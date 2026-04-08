El paso a paso de Lucía Soria para hacer sus galletas más divertidas y fáciles

Hace un tiempo en Jacinto empezamos a hacer estas galletas para darles a todos los niños que nos vienen a visitar. Son deliciosas y muy fáciles de hacer. Además, podemos hacer varias y freezarlas para cocinarlas cuando queramos.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Para elegir 5 recetas de Lucía Soria para preparar pescado en Semana de Turismo

320 g de harina 0000

3 g de sal

4 g de bicarbonato

Chips de chocolate en cantidad necesaria

Procedimiento

En una batidora, colocamos la manteca en pomada y el azúcar, agregamos la vainilla y batimos hasta cremar. Integramos el huevo y seguimos batiendo. Tamizamos la harina, la sal y el bicarbonato y agregamos a la mezcla.

Para armar las galletas, boleamos 20 g para la cara, 5 g para cada oreja y 5 g para el hocico.

En una placa con papel manteca o silpat armamos las galletas: primero colocamos la cara y las aplastamos un poquito, sumamos las orejas y el hocico.

Les colocamos los chips de chocolate en el hocico, los ojos y en el centro de las orejas.

Precalentamos el horno a 170 grados (horno medio) y horneamos por unos 15 minutos. Retiramos y dejamos enfriar.