer. Además, podemos hacer varias y freezarlas para cocinarlas cuando queramos.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
225 g de manteca
300 g de azúcar
10 g de vainilla
1 huevo
320 g de harina 0000
3 g de sal
4 g de bicarbonato
Chips de chocolate en cantidad necesaria
En una batidora, colocamos la manteca en pomada y el azúcar, agregamos la vainilla y batimos hasta cremar. Integramos el huevo y seguimos batiendo. Tamizamos la harina, la sal y el bicarbonato y agregamos a la mezcla.
Para armar las galletas, boleamos 20 g para la cara, 5 g para cada oreja y 5 g para el hocico.
En una placa con papel manteca o silpat armamos las galletas: primero colocamos la cara y las aplastamos un poquito, sumamos las orejas y el hocico.
Les colocamos los chips de chocolate en el hocico, los ojos y en el centro de las orejas.
Precalentamos el horno a 170 grados (horno medio) y horneamos por unos 15 minutos. Retiramos y dejamos enfriar.